【LENDEX】「春のキャッシュバックキャンペーン」開催のお知らせ

株式会社LENDEX

この度、融資型クラウドファンディング「レンデックス（LENDEX）」を運営する株式会社LENDEX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 智）は、本日、2026年4月10日から「春のキャッシュバックキャンペーン」を実施することになりましたのでお知らせいたします。

■キャンペーン内容

対象ファンドに投資申請していただいた投資金額の合計額に応じてAmazonギフト券をプレゼント致します。

【 対 象 ファンド 】

2026年4月10日～2026年4月17日に当社ホームページ上で募集を行っているファンド

※対象ファンドには、ファンドの画像に「春のキャッシュバックキャンペーン対象」が記載されています。

【 対 象 金 額 】

1,000,000円～4,000,000円以下：Amazonギフト券10,000円

4,000,001円～8,000,000円以下：Amazonギフト券20,000円

8,000,001円～10,000,000円以下：Amazonギフト券50,000円

10,000,001円以上：Amazonギフト券100,000円

【 注 意 事 項 】

※対象ファンドの投資をキャンセルした場合（不成立含む）、キャンセルの時期にかかわらず、キャンセルした投資申請額はキャンペーンの対象となる投資合計額から除外されます。

※期間中に募集している全てのファンドの投資申込金額の総額となります。

※既に上記ファンドに投資頂いている方も対象になります。

※Amazonギフト券は、7月下旬にメールに、Amazonのメールアドレスからお送りさせていただく予定です。（予定の為変更になる場合がございます。）

ドメイン設定のご確認をお願い致します。

※キャンペーンについての問い合わせはメールでのみ受け付けております。

問い合わせ：info@lendex.jp

投資リスクに関するご注意

レンデックスホームページ(https://lendex.jp/)の下部にある「投資リスクに関するご注意」は、当社及び株式会社LENDEXLOANが提供する融資型クラウドファンディングに係るサービス（以下、「本サービス」といいます。）をご利用いただく際に、お客様に特にご留意いただきたい重要な事項です。

本サービスをご利用される場合は、「投資リスクに関するご注意」の内容を事前にご理解の上、納得した場合にのみ取引を行ってください。

なお、「投資リスクに関するご注意」の事項は当社が扱う匿名組合契約に伴う典型的なリスク等を簡潔に説明したものです。

詳しい内容については、契約締結前交付書面に記載しており、当該書面は、契約締結前に交付いたしますので、必ずお読みいただき、十分にご確認ください。

■融資型クラウドファンディングのレンデックス(LENDEX)

LENDEX_ロゴ

これから投資を始めようと考えている方にご検討いただきたいのが、融資型クラウドファンディングのレンデックス（https://lendex.jp/）です。

融資型クラウドファンディングとは、融資型クラウドファンディング事業者がインターネット上で、投資家に資金の募集を行い、集めた出資金を企業に貸し付けるサービスです。

複数の投資家様から小口で資金を集め大口資金に代えて融資を行い、貸付金利を投資家の皆様に分配します。そのため、僅かな金額から投資を始めることができます。

レンデックスでは2万円からの投資が可能です。

レンデックスの投資案件は年間期待利回り6～10％（税引前）で毎月定期的な分配を行います。

融資型クラウドファンディング業界の平均的な水準である年利4～5％を上回る利回りで、投資家の方に大きな利益をご提供します。

少額から始められる融資型クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか？

■会社名：株式会社LENDEX

■所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目1-11 郁文堂青山通りビル

■サービス名：レンデックス(LENDEX)

■サービスHP：https://lendex.jp/

■サービスコラム：https://blog.lendex.jp/