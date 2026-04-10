テレビ神奈川の新音楽バラエティー番組「カタマリ」のオープニング映像をDLEのAI映像スタジオ『OBETA AI STUDIO』が制作協力。2026年4月9日（木）23:00よりスタート！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都 千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下 DLE）は、DLEのAIスタジオ『OBETA AI STUDIO』がｔｖｋ（テレビ神奈川）で2026年4月9日（木）よりスタートする新レギュラー音楽バラエティ番組「カタマリ」のオープニング映像の制作協力をいたしました。

■「カタマリ」とは

「カタマリ」はｔｖｋが開局当初から培ってきた音楽コンテンツの知見を土台に、TVとラジオのメディアミックスを行い、配信、SNS、リアルイベントなど多様な接点を創出する新音楽プロジェクトです。

新人アーティストを中心としたメインストリームとは別軸で輝く、ｔｖｋが考える「令和オルタナティブ」なアーティストを取り上げる新番組です。

■「カタマリ」オープニング映像

舞台はカナガワのとある工場。

生産ラインに並ぶ“正規“とされるものから外れた、未完成だけど光を放つ“カタマリ”たち。

という番組の世界観で“カーター”と”マーリー”など番組オリジナルキャラクター達を使用したクレイルックのアニメーションです。

■「カタマリ」概要

TV番組「カタマリ」 ｔｖｋにて4/9（木）スタート！

「カタマリ」公式HP：

https://www.tvk-yokohama.com/katamari/

本放送：毎週木曜、金曜 23:00～23:30

再放送：毎週木曜、金曜 7:00～7:30

ラジオ番組：FMヨコハマで4/16（木）スタート毎週木曜28:00～28:30（「金のカタマリ」を放送）

配信：TVer（「木のカタマリ」、「金のカタマリ」）、radiko（「金のカタマリ」）

X：https://x.com/tvk_katamari

Instagram：https://www.instagram.com/tvk_katamari/

TikTok： https://www.tiktok.com/@tvk_katamari

■株式会社ディー・エル・イー概要

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとするIP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメ・キャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014年に東証に上場。IPオーナーとして自社コンテンツの開発・活用をはじめ、ミドルクオリティのアニメーションを短納期で実現させる「オルタナティブ・アニメ」事業も展開。2025年にはAI映像スタジオ「OBETA AI STUDIO」を開設するなど、AIとIPを組み合わせた新たなコンテンツビジネスを加速させている。



