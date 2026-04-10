20周年を迎える東海地区最大級のライブサーキット「TIGET presents SAKAE SP-RING 2026」第１弾先行、TIGETにて独占販売開始

株式会社grabss

「TIGET presents SAKAE SP-RING 2026」が2026年6月6日(土)、6月7日(日) に名古屋・栄エリア一帯のライブハウスやクラブにて開催されます。第１弾先行はイベントプラットフォーム「TIGET」にて独占販売中です。

「SAKAE SP-RING」は、毎年6月に名古屋のFMラジオ局・ZIP-FMが主催する、東海地区最大級のオムニバス・ライブサーキットです。300組以上のアーティストが集結し、名古屋 栄・新栄一帯のライブハウス、クラブを盛り上げます。

第１弾先行は、イベントプラットフォーム「TIGET」にて独占販売中です。ぜひこの機会をお見逃しなく。

▶︎ 『TIGET、「TIGET presents SAKAE SP-RING 2026」を応援、冠スポンサーとして協賛』のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000276.000036931.html)

■「TIGET presents SAKAE SP-RING 2026」

●開催概要

開催日：2026年6月6日(土)、6月7日(日)

会場：名古屋・栄エリア一帯のライブハウスやクラブ

オフィシャルサイト：https://sakaespring.com/

●チケット情報

1DAY PASS \4,200

2DAYS PASS \7,500

2DAYS PASS(タオル付) \9,000（先行期間のみ・限定枚数）

チケット販売ページ：https://tiget.net/events/479272

●出演

リアクション ザ ブッタ／スーパー登山部／NOMELON NOLEMON／ハク。／the shes gone／上野正明

and more…

●クレジット

主催：ZIP-FM / SAKAE SP-RING事務局

後援：名古屋市

特別協賛：TIGET

協賛： Pococha

協力：名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 / 21世紀アカデメイア専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー / FM802 / オアシス２１

問合せ： ZIP-FM（平日 10:00～18:00 052-972-0778）

OFFICIAL WEB：http://sakaespring.com/

X：@SAKAE_SPRING

Instagram：@sakae_spring

LINE：https://page.line.me/sakae_spring?openQrModal=true

ハッシュタグ：#サカスプ #サカスプ2026

■「ZIP-FM」とは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。

OFFICIAL WEB：https://zip-fm.co.jp/

Instagram：@zipfm77.8

X：@zip_special

■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU



【サービス概要】

名称 ： TIGET (チゲット)

開始日 ： 2013年11月10日

URL ： https://tiget.net

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp