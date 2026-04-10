【箱根・一の湯】60歳以上の方を含む旅行向け新宿泊プランを発売「量よりちょうどよさ」を重視した『シニアプラン』販売開始
株式会社一の湯（本社：神奈川県足柄下郡箱根町）は2026年4月11日（土）より、夕食のボリュームを抑え、名物の金目鯛の煮付けをお刺身三種盛りに変更した新宿泊プラン「シニアプラン」の予約受付を開始いたします。ご同行者に1名でも60歳以上の方がいればご利用可能で、三世代での親孝行旅行にも最適なプランです。
■ 背景：「旅館のごちそうを残してしまう申し訳なさ」をなくしたい
温泉旅館の楽しみのひとつは食事ですが、シニア世代のお客様からは、「品数が多すぎて残してしまうのが心苦しい」「煮付けよりも、もう少し軽めのものを楽しみたい」といった声をいただくことがありました。そこで、一の湯では、量の多さではなく、最後まで美味しく食べきれる“ちょうどよさ”に着目。名物の金目鯛の姿煮をあえて外し、お刺身三種盛りに変更することで、無理なく楽しめる夕食内容へ見直しました。食後の負担を抑えながら、温泉旅行ならではの食事の楽しみはしっかりと残す。本プランは、お客様の満足度向上に加え、食品ロス削減にもつながる取り組みです。
メインの米沢牛のしゃぶしゃぶはそのままに、お刺身三種盛り付きの最適量の夕食（イメージ）。
■ プランの3つの特徴
1. 金目鯛の煮付けから、さっぱり「お刺身三種盛り」へ
通常プランで提供している金目鯛の姿煮の代わりに、さっぱりと召し上がれるお刺身三点盛りをご用意しました。「量が多すぎないこと」「最後まで美味しく食べられること」を重視した、シニア世代にやさしい夕食内容です。
2. 1名でも60歳以上ならグループ全員適用。シニア同士の旅行から親孝行旅行にも最適
本プランは、宿泊されるグループの中に60歳以上の方が1名でもいれば、同行されるご家族皆様もご利用いただけます。ご夫婦やご友人同士の旅行はもちろん、「両親に無理なく温泉旅館を楽しんでほしい」という親孝行旅行や三世代旅行にも適しています。
3. お手頃価格で、気兼ねない箱根旅を
食材の構成を見直すことで、通常プランよりも手頃な価格設定を実現しました。その分、お土産を楽しんだり、連泊でゆっくり過ごしたりと、それぞれの旅の楽しみ方に合わせた箱根滞在をご提案します。
■ プラン概要
販 売 開 始：2026年4月11日（土）～7月30日（木）まで
ご宿泊対象期間：2026年5月6日（水）～7月31日（金）まで
対 象 施 設：一の湯グループ全店（ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONEを除く）
利 用 条 件：宿泊者の中に60歳以上の方が1名以上含まれること（同伴者も適用）
夕 食 内 容：通常メニューより金目鯛の姿煮を除き、お刺身三種盛りを提供
予 約 方 法： 一の湯公式サイト、各ネット旅行サイト、ほか
有形文化財に登録されている塔ノ沢一の湯本館
2024年にリニューアルした陽だまり一の湯
会議利用から宴会まで、多用途でご利用いただける箱根路開雲
コンセプトルームが自慢の品の木一の湯
全室露天風呂付のススキの原一の湯
大切なわんちゃんと宿泊できる大箱根一の湯
■会社概要
寛永7年創業の老舗温泉旅館「一の湯本館」を中心に、現在箱根に9施設（箱根湯本・塔ノ沢・仙石原）の旅館と貸切ヴィラ1棟を運営しています。「一つ先をゆく価値」「革新と進化」によって「宿泊の常識を変え、宿泊によって日常生活の豊かさを提案する」を経営理念に掲げ、老舗でありながら常に新たな宿泊価値の創造に挑戦してきました。
2025年12月には、新たな取り組みとして宿泊ブランド「ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONE」 を開業。温泉旅館とは異なる“滞在特化型”の宿泊スタイルを提案し、多様な滞在ニーズへの対応を進めています。これからも、お客様・従業員・地域社会とともに前進し、選ばれ続ける旅館運営を目指してまいります。
・2008年：第4回「ハイサービス300選」受賞（サービス産業生産性協議会主催）
・2015年：第6回「かながわ観光大賞」受賞（神奈川県主催）
・2017年：「平成29年度神奈川県がんばる企業エース」認定（神奈川県主催）
・2018年：第4回「ジャパン・ツーリズム・アワード」入賞（日本観光振興協会主催）
・2025年：「神奈川がんばる企業エース2025」認定（神奈川県主催）
・会社名 株式会社一の湯
・代表者 代表取締役 小川 尊也
・資本金 11,000,000円
・設 立 1630年（創業396年）
・所在地 〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90
・TEL 0460-85-6655
・URL https://www.ichinoyu.co.jp/
・箱根一の湯オンラインショップ https://ichinoyu.shop/
・公式Instagram ichinoyu_group https://www.instagram.com/ichinoyu_group/
・公式X ＠ICHINOYU_HAKONE https://twitter.com/ICHINOYU_HAKONE
・公式LINE https://lin.ee/jtAVPX8
・Email 公式Webサイト「問い合わせ」フォームによる
・事業内容 温泉旅館のチェーン化経営