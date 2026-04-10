ディセンドーラ吉川、株式会社スイッチとのメディアパートナー契約を更新
一般社団法人ディセンドーラ吉川
この度、一般社団法人ディセンドーラ吉川(所在地:埼玉県吉川市、代表理事:塩崎巧巳、以下ディセンドーラ吉川)は、株式会社スイッチ(所在地:埼玉県越谷市、代表取締役:鈴木一朗)とメディアパートナー契約を更新したことをお知らせいたします。
■株式会社スイッチ
会社名：株式会社スイッチ
代表取締役：鈴木 一朗
設立 ：2018年
所在地：埼玉県越谷市越ヶ谷 2-8-9KSbase 205
事業内容：WEB サイト制作/ SEO 対策 / 動画制作 / ロゴ制作 / チラシ制作 /パンフレット制作 /名刺制作/ PTA 広報紙制作
URL ：https://suich.jp
■ディセンドーラ吉川
会社名：一般社団法人ディセンドーラ吉川
代表者：代表理事 塩崎巧巳
設立 ：2023年5月
所在地：埼玉県吉川市中央1-17-4
事業内容：フットサルクラブの運営、スポーツイベントの企画・運営、サッカー・フットサル指導者派遣
URL ：https://decendor-yoshikawa.net
■本件に関するお問い合わせ
担当：塩崎