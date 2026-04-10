絵柄が変わって見える、新感覚の“動く”ミニ6バインダー「Bindex 　MOVE＜バインデックス ムーブ＞」新発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）は、システム手帳ブランド「Bindex by NOLTY」より新シリーズ「Bindex MOVE」を投入いたします。「Bindex MOVE」はシール帳やカジュアルなシステム手帳としても使えるミニ6サイズのバインダー。角度によって絵柄が変わって見える「チェンジング」が楽しめるレンチキュラーステッカーが表紙にセットされており、手元でその変化する様子を楽しんでいただけます。「Bindex MOVE」は4月11日より株式会社ロフトの一部店舗にて先行販売を開始し、４月下旬より全国の文具店にて販売開始いたします。

■Bindex MOVEについて

シール帳やカジュアルなシステム手帳として、日常の“好き”を軽やかに持ち運べるミニ6サイズのバインダーです。一番の特徴は、表紙にセットされた「レンチキュラーステッカー」。表紙を傾けると角度によって絵柄が変わって見える「チェンジング」が、手元にちょっとした楽しさをもたらします。ステッカー部分は差し替えが可能（※）。お気に入りのカードや写真を入れて自分だけのオリジナルカバーにカスタマイズすることもできます。

※W54×H86mm以内（厚み1mm以内）のものに限ります 。推奨サイズ外のものを収納すると、収納物がずれたりポケットが破損したりする場合がございます。

■商品特長

１. 絵柄が変わって見える“チェンジング”が面白い！

レンチキュラーステッカーが表紙カバーにセットされており、3～5コマのチェンジングを楽しむことができます。ステッカーはカバーとリンクした遊び心のあるデザイン。表紙カバーは取り外して使うことも可能です。

MV01 額縁MV02 フラワーMV03 コミックMV04 パソコンMV05 テレビMV06 レストラン２. 様々なカスタマイズを楽しめる！

ステッカー部分は入れ替え可能。お気に入りのカードや写真を入れて推し活用途でも使えます。取り外したステッカーは単体でもお使いいただけます。

【ステッカー収納可能サイズ】W54×H86mm（厚み１ｍｍ以内 ）

※推奨サイズ外のものを収納すると収納物がずれたり、ポケットが破損したりする場合がございます。

３. 表紙を自分らしく彩るチャームホール付き

背表紙には「チャームホール」が付いています。お気に入りのチャームを取り付けて、ステッカーと組み合わせたトータルコーディネートを楽しむこともできます。

４. シール台紙とドット方眼リフィール付きのオールインワン仕様

「貼ってはがせるシール台紙（PRF0306）」5枚と「ドット方眼リフィール（P450）」が20枚セットされています。シール台紙は厚手でしなりづらく、立体系のシールでも繰り返し貼ってはがしてお使いいただけます。さらにお好きなアイテムを加えてお使いいただくことも可能です。

＜セット内容＞

・バインダー本体（リングタイプ：６穴／リング径：9mm）

・レンチキュラーステッカー１枚

・シール台紙（No.PRF0306）５枚

・ドット方眼リフィール（No.P450）20枚

＜商品一覧＞

詳しい商品情報はこちらからご覧ください▶https://nolty.jp/bindexmove/

■販売情報

【先行販売】

発売日：2026年4月11日（土）

取扱店：ロフト一部店舗

【全国販売】

発売日：2026年4月下旬

取扱店：全国の文具店等

※JMAM公式通販では2026年4月中旬より販売を予定しております。

※店舗によってはお取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。

▶Bindex by NOLTY

Bindexは、能率手帳のノウハウを基に1987年に誕生したシステム手帳のブランドです。時間と情報の二つの資源を最大限に生かすシステムを追求し、豊富なバインダーとリフィールのバリエーションを組合せることで、それぞれのスタイルや目的にあった最適な使い方を創り出すことができます。2013年、能率手帳は新ブランド「NOLTY〔ノルティ〕」へと生まれ変わり、「Bindex by NOLTY」となりました。

▶日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）

1942年創立の一般社団法人日本能率協会（JMA）から1991年に分社化し、設立。研修や通信教育等による人材育成支援と、ビジネス書や資格書、教育書などの出版を柱とした「学びのデザイン事業」、NOLTYブランドを中心に手帳等を扱う「時間〈とき〉デザイン事業」の２つを事業ドメインとして展開しています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、だれもが成長する喜びを知り、人生を自分らしく豊かにできる社会をつくるために、一歩踏み出す人に寄り添い、パートナーとして伴走することを約束します。