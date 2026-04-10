日本アルコン、若手研究者への研究助成プログラム「Alcon Japan Award for Young Investigators 2026」受賞者発表

日本アルコン株式会社● 第130回日本眼科学会総会にて「Alcon Japan Award for Young Investigators 2026」の慶應義塾大学の羽入田先生、兵庫医科大学の福山先生、群馬大学の星野先生の受賞を発表● 日本の眼科臨床の発展を促進するとともに、将来の日本の眼科臨床研究指導者の育成を支援

日本アルコン株式会社 （本社: 東京都港区、代表取締役社長：ステファン・アイゲンマン、以下「日本アルコン」） は、若手研究者への研究助成プログラム「Alcon Japan Award for Young Investigators 2026」（アルコン ジャパン アワード フォー ヤング インベスティゲーター 2026）の受賞者を、昨日2026年4月9日（木）第130回 日本眼科学会総会（開催地：福岡県）内で開催された、「Alcon Japan Award for Young Investigators 2026 授賞セミナー」にて発表しました。

アドバイザリー コミッティー（委員長：筑波大学 特任教授 大鹿 哲郎 先生）による選考の結果、今年は、慶應義塾大学の羽入田 明子（はにゅうだ あきこ）先生、兵庫医科大学の福山 尚（ふくやま ひさし）先生、群馬大学の星野 順紀（ほしの じゅんき）先生が臨床・研究における高い成果と医療への貢献度や将来性が評価され受賞しました。

本プログラムは、日本の眼科臨床の発展を促進するとともに、将来の眼科臨床研究指導者を育成支援することを目的に運営しており、開始以来20年以上にわたり、計44名の受賞者を輩出しています。受賞した先生方には、それぞれトロフィーと研究費用が受賞者所属施設に贈られます。

受賞者3名は、今回の受賞について以下のとおり述べています。

慶應義塾大学 医学部眼科学教室 専任講師

羽入田 明子（はにゅうだ あきこ）先生

「この度は栄えある賞を賜り、誠に光栄に存じます。これもひとえに、日頃よりご指導を賜っております先生方をはじめ、多くの皆様のご支援とご厚情の賜物と、心より御礼申し上げます。私はこれまで、本邦における主要な中途失明原因である緑内障を中心に、研究と診療に携わってまいりました。今回の受賞を大きな励みとし、緑内障によって視機能を失う患者様を一人でも未然に防ぐことができるよう、今後も眼科医学の発展と臨床の向上に貢献すべく、日々研鑽を重ねて参ります。」

兵庫医科大学 眼科学会教室 助教

福山 尚（ふくやま ひさし）先生

「この度は、このような栄誉ある賞に選出いただき、大変光栄に存じます。日頃より多大なるご指導を賜っております先生方、ならびにご支援いただいた共同研究者の皆様に心より厚く御礼申し上げます。本助成を大きな励みとし、私の臨床・研究活動がより多くの患者様のQuality of Visionに結びつくよう、そして眼科学のさらなる発展に貢献できるよう今後も全力で精進してまいります。今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。」

群馬大学医学部附属病院 眼科 病院助教

星野 順紀（ほしの じゅんき）先生

「この度は、このような栄誉ある賞にご選出いただき、誠に光栄に存じます。日頃よりご指導くださっている先生方をはじめ、日常の研究活動を支えてくださっている皆様に、心より深く感謝申し上げます。今回の受賞は大きな喜びであると同時に、研究者としての責任の重さを改めて自覚し、身の引き締まる思いでもございます。本賞を励みとし、今後も一層研鑽を重ね、眼科学の発展に微力ながら貢献できるよう精進してまいります。」

日本アルコン 代表取締役社長 ステファン・アイゲンマンは次のとおり述べています。

「今回受賞された羽入田先生、福山先生、および星野先生に心より祝意を表します。本賞は、先生方がこれまでに達成された臨床および研究における功績と、眼科学領域への多大なる貢献を称えるものであり、将来にわたる更なる発展が期待される先生方に授与されます。アルコンは、『人々に素晴らしい視界を提供する』という使命のもと、眼科領域のリーディングカンパニーとして、研究開発を通じて、眼科治療の向上に貢献する技術革新に取り組み、グローバルで75年以上にわたり事業運営をしてまいりましたが、日々眼科医療を研究され、また患者様に治療をご提供する先生方なしには、これは実現しようもありません。今回受賞された先生方の益々のご活躍を確信するとともに、眼科医療の更なる発展を日本アルコン一同心より願っております。」

本プログラムの詳細は、日本アルコンのウェブサイト（www.alcon.co.jp(https://www.alcon.com/jp-JP/)）をご覧ください。

授賞セミナー当日の写真：（左より）ステファン・アイゲンマン（日本アルコン代表取締役社長）、福山 尚 先生（兵庫医科大学）、羽入田 明子 先生（慶應義塾大学）、星野 順紀 先生（群馬大学医学部附属病院）、大鹿 哲郎 先生（筑波大学 特任教授）

Alcon Japan Awardについて

「Alcon Japan Award」は、日本における眼科臨床の進歩を奨励、助成すると共に将来の臨床研究指導者を目指す若手眼科医師の育成支援を目的としています。2005年に「Alcon Japan Clinical Award」として設立され、数回の改称を経て海外留学をサポートしてきました。

2023年より、国内の若手眼科医師に対する研究を助成する「Alcon Japan Award for Young Investigator」へとプログラム内容を刷新しました。 本プログラムは、若手医師の研究を助成することを目的とし、国内の眼科医師で構成された選考委員が厳正な選考を行い、選考された医師の所属施設に対し、総額1,000万円の報奨金を授与します。

アルコンは約20 年以上にわたり、本活動を推進してまいりました。今後も、人々に素晴らしい視界を提供し、日本の眼科医療の発展に寄与するために本活動を推進してまいります。

About Alcon

アルコンでは、全世界の国の人々の視力向上をサポートしています。75年以上の歴史を持つアイケアのグローバルリーダーとして、人々の視力を向上させ、生活を改善するための幅広い製品ポートフォリオを提供しています。白内障、緑内障、網膜疾患、屈折異常などの症状を抱える人々の生活に、当社の手術とビジョンケア製品が関わっています。25,000人以上の従業員が、革新的な製品、アイケア専門家とのパートナーシップ、質の高いアイケアへのアクセスを促進するプログラムを通じて、生活の質を高めています。

アルコンの日本法人である日本アルコンは、1973年の設立以来50年以上にわたり、日本の医療従事者の皆様や患者様にアイケア製品を提供してきました。

詳細はhttps://www.alcon.co.jp/をご覧ください。