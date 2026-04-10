CUTIE STREET、韓国歌番組で話題沸騰中の「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンを緊急リリース

アソビシステム株式会社

7人組アイドルグループ・CUTIE STREETが韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンを4月10日（金）に配信リリースした。

「M COUNTDOWN」出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在760万回再生を記録。各国のユーザーから22,000件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Melon Daily Global J-pop Chart」「Apple Music トップ100：韓国」にも引き続きランクインを果たしている。

この反響を受け、「M COUNTDOWN」で披露した日本でヒットを記録しているデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを緊急リリース。“韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある”と現地のファンから称されたメンバーたちのキュートな韓国語による歌唱を是非味わってほしい。

8月には日本武道館で2日間の単独公演、さらに7月25日（土）、26日（日）にはFC会員限定JTBオフィシャルファンツアー「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」で韓国に再上陸するCUTIE STREET。この先彼女たちが日本を飛び越え、世界でどんな活躍を見せるのか期待せずにはいられない。

＜楽曲情報＞

CUTIE STREET New Digital Single「かわいいだけじゃだめですか？（귀엽기만 하면 안 되나요?）」

配信日：2026年4月10日（金）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/kawadame_korean

【日本語ver.】

CUTIE STREET 1st Digital Single「かわいいだけじゃだめですか？」

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Kawaii_Dakejya_Damedesuka

＜韓国単独公演情報＞

『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』

日時：2026年7月25日（土）18:00開演

2026年7月26日（日）18:00開演

会場：世宗大学・大洋ホール

【チケット情報】

・Weverse KAWAII LAB. GLOBAL MEMBERSHIP会員先行（抽選販売）：https://weverse.io/kawaii_lab/notice/34565

・韓国国内：https://to.livet.one/CS2026SUMMER

・グローバル：https://to.livet.one/CS2026SUMMERG

■FC会員限定JTBオフィシャルツアー

申込受付期間：2026年4月19日（日）23:59まで

URL：https://jtb-entertainment.net/tour/2026/cutiestreet_sel_summer/

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X：https://x.com/CUTIE_STREET