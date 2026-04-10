新星Z世代の恋愛詩人Regina Song（レジーナ・ソング）、新曲「Your Charm」で“恋の違和感”と個性の魅力をポップに表現

The Orchard Japan

シンガポール出身の新鋭ポップアーティスト、レジーナ・ソング（Regina Song）がニュー・シングル「Your Charm」をリリースした。本作は、UKガラージにインスパイアされた軽快なビートと、思わず口ずさみたくなるキャッチーなフックが印象的な1曲。これまでの作風とは一線を画す、よりグルーヴィーでプレイフルなサウンドへと進化を遂げている。

「Your Charm」は、“本来の好みとは正反対の相手に惹かれてしまう”という予期せぬ恋の感情をテーマに制作された楽曲。インスピレーションのきっかけは、ミューズと過ごした後の深夜の帰り道だったという。胸の高鳴りや戸惑いをリアルに切り取ったリリックには、恋の偶発性と、その瞬間に身を委ねる楽しさが瑞々しく描かれている。

Regina Song - Your Charm (Official MV)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iJ3x5hAEpu8 ]

また本作は単なるラブソングにとどまらず、“人それぞれが持つ魅力＝チャーム”を称えるメッセージへと広がりを見せる。そのテーマはミュージックビデオにも色濃く反映されており、レジーナの親しい友人やクリエイティブ仲間たちが出演。それぞれが個性的なキャラクターを演じ、自分だけの“チャーム”を体現する、カラフルで遊び心あふれる世界観が展開されている。

本ビデオは、彼女のこれまでの歩みを支えてきたコミュニティへのオマージュでもあり、アーティストとしての成長を共にしてきた人々への感謝が込められた作品となっている。

「Your Charm」を通じてレジーナ・ソングは、予測不能な感情や人とのつながり、そして“ありのままの個性に惹かれることの美しさ”をリスナーに提示。より自由で明るい新章の幕開けを印象づける1曲に仕上がっている。

Regina Song プロフィール

Photo by Vanny Mao

シンガポール出身のポップアーティスト、レジーナ・ソング（Regina Song） は、キャッチーなポップアンセムと心に残るラブソングで世界中のリスナーを魅了。彼女の音楽は、若者たちの等身大の感情を鮮やかに描き出している。

2024年にデビューアルバム『fangirl』をリリースし、瞬く間にアジアを代表する新進気鋭のミュージシャンのひとりとして注目を集める。代表曲「the cutest pair」はSpotifyで5,900万回以上再生され、TikTokでは200,000本以上の動画で使用されるなど、世界的な人気を誇る。2025年1月には初の東南アジアツアーを開催し、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタ、マニラなどの都市でライブを行い、全公演ソールドアウトを達成。さらに「Wanderland Festival」や「Lalala Festival」といった著名な音楽フェスにも出演し、今やアジアを代表する若手ポップスターとしてその名を広めている。

日本では、昨年5月に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で「最優秀アジア楽曲賞」に『the cutest pair』がノミネートされ、授賞式への参加のために来日したことでも注目を集めた。さらに11月には、渋谷・Spotify O-EASTで開催された第22回東京国際ミュージック・マーケット「TIMMショーケースライブ YouTube Music Nights Presents ASIA DAY」に出演し、日本で初となるパフォーマンスを披露。恋するZ世代の“恋愛詩人”として、その実力と魅力を存分に見せつけた。

■リリース情報

Regina Song（レジーナ・ソング）

ニュー・シングル「Your Charm」配信中

配信リンク：https://orcd.co/yourcharm

レーベル：Play by NANA

■Music Video：

「Your Charm」https://www.youtube.com/watch?v=iJ3x5hAEpu8

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。