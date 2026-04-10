estie、農林中央金庫と資本業務提携契約を締結

株式会社estie

日本最大級の商業用不動産データと業界特化型AIで意思決定を支える株式会社estie（本社：東京都港区、代表取締役 平井 瑛、以下「estie」）は、農林中央金庫（本店：東京都千代田区、代表理事理事長 北林 太郎、以下「農林中央金庫」）と、不動産投融資分野におけるDX推進と、農林中央金庫グループのアセットマネジメント機能強化を目的に資本業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携の背景

近年、金利環境の変化やサステナビリティに対する社会的要請の高まり、証券化市場の拡大などを背景に、不動産投融資市場の参加者には適切な運用戦略の見直しや運用ポートフォリオの質的向上が求められています。こうした環境下では、デベロッパーや仲介業者などの市場参加者に分散して存在するデータの統合や分析を通じて、運用ポートフォリオ全体の俯瞰性を高め、より精度の高い意思決定や管理の高度化を実現することの重要性が一層高まっています。

estieは、商業用不動産データプラットフォームの構築に加え、データおよび業界特化型AIを活用した高度な分析基盤の提供を通じて、不動産市場の情報活用基盤の構築と意思決定支援を推進してきました。一方、農林中央金庫は、国内外における不動産投融資業務およびアセットマネジメント業務において豊富な実績とネットワークを有しています。

本提携を通じて、農林中央金庫グループにおける不動産投融資実務でのDX促進およびアセットマネジメント機能強化を図るとともに、不動産証券化市場全体におけるデータドリブンでの意思決定や管理高度化を可能とする、業界横断的な情報基盤の整備を推進します。

■協業内容

本提携に基づき、以下の取り組みを推進します。

（1）農林中央金庫の不動産投融資関連業務全般のAI/DX化推進

（2）農林中央金庫グループにおけるアセットマネジメント事業の強化

（3）不動産証券化市場における投資インデックス整備に向けた協業

（4）不動産投融資業界におけるAI/DX推進に向けた提言・啓蒙活動

■ 今後の展望

中長期的には、市場参加者に点在する不動産データの統合や整備等を通じた、業界全体の情報流通の課題を解決し、不動産投融資市場における情報活用のさらなる進化や市場基盤の強化に向けた課題の解決を目指します。

■ 両社のコメント

農林中央金庫

不動産投融資および証券化市場は、環境変化への対応力と、より精緻なリスク管理・運用体制の構築が求められる局面にあります。

網羅性の高い不動産データ基盤と市場横断的なデータ分析力を有するestieとの資本業務提携は、当金庫およびグループにおける不動産投融資・アセットマネジメント業務の高度化を一層推進するとともに、証券化市場の基盤整備を通じた同産業の発展に寄与する重要な取り組みであると考えております。

今後も長期的視点に立ち、持続可能な市場形成と安定的な資産運用の実現に努めてまいります。

株式会社estie

不動産投融資市場は、証券化商品の多様化や投資主体の拡大を背景に、量的成長から質的成熟の段階へと移行しています。こうした環境においては、個別案件の評価にとどまらず、市場全体を俯瞰したデータ基盤と業界特化型AIを活用した高度な分析に基づく意思決定が不可欠です。

本提携は、農林中央金庫様の豊富な投融資・アセットマネジメントの知見と、当社のデータおよび業界特化型AIを活用した分析基盤を掛け合わせ、不動産投融資プロセスの高度化と市場のさらなる発展に取り組むものです。

「産業の真価を、さらに拓く。」というパーパスのもと、日本の不動産市場の持続的成長に貢献してまいります。

株式会社estie

estie（エスティ）は、「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、不動産業界全体のデジタルシフトとコアビジネスの高度化および効率化を推進しています。不動産デベロッパーや機関投資家、金融機関向けに日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie オフィスリサーチ」や「estie レジリサーチ」、「estie 物流リサーチ」、業界特化型AI「estie 案件管理」などの多角的なサービスを展開。また、不動産データと業界特化型AIを活用し、事業の非連続な高度化・効率化に向けた戦略立案・内製化支援ソリューションを提供しています。



【会社名】株式会社estie

【所在地】東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト4F

【代表者】代表取締役 平井 瑛

【設立】2018年12月

【コーポレートサイト】https://www.estie.jp/

【公式X】https://x.com/estie_corp