15年連続で売上伸長！ロングセラー「ヤマキ割烹白だし(R)500ml」、2025年度も過去最高売上を更新

ヤマキ株式会社

ヤマキ株式会社（本社：愛媛県伊予市代表取締役社長：城戸善浩 以下ヤマキ）は、ロングセラー商品「ヤマキ割烹白だし(R)500ml」が2025年度（2025年4月～2026年3月）において、15年連続となる売上成長を達成し、過去最高の販売金額を更新したことをお知らせします。

あわせて、ヤマキアンバサダー・山崎育三郎さんを起用した「ヤマキ割烹白だし(R)500ml」のTVCM を、4月11日（土）より全国で放映します。

■15年連続売上伸長。100億円市場を牽引する「ヤマキ割烹白だし(R)500ml」

「白だし」は近年、家庭用液体調味料の中でも調理の簡便性と仕上がりの安定感が注目され、市場規模は100億円を超えるまでに拡大しています。特に、忙しい日常の中で「失敗なくおいしく仕上がる」調味料として支持を広げ、市場全体の成長を後押ししています。こうした市場環境の中で、「ヤマキ割烹白だし(R)500ml」は、2025年度に15年連続で売上伸長を達成しました(※1)。さらに、市場シェアは30.7％とカテゴリーNo.1の地位を維持しています(※2)。

「ヤマキ割烹白だし(R)500ml」が長期にわたり成長を続けている背景には、単なる“汎用調味料”にとどまらない価値提案があります。煮物やだし巻き卵といった定番メニューはもちろん、から揚げ、鍋料理、そうめん、浅漬け、さらにはパスタなど、和洋を問わないメニュー提案を継続的に行うことで、日常のさまざまな調理シーンへの定着を図ってきました。

また、「素材の色を活かしたきれいな仕上がり」や「誰でも再現性高く作れる」といった特長は、調理経験に関わらず安心して使える点として評価され、使用頻度の向上と継続購買の拡大に寄与しています。

これらの取り組みが、店頭での露出拡大、認知の定着、継続購入という好循環を生み、15年連続売上伸長という結果につながっています。

■新生活の食卓を、もっと簡単に、もっとおいしく。ヤマキが提案する、これからの日々の食卓づくり

4月は新生活が始まり、自炊をスタートする方や、あらためて日々の食事づくりと向き合う方が増える季節です。こうした時期に合わせ、「ヤマキ割烹白だし(R)500ml」一本で味が決まる手軽さと、料理のレパートリーの幅が広がる楽しさを提案するTVCMを放映します。ヤマキは今後も、白だし市場を牽引するメーカーとして、食卓に寄り添う提案を通じ、「白だし」の価値と魅力をより多くの方に届けてまいります。

■「ヤマキ割烹白だし(R)」について

「ヤマキ割烹白だし(R)」は、鰹節屋・だし屋としてのこだわりを活かした、鰹だしの上品な香りとうま味を効かせた万能タイプの液体調味料です。

1994年の発売以来、削りたてのかつお節からとった濃厚なだしや薄めるだけで味が決まる簡便性が支持され、30年以上にわたって親しまれています。

これ一本で味が決まり、「だし巻き卵」や「から揚げ」などをジューシーできれいに仕上げることがで

きます。

標準小売価格：487円（税込）

内容量：500ml

販売エリア：全国

4月11日(土)より山崎育三郎さん出演のTVCMを放映！

2026年度春も、ヤマキアンバサダー・山崎育三郎さんが出演するTV CM「感動のヒミツ」シリーズを放映します。「はじめまして、いつもの料理。」をテーマに、山崎さんが「白だしだし巻き卵」と「白だしから揚げ」を調理し、その美味しさを自ら堪能する内容です。CMの最後では山崎さんの歌唱シーンがワイプに登場。舞台やTVドラマなどで磨かれた表現力と美声にご注目ください。

■CM概要

放送開始 ：2026年4月11日（土）

放送エリア ：全国

出演 ：山崎育三郎

商品サイトURL：https://www.yamaki.co.jp/basis/

動画URL ：

「ヤマキ割烹白だし(R)」感動のヒミツ・白だしだし巻き卵15秒

https://www.youtube.com/watch?v=G6g6_UlSfqs

「ヤマキ割烹白だし(R)」感動のヒミツ・白だしから揚げ15秒

https://www.youtube.com/watch?v=6aI6BxbollY

■出演者プロフィール

山崎育三郎（やまざき・いくさぶろう）

1986年生まれ。東京都出身

2007年にミュージカル『レ・ミゼラブル』のマリウス役に抜擢され、「ミス・サイゴン」「モーツァルト!」「エリザベート」など甘く気品のある歌声と抜群の演技力で数々のミュージカル作品に出演。

2025年には自身が企画して実現したミュージカル『昭和元禄落語心中』が10万人を動員。日曜劇場『下町ロケット』の出演をきっかけに朝ドラ「エール」・大河ドラマ「青天を衝け」にも出演し、映画、ドラマ、声優、アーティストなど活躍の場を多岐にわたり広げている。

2026年、新たなチャレンジとして、日本初のミュージカル×ボーイズグループオーディション「OK!Diamonds」を始動する。

■CMに登場するメニュー

今回のCMには「ヤマキ割烹白だし(R)」の商品特徴を活かした2つのメニューが登場します。

「ヤマキ割烹白だし(R)」を使えば、素材のきれいな色そのままに。いつもの料理をひと味変えてみませんか？

白だし だし巻き卵白だし から揚げ

■CMカット

ヤマキは、「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」として鰹節とだしを通じて、「おいしさ」と「健康」、そして「食文化の継承・食資源の持続性確保」に貢献してまいります。

https://www.yamaki.co.jp