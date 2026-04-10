【マーク ジェイコブス】星座をモチーフにした限定コレクション「THE ZODIAC CAPSULE」を発表！

マーク ジェイコブス ジャパン株式会社ザ ゾディアック キャンバス トート バッグ ミディアム \46,200 ※税込価格表記

この度、「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」は、星座をモチーフにした新作コレクション「ザ ゾディアック カプセル（THE ZODIAC CAPSULE）」を展開します。本コレクションは、個々の星座に合わせた限定版のキャンバストート、ユニークなバッグチャーム、キャップで構成されており、身につける人の個性を引き出すデザインが特徴です。

「あなたの隠れた魅力（ライジングサイン）はジェイコブスそのもの」という考えが根底にあり、それぞれのアイテムは、「Make Your Marc（自身の存在を示す）」ことを促し、その人らしさを形作る象徴的な特徴を引き出す手助けをします。自己表現の手段であり、同時に存在感を放つステートメントピースでもあるこのコレクションは、星座が持つ独特のエネルギーを捉え、毎日の必需品をまるで星が書き記したかのような特別なアイテムへと昇華させます。

コレクションの中心となる「ザ ゾディアック トート バッグ」は、ブランドの定番トートを天体の視点から再解釈しました。遊び心がありながらも意図が込められた各アイテムには、宇宙的な個性が吹き込まれ、現在、そして、これからを映し出すようにデザインされています。大胆で率直、そして恐れを知らない牡羊座であろうと、優雅で魅力的、そして完璧なバランス感覚を持つ天秤座であろうと、各アイテムはその人らしさを表すものになるでしょう。

本コレクションは、4月10日（金）より、マーク ジェイコブス 表参道店、渋谷パルコ店、公式オンラインストアにて発売。さらに、数量限定、先着順でフォーチュンカウンセラーのSONOMAREN氏監修の星占いカードをプレゼント。特別なアイテムをお見逃しなく。

展開店舗

マーク ジェイコブス 表参道店、渋谷パルコ店

および

公式オンラインストア

https://rebrand.ly/TheZodiacCapsule(https://rebrand.ly/TheZodiacCapsule)

問合せ先

マーク ジェイコブス カスタマーセンター

TEL：03-4335-1711

URL： https://www.marcjacobs.jp