【AMERICAN HOLIC】グランベリーパークに新店舗オープン！新店舗限定「うさぎのしっぽ」コラボが4月17日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）」は、2026年4月17日（金）にグランベリーパークに新店舗をオープンいたします。オープンを記念し、グランベリーパーク店限定アイテムの発売に加え、お得なキャンペーンやステッカープレゼントなどの企画を実施いたします。

このたび、グランベリーパークの新店舗オープンを記念し、うさぎのお迎えからアフターサポートまでを手掛ける「うさぎのしっぽ」とのコラボアイテムが初登場。同施設に店舗を構えるご縁を背景に、本コラボレーションが実現いたしました。本企画では、イラストレーター・福士陽香さんによる、やさしく愛らしいタッチで描き下ろしたうさぎのイラストをあしらったアイテムを全7型展開いたします。

うさぎの刺繍を施したアイテムは全4型。涼しげなシアー素材のニットポロや夏らしい配色のオックスシャツ、4種のうさぎを散りばめたトートバッグ、コーディネートのアクセントになるカラーキャップをご用意いたしました。

また、うさぎの毛並みをイメージしたポーチやぬいぐるみチャーム、ステッカーもラインアップ。ポーチには耳やしっぽのモチーフを、チャームには花などのディテールを取り入れ、うさぎらしい魅力を引き出すデザインに仕上げました。

新店舗オープンに合わせて、人気スタッフkanaとSEEKAによる来店イベントや豪華景品が当たるガチャガチャチャレンジを実施いたします。さらに、グランベリーパーク店にてご購入のお客様に先着で、ブランドの新アイコン“ホリホリ”のステッカーをプレゼントいたします。

グランベリーパーク店でしか手に入らない「うさぎのしっぽ」とのコラボアイテムとともに、この機会ならではの特別な体験をぜひ店頭でお楽しみください。

■『AMERICAN HOLIC×うさぎのしっぽ』販売概要

発売日：2026年4月17日（金）

販売場所：AMERICAN HOLICグランベリーパーク店

販売アイテム：トップス2型、キャップ、バッグ、ポーチ、チャーム、ステッカー 全7型

■『AMERICAN HOLIC×うさぎのしっぽ』商品詳細

※価格は全て税込、サイズは全てフリー

【南町田限定】シアーニットポロ

カラー：yellow/brown/black

価格：\3,990

【南町田限定】オックス半袖シャツ

カラー：yellow/sax/pink

価格：\4,990

【南町田限定】うさぎトートバッグ

カラー：ivory

価格：\3,990

【南町田限定】刺繍キャップ

カラー：beige/green

価格：\2,990

【南町田限定】うさぎポーチ

カラー：beige/gray

価格：\2,490

【南町田限定】うさぎチャーム

カラー：white/green/brown

価格：\1,780

【南町田限定】うさぎステッカー

カラー：yellow/blue

価格：\330

■『AMERICAN HOLIC グランベリーパーク店』オープン概要

オープン日：2026年4月17日（金）

営業時間：10：00～20：00

所在地：〒194-8589 東京都町田市鶴間三丁目 4-1 グランベリーパーク

売場面積：195.63平方メートル / 59.18坪

■『AMERICAN HOLIC グランベリーパーク店』店舗イメージ

■『AMERICAN HOLIC グランベリーパーク店』イベント概要

＜来店イベント開催＞

人気スタッフkanaとSEEKAがみなさまをお出迎えします。直接コーディネートなどのアドバイスをさせて頂きますので、ぜひこの機会にご来店ください。

開催日時：2026年4月17日（金）13時～15時、4月18日（土）10時～12時/14時～16時予定

※一部の時間不在になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※上記の時間帯にて不在の場合は、スタッフまでお声がけください。

