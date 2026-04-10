【箱根・一の湯】60歳以上の方を含む旅行向け新宿泊プランを発売「量よりちょうどよさ」を重視した『シニアプラン』販売開始

写真拡大 (全8枚)

株式会社一の湯


株式会社一の湯（本社：神奈川県足柄下郡箱根町）は2026年4月11日（土）より、夕食のボリュームを抑え、名物の金目鯛の煮付けをお刺身三種盛りに変更した新宿泊プラン「シニアプラン」の予約受付を開始いたします。ご同行者に1名でも60歳以上の方がいればご利用可能で、三世代での親孝行旅行にも最適なプランです。



■ 背景：「旅館のごちそうを残してしまう申し訳なさ」をなくしたい


温泉旅館の楽しみのひとつは食事ですが、シニア世代のお客様からは、「品数が多すぎて残してしまうのが心苦しい」「煮付けよりも、もう少し軽めのものを楽しみたい」といった声をいただくことがありました。そこで、一の湯では、量の多さではなく、最後まで美味しく食べきれる“ちょうどよさ”に着目。名物の金目鯛の姿煮をあえて外し、お刺身三種盛りに変更することで、無理なく楽しめる夕食内容へ見直しました。食後の負担を抑えながら、温泉旅行ならではの食事の楽しみはしっかりと残す。本プランは、お客様の満足度向上に加え、食品ロス削減にもつながる取り組みです。



メインの米沢牛のしゃぶしゃぶはそのままに、お刺身三種盛り付きの最適量の夕食（イメージ）。


■ プランの3つの特徴


1. 金目鯛の煮付けから、さっぱり「お刺身三種盛り」へ


通常プランで提供している金目鯛の姿煮の代わりに、さっぱりと召し上がれるお刺身三点盛りをご用意しました。「量が多すぎないこと」「最後まで美味しく食べられること」を重視した、シニア世代にやさしい夕食内容です。



2. 1名でも60歳以上ならグループ全員適用。シニア同士の旅行から親孝行旅行にも最適


本プランは、宿泊されるグループの中に60歳以上の方が1名でもいれば、同行されるご家族皆様もご利用いただけます。ご夫婦やご友人同士の旅行はもちろん、「両親に無理なく温泉旅館を楽しんでほしい」という親孝行旅行や三世代旅行にも適しています。



3. お手頃価格で、気兼ねない箱根旅を


食材の構成を見直すことで、通常プランよりも手頃な価格設定を実現しました。その分、お土産を楽しんだり、連泊でゆっくり過ごしたりと、それぞれの旅の楽しみ方に合わせた箱根滞在をご提案します。




■ プラン概要


販　売　開　始：2026年4月11日（土）～7月30日（木）まで


ご宿泊対象期間：2026年5月6日（水）～7月31日（金）まで


対　象　施　設：一の湯グループ全店（ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONEを除く）


利　用　条　件：宿泊者の中に60歳以上の方が1名以上含まれること（同伴者も適用）


夕　食　内　容：通常メニューより金目鯛の姿煮を除き、お刺身三種盛りを提供


予　約　方　法： 一の湯公式サイト、各ネット旅行サイト、ほか






有形文化財に登録されている塔ノ沢一の湯本館

2024年にリニューアルした陽だまり一の湯

会議利用から宴会まで、多用途でご利用いただける箱根路開雲


コンセプトルームが自慢の品の木一の湯

全室露天風呂付のススキの原一の湯

大切なわんちゃんと宿泊できる大箱根一の湯

■会社概要


寛永7年創業の老舗温泉旅館「一の湯本館」を中心に、現在箱根に9施設（箱根湯本・塔ノ沢・仙石原）の旅館と貸切ヴィラ1棟を運営しています。「一つ先をゆく価値」「革新と進化」によって「宿泊の常識を変え、宿泊によって日常生活の豊かさを提案する」を経営理念に掲げ、老舗でありながら常に新たな宿泊価値の創造に挑戦してきました。


2025年12月には、新たな取り組みとして宿泊ブランド「ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONE」 を開業。温泉旅館とは異なる“滞在特化型”の宿泊スタイルを提案し、多様な滞在ニーズへの対応を進めています。これからも、お客様・従業員・地域社会とともに前進し、選ばれ続ける旅館運営を目指してまいります。




・2008年：第4回「ハイサービス300選」受賞（サービス産業生産性協議会主催）


・2015年：第6回「かながわ観光大賞」受賞（神奈川県主催）


・2017年：「平成29年度神奈川県がんばる企業エース」認定（神奈川県主催）


・2018年：第4回「ジャパン・ツーリズム・アワード」入賞（日本観光振興協会主催）


・2025年：「神奈川がんばる企業エース2025」認定（神奈川県主催）



・会社名 株式会社一の湯


・代表者 代表取締役 小川 尊也


・資本金 11,000,000円


・設 立 1630年（創業396年）


・所在地 〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90


・TEL 0460-85-6655


・URL https://www.ichinoyu.co.jp/


・箱根一の湯オンラインショップ　https://ichinoyu.shop/


・公式Instagram ichinoyu_group 　https://www.instagram.com/ichinoyu_group/


・公式X ＠ICHINOYU_HAKONE　https://twitter.com/ICHINOYU_HAKONE


・公式LINE　https://lin.ee/jtAVPX8


・Email 公式Webサイト「問い合わせ」フォームによる


・事業内容 温泉旅館のチェーン化経営