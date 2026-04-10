今年も「ABEMA」でSUPER GTを！『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』放送継続が決定「Rd.1 岡山国際サーキット」を4月17日（金）より生放送｜番組MCには「ぱーてぃーちゃん」が続投！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、国内最高峰のGTカーレース「SUPER GT」の2026年シーズン開幕に伴い、レースダイジェストや初心者でも楽しめるオリジナル企画をお届けする番組『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』の放送継続を決定いたしました。初回となる#1は開幕戦となる「Rd.1 岡山国際サーキット」の模様を、2026年4月17日（金）夜21時より生放送にてお届けいたします。

番組を盛り上げるMCには、昨年に引き続きお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが続投いたします。番組継続について、すがちゃん最高No.1は「番組継続が決まった時は、嬉しさのあまり家にサンバ隊を呼んで朝まで踊り明かしました」、信子は「これからもどんどん面白くなっていくGTとうちらを楽しんじゃえば⤴︎⤴︎ 」、金子きょんちぃは「今年も最高にたくさんGTの魅力発信してゆきます！！！」とそれぞれユーモアを交えたコメントを寄せています。

今シーズンは各大会翌週の金曜日21時から全ラウンドをお届けします。番組内では、迫力あるレースダイジェストを中心に、スタジオにはTGR TEAM SARDの脇阪寿一氏をはじめ、監督やドライバーなどのゲストを毎週お招きし、モータースポーツ初心者からファンまで存分に楽しめる内容をお送りします。また、今シーズンからの新たな取り組みとして、ぱーてぃーちゃんがSUPER GTについて1分で学ぶ新企画「1分スタディ」や、GT500全14チームのドライバーの素顔に迫る「ドライバーインタビュー」などのコンテンツを、公式SNS（※）にて順次展開していく予定です。

さらに、4月17日（金）21時より放送予定の#1では、4月11日（土）・12日（日）に開催される開幕戦「Rd.1 岡山国際サーキット」において、ぱーてぃーちゃんが現地へ突撃した模様を放送予定です。番組のPRを目的に番組ステッカーの配布、さらにはレーススタートの合図となるグリーンフラッグを振る大役の交渉に挑む姿にぜひご注目ください。

なお、今シーズンの番組テーマソングには、人気ロックバンド・BIGMAMAの「虎視眈々と」が決定いたしました。SUPER GTファンであるメンバーの金井政人は、「SUPER GTという舞台に、楽曲という形で関われる機会をいただき、アーティストとしても非常に光栄です。同時に、多くのモータースポーツファンの方々に、我々の楽曲が届くと嬉しいです。」と、モータースポーツ愛あふれる想いが寄せられています。

モータースポーツの興奮とバラエティの楽しさが融合した『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』を、是非「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

※以下ABEMA公式SNSアカウントより展開予定です。

ABEMAモータースポーツ公式X ： https://x.com/ABEMA_motor

ABEMAスポーツ【公式】YuTube ： https://www.youtube.com/@sports_abema

ABEMAスポーツ【公式】TikTok ： https://www.tiktok.com/@abema_sports

■ぱーてぃーちゃん コメント全文

<すがちゃん最高No.1>

・番組継続の意気込みを教えてください。

この番組をきっかけにGTの魅力を知れてもっと深く関わっていきたいと思っていたので番組継続が決まった時は、嬉しさのあまり家にサンバ隊を呼んで朝まで踊り明かしました。

GTの面白さをより広めていくために尽力して行きたいんだぜ

・開幕戦「「Rd.1 岡山国際サーキット」ロケへの意気込みを教えてください。

開幕戦を現地の臨場感で見れるのはめちゃくちゃ楽しみです。

そこで新しい推し選手やチームを見つけられたらと思います。

レースにも注目ですが、レースアンバサダーのレディ達もしっかりと目に収めたいです。

<信子>

・番組継続の意気込みを教えてください。

いえーい 番組継続ぱーふーぱーふー

つまりそれって、うちらがGTの魅力を素敵に発信できてたってことだよね？？笑

これからもどんどん面白くなっていくGTとうちらを楽しんじゃえば⤴︎⤴︎

・開幕戦「「Rd.1 岡山国際サーキット」ロケへの意気込みを教えてください。

開幕戦ヤバすぎ!!現地で見れるのめちゃくちゃアガる!!

またこっそりサプライズとかするのかなあ😚(ハート)たくさんの人と一緒にたのしめたらいいなあ😚(ハート)

<金子きょんちぃ>

・番組継続の意気込みを教えてください。

去年初めてGTに触れられて、爆ハマりして、今年もまた継続させてもらえるなんて、嬉しい！最高！ありがとございます🤩

今年も最高にたくさんGTの魅力発信してゆきます！！！

らぶ(ハート)︎

・開幕戦「「Rd.1 岡山国際サーキット」ロケへの意気込みを教えてください。

開幕早々現場に出向けるのはほんとに楽しみすぎる！！

シンプルに美味しいものいっぱい買って、レース、ただただ楽しみたい！！

視聴者の方にも現場の臨場感伝えられるように頑張りまーす

■BIGMAMA金井政人 コメント全文

遡れば、小学生の頃のかけっこから、

「速いってかっこいい！」と憧れるような子供でした。

ドライバーの技術はもちろんのこと、

自動車メーカーや各企業、ひとつひとつのパーツに至るまで、

研究・開発に携わるすべての人の想いと技術が結晶となってぶつかり合う。

だからこそ、こんなにもモータースポーツに心を奪われるのだと思います。

SUPER GTという舞台に、楽曲という形で関われる機会をいただき、

アーティストとしても非常に光栄です。

同時に、多くのモータースポーツファンの方々に、我々の楽曲が届くと嬉しいです。

金井政人

【YouTube】BIGMAMA "虎視眈々と" （番組テーマソング）

https://www.youtube.com/watch?v=Dk3auWuvae0

■ABEMA『#1 岡山国際サーキット 笑って学べる!超GTぱーてぃー』放送概要

放送日時：4月17日（金）21時～

放送URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/AMZ9MHYWZ4pwYT

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」