＜ガチャガチャチャレンジ＞

対象期間中、税込1,000円以上ご購入のお客様を対象に限定クーポンやアイテムが当たるガチャガチャチャレンジを実施。

実施期間：2026年4月17日（金）～4月19日（日）

＜ステッカープレゼントキャンペーン＞

対象期間中、グランベリーパーク店にてご購入のお客様に先着で、ブランドの新アイコン“ホリホリ”のステッカーをプレゼントいたします。

※ステッカー配布は無くなり次第終了いたします。

※カラーはランダム配布のためお選びいただけません。

※裏面は全種共通デザインです。

■新アイコン「ホリホリ」とは

AMERICAN HOLICから「A」と「H」を合わせ、「惹かれる」・「夢中になる」という“HOLIC”がもつ意味を目のモチーフに、なにか惹きつけられる眼差しをその視線に重ね生まれました。

だれやなにかに夢中になる、目が離せないわたしになる。

日々のなかで思わず目が奪われるもの、心が動く感覚。

たくさんの夢中な瞬間が増えますように

そんな想いを込めた、AMERICAN HOLICの新しいアイコンです。

「うさぎのしっぽ」とは

1997年5月、うさぎのしっぽはうさぎを売る店ではなく、「うさぎのいる生活をサポートする店」を目指して誕生しました。うさぎを大切に飼ってもらえる人の為のお店を作りたいと、あえて駅から遠い繁華街を避けた横浜市磯子区の住宅街にうさぎのしっぽ一号店をオープン。

開店当初より全国のうさぎ愛好家から支持を集め、遠方からの来店も多く見られました。その後、東京に2号店（現・ホテル＆グルーミング洗足店）を出店し、現在では全国11店舗および通販部を展開しています。

公式サイト：https://www.usaginosippo.co.jp/

公式ECサイト：https://www.rabbittail.com/

福士陽香（ふくし はるか）さん

1988年生まれ、岩手県盛岡市出身・在住のイラストレーター。美術大学卒業後、印刷会社でデザイン・DTPを経験し、2018年にフリーランスとして独立。書籍や雑誌の挿絵をはじめ、広告やWEBなど幅広く活動している。

公式サイト：https://harukafukushi.com/

グランベリーパーク

都内最大級かつオープンモール型のアウトレット複合商業施設。

緑豊かな「鶴間公園」に隣接していることから、ショッピングだけにとどまらず、施設内の7つの屋外広場と「鶴間公園」を舞台に、さまざまな体験を楽しむことができる“エンターテインメントパーク”です。

所在地：〒194-8589 東京都町田市鶴間三丁目 4-1

営業面積：約51,000 平方メートル

テナント数：220 店舗

アクセス：田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 直結

営業時間：ショップ：10：00～20：00 レストラン：11：00～22：00

※一部店舗により営業時間が異なります。

URL：https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/

《Profile》

kana

AMERICAN HOLICの元店舗スタッフ。店舗スタッフ時代からSNSを活用した接客を得意とし、ブランドNo.1スタッフとして活躍。現在は本部スタッフとしてブランドのSNS担当を務め、公式WEBストアのスタッフランキングで連日1位を獲得。ZOZOTOWN商品ページでも、スタッフモデルとして活躍。親しみやすさが魅力のおしゃれアイコンとして、多くのファンから支持を受け、日々新しいスタイルを提案しています。

Instagram：＠kanana110

https://www.instagram.com/kanana110/

WEAR：＠kanana110

https://wear.jp/kanana110/

SEEKA

AMERICAN HOLICのSNS担当スタッフ。155cmの標準体型でも大人っぽく、こなれて見せるのが得意。SNSだけではなくECモデルのスタイリングも担当し、ジャンルや身長問わず様々なスタイリングを提案します。

AMERICAN HOLICではカジュアル担当としてインスタライブや来店イベントで日々活躍中。

Instagram：＠seekaikeda

https://www.instagram.com/seekaikeda

STAFF SNAP：SEEKA

https://stripe-club.com/staff/detail/?id=23957

AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）とは

AMERICAN HOLICは大人の女性の毎日を軽やかに豊かに彩るブランドを目指しています。ONにもOFFにも等身大で楽しむオトナの日常着をテーマにスタイリッシュ、かつ自然体を楽しめるカジュアルスタイルを提案します。

10周年特設サイト：https://stcl.page.link/KXfn(https://stcl.page.link/KXfn)

10周年ムービー：https://stcl.page.link/ZMmw