門松みゆき“初めて大好きな酒をテーマにしたシングル作品が完成”　「酒、ほろほろ…」５／２７（水）リリースＮＥＷビジュアルを公開！！

日本コロムビア株式会社

美貌と実力を兼ね備え、平成最後の大型ルーキーとして2019年にデビューした日本コロムビア(株)所属の演歌歌手 門松みゆき(33)。現在まで6枚のシングル作品をリリース。2021月に年5月に出演したテレビ東京「THE カラオケ☆バトル」では演歌歌手で初出演で初優勝を果たすなど

その実力をお茶の間まで届け、今、歌謡界注目の逸材 です。また、3月よりメモワールグループのCMに出演するなどその活動の幅を広げています。

5月27日に発売される7作目のシングル「酒、ほろほろ…」は初めて“酒”をテーマに作詞されており、酒を片手に涙と未練に揺れる女の心情をしっとりと紡ぐ一曲。詞の中の主人公は30代の女性として描かれており、ファンの間では大の酒好きとして知られ、そして３0代を歩む門松みゆきにとってまさに等身大の作品となっています。切なさと強さが胸に沁みる珠玉の演歌です。そして発売に先駆けて門松みゆきのニュービジュアルが公開となります。



黒い背景の中で、やさしく落ち着いた雰囲気が印象的な一枚 。自然な表情と柔らかな光が、楽曲の想いをそのまま伝えています 。門松みゆきの魅力がシンプルに感じられるCDジャケットで、見る人の心に静かに寄り添い、余韻を残します 。これから始まる物語を感じさせる、印象的なビジュアルに仕上がりました。

また、カップリング曲「Mr.Memories 」では、松田聖子「あなたに逢いたくて」など数多のヒット曲を手掛けている小倉 良氏を初めて起用。こちらは「酒、ほろほろ…」とは対極にアップテンポなリズムで構成されており、 どこか憎めない男との愛と別れを描いた物語で、こちらもまた、門松みゆきの新たな一面を引き出した楽曲となっています。





門松みゆきコメント

「今回初めてお酒の歌をいただき、とっても嬉しかったです。自分自身を語るように等身大で表現ができる詞と、スケール感の中にも繊細さのある曲とアレンジに気持ちもすごく乗りますし、歌いごたえのある一曲です。多くの皆様に愛していただけますよう、心を込めて歌ってまいります。応援の程、よろしくお願いします。」



【新曲作品情報】

門松みゆき「酒、ほろほろ…」

2026年5月27日(水)発売

CD:COCA-18327 \1,500(tax in)



1. 酒、ほろほろ…

作詞:高畠じゅん子 作曲:あらい玉英 編曲:佐藤和豊

2. Mr.Memories

作詞:高畠じゅん子 作曲・編曲:小倉 良

3. 酒、ほろほろ…(オリジナル・カラオケ)

4. Mr.Memories(オリジナル・カラオケ)



https://columbia.jp/artist-info/kadomatsumiyuki/