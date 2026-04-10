「IFMC.（イフミック）」加工を施した綿100%のリカバリーシリーズ4月28日（火）より発売

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内野株式会社




内野株式会社（本社:東京都中央区/代表取締役社長:内野孝信/設立:1947年）は、IFMC.加工を施したリラクシングウェアブランド mucava（ムカバ）とのコラボレーションアイテムの綿100%にこだわったリカバリーシリーズを2026年4月28日（火）より発売することをお知らせいたします。


UCHINOはこれまで、肌にふれた瞬間のやさしさを大切に、綿100％という素材にこだわり続けてきました。


天然素材ならではのやわらかさと心地よさは、日々の暮らしをそっと支えてくれるもの。


リカバリーシリーズは、そのUCHINOならではの着心地に、IFMC.（イフミック）という新しい視点を重ねて生まれたアイテムです。




商品について


目元から足元まで全身へアプローチし、快適な暮らしをご提供します。

▶ガーゼパジャマ（サイズ：S/M/L ユニセックス）19,800円


▶ニットTシャツ（サイズ：S/M/L ユニセックス）8,800円


▶ニットストレートパンツ（サイズ：S/M/L ユニセックス）11,000円


▶スリッパ（サイズ：M/L ）4,400円


▶サンダルスリッパ（サイズ：M/L ）4,400円


▶ガーゼマフラー（40×185cm）4,400円


▶ガーゼひざ掛け（100×70cm）8,800円


▶スロー（100×140cm）13,200円


▶アイマスク3,300円





UCHINOリカバリーシリーズの特徴









内野株式会社


1947年の設立以来、快適な暮らしに寄り添う製品づくりを続けています。タオル分野では、ファミリータオル、プリントタオル、スポーツタオル、タオルハンカチなど、時代のニーズに応じた製品や技術を展開してきました。現在は、上質な綿素材を活かしたタオル製品に加え、パジャマやリラクシングウェアなど、肌に触れる心地よさを大切にした製品へと領域を広げています。



社名：内野株式会社


本社：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-15


設立：1947年8月8日


代表者 ：代表取締役社長 内野孝信


取り扱いアイテム：タオル、タオルハンカチ、バスローブ、パジャマ、リラクシングウェア、ベビーアイテムなど


主な取引先：国内および海外の百貨店、量販店、専門店、カタログ卸、通販など



HP >> https://www.uchino.co.jp/
Online Shop >>https://uchino.shop/
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