「パシーマ(R)」販売25年×dinos創業55周年記念商品！“ハートフル”なハート型キルトの寝具を発売

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、医療用レベルまで精練した脱脂綿とガーゼを使った肌にやさしい寝具「パシーマ(R)EX」シリーズのdinos限定新商品として、ハート型のキルトが特長の寝具「パシーマ(R)EXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」を企画・開発し、2026年4月10日（金）より『ディノス オンラインショップ』で先行発売します。5月27日（水）には本商品を掲載した当社の基幹カタログ『dinos』2026夏号を発刊し、配布を開始いたします。

（ディノス オンラインショップ「パシーマ（R）EXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」商品ページ：https://www.dinos.co.jp/bed_s/pasima/#heart）

ハート型キルトの 「パシーマ(R)EXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」

■長年のご愛顧への感謝を込めて--dinos限定のハート型「パシーマ(R)」が誕生！

「パシーマ(R)EXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」は、dinosでの「パシーマ(R)」販売開始25年と、dinos創業55周年を記念して誕生した当社オリジナル商品です。「パシーマ(R)EX」シリーズを長年愛用いただいているファンの皆さまへの感謝の意を込めて、従来の丸キルトからハート型にデザインを変更して作りました。表面キルト糸には、落ち着きのあるピンク色を採用（裏面はアイボリー）。従来品と同様、こだわりのガーゼと脱脂綿を使い、肌にやさしい使い心地を追求しました。洗濯を重ねるごとにハート部分がふっくらと膨らみ、より愛らしさが増すdinosの自信作となっています。

心ときめくハートパターンのキルト洗えば洗うほどふわふわになる”育てる” 寝具

■天然素材に包まれて眠る--トータルでのラインアップを用意

「パシーマ(R)Xシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」では、ピローケースとキルトケット、敷きパッドを用意。毎日の睡眠環境を快適にするための寝具一式として、トータルでカバーするラインアップを揃えました。良質な天然素材を使った寝具であることから、敏感肌の方はもちろん、赤ちゃんやお子さま、ご年配の方まで安心してご使用いただけます。

【「パシーマ(R)」と「パシーマ(R)EX」について】

「パシーマ(R)」は龍宮株式会社（本社：福岡県うきは市、代表取締役社長：梯 恒三）が製造する、ガーゼと脱脂綿でできた、素肌にやさしいこだわりの素材が特長の寝具です。人の肌にやさしい安全な寝具を追及した結果、「医療にも使われてきたガーゼと脱脂綿の組み合わせでつくる」という答えにたどり着き開発されました。蛍光増白剤や柔軟剤などは一切使用しておらず、世界最高水準の安全な繊維製品の証「エコテックススタンダード100」の中でも、最も厳しい「クラス1(乳幼児製品)」の認証を取得しています。

また、洗えば洗うほどやわらかく、とろけるような風合いに育つのも特徴のひとつ。使って洗濯するほど中綿がほぐれてふくらみます。洗濯機で丸洗い可能ですぐに乾くため、汗をかく季節はもちろん、洗濯が億劫になる梅雨時や真冬でも気軽に洗え、1年中気持ちよくお使いいただけます。中綿を増量した「パシーマ(R)EX」は、dinosが製造元・龍宮株式会社と開発したオリジナルモデルです。

■商品販売概要

■『ディノス オンラインショップ』商品ページ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1663_1_2e22f5f0725578b1a5334de5d9d5ff04.jpg?v=202604110151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1663_2_6ba0c1ad5ee789ee4e0cbcc8621eb9d2.jpg?v=202604110151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/3084/table/1663_3_e876b322940506c4ae22a0692ddefc14.jpg?v=202604110151 ]

URL：https://www.dinos.co.jp/bed_s/pasima/#heart

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

◆ コーポレートサイト https://dinos-corp.co.jp/

◆ オンラインショッピングサイト https://www.dinos.co.jp/

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