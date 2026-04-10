【4/23開催】広告費ゼロで面談を量産する「稼げるエージェント集団」への変革。30名規模の人材紹介会社が陥る“情報の墓場”を脱した実録セミナーを開催
お申し込みはこちら :
https://pages.matchingood.co.jp/260423.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260410
人材紹介向けシステム「CAREER PLUS」（サービスサイト：https://careerplus-info.com/(https://careerplus-info.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_cp_260410)）を提供する株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博）は、2026年4月23日（木）12時15分より、人材紹介会社の経営層・マネージャー層を対象とした無料ウェビナー『広告費ゼロで面談を量産し、30名の組織を「稼げるエージェント集団」に塗り替えた組織変革の全貌』を開催いたします。
■開催の背景：30名の壁と「情報の墓場」
人材紹介ビジネスにおいて、組織が30名規模を超えると、従来の「社長やエース社員の勘」によるマネジメントが限界を迎えます。多くの企業が以下のような課題に直面しています。
- 広告費を投入しても集客コストが高騰し、利益を圧迫している
- メンバーの行動がブラックボックス化し、求職者データが活用されず「情報の墓場」となっている
- ノウハウが属人化し、エースの退職が大きな経営リスクになっている
本セミナーでは、こうした「成長の踊り場」に立つ企業がいかにして広告費を増やさず、データの構造化と運用ルールの徹底のみで面談数を最大化させたのか。 実際に組織を塗り替えたリアルな変革プロセスを、理論ではなく「実例」として公開します。
■ 本セミナーで学べること- 脱・属人化： 30名の組織が直面した「ブラックボックス化」の正体
- データ活用術： 眠っている求職者データを「稼げる資産」に変えた構造化の秘訣
- 効率化の極意： 追いかけ漏れを防ぎ、成約確度の高い層へリソースを集中させる運用ルール
- 組織変革の軌跡： 実際にメンバーの行動がどう変わり、数字がどう塗り替わったのか
お申込みはこちらから :
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■開催概要
日時： 2026年4月23日（木）12:15～12:45
形式： オンライン開催（Zoom予定）
参加費： 無料
対象：人材紹介事業を行っている企業の経営者、拠点長、マネージャー層
詳細・お申し込み： https://pages.matchingood.co.jp/260423.html(https://pages.matchingood.co.jp/260423.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260410)
■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要
［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）
［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F
［設立年月日］ 2002年11月
［代表者］ 代表取締役社長 中江典博
［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート
人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売
［URL］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260410)
［プロダクトURL］ https://careerplus-info.com/(https://careerplus-info.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=cp_pr_260410)
［お問い合わせ先］ 03-6778-4326