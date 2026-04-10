マイナビ、全国の中学校でキャリア教育の出張授業を開催。これまでに45都道府県・117校・10,293名の中学生が参加

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井 俊介）は、NPO法人企業教育研究会（千葉県）と共同でキャリア教育のためのオリジナルカードゲーム教材『カードゲームで学ぶキャリア図鑑』を開発し、2024年7月より全国の中学校で出張授業を無償で開催しています。これまでに45都道府県・117校で実施し、中学生10,293名が参加しました。

本取り組みは、中学生の職業選択の視野を広げ、将来のキャリアを主体的に考えるためのきっかけづくりを目的に実施しており、2027年までに全47都道府県での実施を目標に掲げています。

このたび、2026年6月～10月の開催校の募集を開始しました。

出張授業開催の背景と目的

マイナビの調査※1によると、大学1・2年生の約6割が「卒業後に自分が就きたい仕事・キャリアの方向性が決まっていない」ことがわかりました。一方で、キャリアが決まっている人の約8割は、高校生の時点で今後のキャリアを意識していたと回答しており、早期からのキャリア教育の重要性がうかがえます。

こうした背景を踏まえ、マイナビはこれまで培ってきた人材に関するノウハウを活かし、中学生の「キャリアプランニング能力」の育成を目的に、「職種・業界に関する知識」を学べる出張授業コンテンツを開発しました。

また、全国に支社を展開する強みを活かし、中学校のあるエリアで働くマイナビ社員が講師として参加します。地元企業の事例を交えながら、仕事と地域社会とのつながりや、産学官連携といった概念についても解説します。

本授業を通じて、エリアを問わず全国の中学生が職業選択の視野を広げ、将来のキャリアについて考えるきっかけを提供することを目指しています。

さらに、2025年7月には、出張授業の取り組みを発展させ、中学生がよりリアルに仕事を学べる職業調べイベント「リアルで学ぶキャリア図鑑」※2を初開催しました。同イベントには約700名の中学生が参加し、企業や団体の協力のもと、実際の仕事に触れる体験を提供することで、職業理解を深める機会となりました。

マイナビは今後も、出張授業やイベントなどの取り組みを通じて、全国の中学生が将来のキャリアについて主体的に考える機会を継続的に提供してまいります。

※1 マイナビ「大学生低学年のキャリア意識調査（2027・2028年卒対象）」

※2 中学生対象の職業調べイベント 「リアルで学ぶキャリア図鑑」を初開催(https://www.mynavi.jp/sustainability/news/2025/07/post_49655.html)

生徒、先生からの声

授業を受けた中学生からは※3、「カードゲームで楽しみながら世の中にある業種・職業を学べてよかったです。授業を受ける前よりも自分の将来について興味を持つことができました」や、「さまざまな業種・職種の人たちが関わり合って、私たちの“当たり前の生活”が成り立っていることを学べました」といった感想が寄せられました。

また、教員からは「地方にいると目に見える職業しか選択肢がないと思ってしまいがちですが、今回の授業を通して世の中には多様な職種があることを生徒たちには知ってもらい、将来のイメージを広げるきっかけにしてほしいです」、「職場体験の事前指導に生かしていきたいです」といったコメントをいただきました。

※3 授業を実施した中学校の生徒6,891名、先生270名へのアンケート結果より抜粋

今後の展望と担当者コメント

キャリアを支援する会社として、また職業や就職情報を扱うプロフェッショナルとして、中学生一人ひとりの将来の選択肢を少しでも増やしたいという想いから、生徒も授業に関わる関係者の皆さまも楽しく一緒に学べるプログラムにしたいという想いで取り組んでまいりました。

2026年度も47都道府県の中学校で実施します。地域の未来を明るくできるよう、各拠点の弊社社員や様々なステークホルダーの皆さまも巻き込んで、子ども達が大人になることを前向きに、楽しみにできる機会をつくりたいと思います。

株式会社マイナビ

サステナビリティ・トランスフォーメーション推進室

サステナビリティCSR推進部 CSR推進課 今井 普彦

出張授業の概要

◆授業形式：子どもたちと直接関わる出張授業形式

◆対象：中学2年生（1、3年生は要相談）

◆授業時間：2コマ（50分×2）

◆授業の特徴

授業は株式会社マイナビとNPO法人企業教育研究会が共同開発したオリジナルカードゲームとアニメーションで構成されています。子どもたちはカードゲームを通して、世の中に17,000以上もの職種があり、100以上もの業種に分かれているということや、社会は様々な業種が連携して成り立っているということを学ぶことができます。

マイナビだからこそ話せる内容を通して、子どもたちが自己のキャリアを考えるきっかけや多様な社会参画について学び、今後の職業調べに役立てて欲しいと考えています。

2026年6月～10月の開催校を募集中

＜応募フォーム＞

https://job.axol.jp/qd/c/mynavi-sustainability/entry_1307370015/agreement

※応募多数の場合、抽選となる場合がございます。

〆切：2026年4月17日（金）