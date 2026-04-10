不動産クラウドファンディング「TECROWD」累計調達額600億円突破

TECROWD累計調達額600億円を突破！

TECRA株式会社

このたび、2026年4月9日に募集を終了いたしましたTECROWD95号ファンド「OME Data Center#02 phase2」において、TECROWDの累計調達金額が600億円を突破したことをお知らせいたします。

TECROWDは2021年4月1日のサービスリリース以降、皆さまのご支援のもと、着実に成長を続けてまいりました。

リリースから1年で累計調達額25億円、2年で80億円、5年で500億円を突破し、今回の95号ファンドをもって累計600億円を超えるに至りました。

調達額の推移■TECROWD配当・元本償還実績

調達だけでなく償還も順調に進んでおり、2026年4月時点で累計償還額が250億円を突破しております。

償還額の推移

また、現在運用中の計25ファンドすべてが順調に運用されており、配当も想定どおりに支払われています。これまで元本割れや配当遅延は一度も発生していません。

代表挨拶

このたび、TECROWD95号ファンドの募集完了をもちまして、累計調達金額が600億円を突破いたしました。

第1号ファンドのリリースから約5年という短い期間でここまで成長することができましたのは、ひとえに投資家の皆さまのご支援の賜物であり、心より御礼申し上げます。

当社はこれまで、運用するすべてのファンドにおいて安定した配当と確実な償還を行ってまいりました。今後も、投資家の皆さまにとって、魅力的で安心してご参加いただけるファンドの組成・運用に努めるとともに、さらなるサービス品質の向上と情報開示の充実を図ってまいります。

引き続き、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

TECRA株式会社 代表取締役社長 新野 博信

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」概要

不動産クラウドファンディング「TECROWD（テクラウド）」

■1口10万円から始められる、オンライン完結型の不動産投資サービス

TECROWDは1口10万円から不動産に投資ができるサービス（クラウドファンディング）です。投資するにあたり物件選びから契約まで、すべてオンラインで完結するため、手軽に不動産への投資が始められます。

■不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングとは？

複数の投資家様から出資を受けた金銭により不動産を取得し、運用期間中の賃貸収入や売却時の利益を分配する仕組みです。不動産特定共同事業法(国土交通省所管)に基づき、投資家の皆様に安心してご利用いただける透明性の担保されたサービスを目指しております。

TECROWD TOP :https://tecrowd.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=news_column-600oku_tyoutatugaku_20260410&utm_content=sitetop

運営会社について

TECRA株式会社

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F

代表取締役社長：新野博信

資本金：1億5660万円

事業内容：不動産の売買、 賃貸、 仲介、 管理、不動産特定共同事業法にもとづいた不動産クラウドファンディング

ホームページ ： https://www.tecra.jp/

宅地建物取引業者免許 神奈川県知事 第26122号

不動産特定共同事業許可 神奈川県知事 第12号

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。