大人気の「ドラクエベビー＆キッズ」新商品がトイザらスに登場！夏を一緒に楽しめるアイテムを、4月16日（木）より販売開始！

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：ピーター・シャッツ)は、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司）が展開する『ドラゴンクエスト』シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー&キッズ」の新作となる夏のアパレルコレクションを4月16日（木）より販売いたします。スイムウェアのラッシュガードやサーフパンツ、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど、夏にぴったりのアイテムを取り揃えました。前回の14アイテムから大幅に拡充した全23アイテムを、全国のベビーザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）※1 およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストア（http://www.babiesrus.co.jp）と、株式会社スクウェア・エニックスの公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」にて販売いたします。

「ドラクエベビー＆キッズ」は、今年で40周年を迎えるロールプレイングゲーム（RPG）『ドラゴンクエスト』シリーズの公式ベビー・キッズブランドです。『ドラゴンクエスト』は2世代、3世代にわたって親しまれてきたゲームであり、そんなプレイヤーの皆さまに向けて誕生した同ブランドの商品は、子どもや孫とのコミュニケーションツールとしてお楽しみいただけるよう、願いを込めて制作されています。



今回販売する新商品は、2024年9月の発売以来、好評を博している同ブランドのベビー・キッズウェアです。これまで人気だったロンパースやトップス、ボトムスに加え、夏に活躍するスイムウェアを着ぐるみタイプやラッシュガードとして展開します。さらに、キャップやハットなどの小物から洋服まで、夏を楽しく過ごせるラインナップになっています。人気絵本「スライムぴぴぴ」のキャラクターをあしらった総柄アイテムも新登場し、「ドラクエベビー＆キッズ」のウエアを装備して、冒険気分をお楽しみください。



ベビーザらスは、これからもさまざまな商品やサービスの提供を通じて、パパ・ママの驚きと喜びにあふれた楽しい子育てを応援いたします。

※1：一部併設型店舗およびトイザらス単独店舗での取り扱いはありません。



■「ドラクエベビー＆キッズ」新作アイテム

発売日：2026年4月16日（木）

※トイザらス・ベビーザらス オンラインストアは、2026年4月20日（月）以降販売予定。

※商品は一例です。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX