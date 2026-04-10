【箱根・一の湯】60歳以上の方を含む旅行向け新宿泊プランを発売「量よりちょうどよさ」を重視した『シニアプラン』販売開始

株式会社一の湯

株式会社一の湯（本社：神奈川県足柄下郡箱根町）は2026年4月11日（土）より、夕食のボリュームを抑え、名物の金目鯛の煮付けをお刺身三種盛りに変更した新宿泊プラン「シニアプラン」の予約受付を開始いたします。ご同行者に1名でも60歳以上の方がいればご利用可能で、三世代での親孝行旅行にも最適なプランです。

■ 背景：「旅館のごちそうを残してしまう申し訳なさ」をなくしたい

温泉旅館の楽しみのひとつは食事ですが、シニア世代のお客様からは、「品数が多すぎて残してしまうのが心苦しい」「煮付けよりも、もう少し軽めのものを楽しみたい」といった声をいただくことがありました。そこで、一の湯では、量の多さではなく、最後まで美味しく食べきれる“ちょうどよさ”に着目。名物の金目鯛の姿煮をあえて外し、お刺身三種盛りに変更することで、無理なく楽しめる夕食内容へ見直しました。食後の負担を抑えながら、温泉旅行ならではの食事の楽しみはしっかりと残す。本プランは、お客様の満足度向上に加え、食品ロス削減にもつながる取り組みです。

メインの米沢牛のしゃぶしゃぶはそのままに、お刺身三種盛り付きの最適量の夕食（イメージ）。

■ プランの3つの特徴

1. 金目鯛の煮付けから、さっぱり「お刺身三種盛り」へ

通常プランで提供している金目鯛の姿煮の代わりに、さっぱりと召し上がれるお刺身三点盛りをご用意しました。「量が多すぎないこと」「最後まで美味しく食べられること」を重視した、シニア世代にやさしい夕食内容です。

2. 1名でも60歳以上ならグループ全員適用。シニア同士の旅行から親孝行旅行にも最適

本プランは、宿泊されるグループの中に60歳以上の方が1名でもいれば、同行されるご家族皆様もご利用いただけます。ご夫婦やご友人同士の旅行はもちろん、「両親に無理なく温泉旅館を楽しんでほしい」という親孝行旅行や三世代旅行にも適しています。

3. お手頃価格で、気兼ねない箱根旅を

食材の構成を見直すことで、通常プランよりも手頃な価格設定を実現しました。その分、お土産を楽しんだり、連泊でゆっくり過ごしたりと、それぞれの旅の楽しみ方に合わせた箱根滞在をご提案します。

■ プラン概要

販 売 開 始：2026年4月11日（土）～7月30日（木）まで

ご宿泊対象期間：2026年5月6日（水）～7月31日（金）まで

対 象 施 設：一の湯グループ全店（ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONEを除く）

利 用 条 件：宿泊者の中に60歳以上の方が1名以上含まれること（同伴者も適用）

夕 食 内 容：通常メニューより金目鯛の姿煮を除き、お刺身三種盛りを提供

予 約 方 法： 一の湯公式サイト、各ネット旅行サイト、ほか

有形文化財に登録されている塔ノ沢一の湯本館2024年にリニューアルした陽だまり一の湯会議利用から宴会まで、多用途でご利用いただける箱根路開雲コンセプトルームが自慢の品の木一の湯全室露天風呂付のススキの原一の湯大切なわんちゃんと宿泊できる大箱根一の湯

■会社概要

寛永7年創業の老舗温泉旅館「一の湯本館」を中心に、現在箱根に9施設（箱根湯本・塔ノ沢・仙石原）の旅館と貸切ヴィラ1棟を運営しています。「一つ先をゆく価値」「革新と進化」によって「宿泊の常識を変え、宿泊によって日常生活の豊かさを提案する」を経営理念に掲げ、老舗でありながら常に新たな宿泊価値の創造に挑戦してきました。

2025年12月には、新たな取り組みとして宿泊ブランド「ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONE」 を開業。温泉旅館とは異なる“滞在特化型”の宿泊スタイルを提案し、多様な滞在ニーズへの対応を進めています。これからも、お客様・従業員・地域社会とともに前進し、選ばれ続ける旅館運営を目指してまいります。

・2008年：第4回「ハイサービス300選」受賞（サービス産業生産性協議会主催）

・2015年：第6回「かながわ観光大賞」受賞（神奈川県主催）

・2017年：「平成29年度神奈川県がんばる企業エース」認定（神奈川県主催）

・2018年：第4回「ジャパン・ツーリズム・アワード」入賞（日本観光振興協会主催）

・2025年：「神奈川がんばる企業エース2025」認定（神奈川県主催）

・会社名 株式会社一の湯

・代表者 代表取締役 小川 尊也

・資本金 11,000,000円

・設 立 1630年（創業396年）

・所在地 〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90

・TEL 0460-85-6655

・URL https://www.ichinoyu.co.jp/

・箱根一の湯オンラインショップ https://ichinoyu.shop/

・公式Instagram ichinoyu_group https://www.instagram.com/ichinoyu_group/

・公式X ＠ICHINOYU_HAKONE https://twitter.com/ICHINOYU_HAKONE

・公式LINE https://lin.ee/jtAVPX8

・Email 公式Webサイト「問い合わせ」フォームによる

・事業内容 温泉旅館のチェーン化経営