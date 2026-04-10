AWA STANDARD ワンコインキャンペーン開催!!

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年4月10日（金）より、AWA STANDARDのお得なキャンペーンを開催いたします。



AWAでは、日頃の感謝を込めて、AWA STANDARDをおトクにご利用いただける【AWA STANDARDワンコインキャンペーン】を実施いたします。本キャンペーンは、2026年4月10日（金）12:00～2026年4月28日（火）12:00の期間中、キャンペーンサイト経由でAWA STANDARDの月額プランに初めてご登録いただいた方を対象に、通常月額980円のAWA STANDARDが毎月500円で5か月間ご利用いただけるものです。



キャンペーンの参加方法は簡単。指定のリンクからAWA STANDARDの月額プランに登録するだけ。対象条件を満たした全ての方が対象となります。皆さまのご参加、心よりお待ちしております！

▼キャンペーン詳細はこちら(https://cp.awa.fm/ad/prize-campaign/47v413z9?_launch=browser&utm_source=news&utm_medium=news&utm_campaign=500_2604)

▼AWA STANDARDへのご登録はこちら(https://awa.fm/coupon/BdfNjEYF)



■キャンペーン概要

キャンペーン実施期間：2026年4月10日(金)12:00～2026年4月28日(火)12:00

対象条件：

１.キャンペーン期間中に、こちら(https://awa.fm/coupon/BdfNjEYF)からAWA STANDARDの月額プランに初めてご登録いただいた方。

２.キャンペーン開始時点で満18歳以上、日本在住の方。

特典：

AWA STANDARD月額プランが5か月 毎月500円

6か月目以降は従来の980円へと自動変更されます。

※本キャンペーンは、無料トライアルの適用はございません。

<特典について>

※AWA STANDARD 1アカウントにつき、特典の受け取りは1回となります。

※AWA STANDARDの登録画面にて、お支払い予定が「\500」と記載されているかご確認ください。記載がない場合、本キャンペーンの対象条件を満たしません。ご了承ください。

※本キャンペーンは、初めてご利用の方が対象の初月無料トライアルは適用されません。予めご了承ください。

※やむを得ない理由により特典の付与が遅れる場合がございます。

<その他>

※本キャンペーンを含む、同一期間中に複数のキャンペーンにご応募いただいた場合でも、いずれか一つのキャンペーンのみが適用対象となります。複数応募の場合、いずれのキャンペーンが適用されるかは当社にて判断させていただきますので、予めご了承ください。

※対象条件を満たさない場合、必要事項に入力漏れや間違いがあった場合には、権利が無効になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本キャンペーンの内容や期間は予告なく変更する場合がございます。

※AWA株式会社 利用規約(https://awa.fm/ja/terms)/プライバシーポリシー(https://awa.fm/ja/privacy/)を必ずお読みください。

※本キャンペーンはAWA株式会社が実施し、Apple Inc.、Google Inc.は一切関与しません。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称： 「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境： ＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格： STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始： 2015年5月27日

■URL

AWA： https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855)

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ： https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWA LOUNGEブラウザ版： https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報： https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X： https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE： https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)

■会社概要

社名： AWA株式会社（読み：アワ）

所在地： 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者： 代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容： 音楽ストリーミングサービス 等

設立日： 2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm