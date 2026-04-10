ショートドラマアプリ「BUMP」、App Store「エンターテインメント」無料ランキングで第1位を獲得

emole株式会社

emole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村 直道、以下 emole）が運営する「BUMP」は2026年4月3日に、App Storeの「エンターテインメント」カテゴリにおいて無料ランキング第1位を獲得いたしました。

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、1話1分～3分程度のショートドラマを、マンガアプリのように『待つと無料』のほか、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでも楽しむことができます。

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心とする幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

（※2026年1月現在）

本ランキング獲得の背景には、近年のショートドラマ市場の急速な盛り上がりに加え、2026年4月1日に配信を開始したBUMPオリジナルショートドラマ『3000万稼げ！』（主演：小出恵介）の好調な立ち上がりがあります。

同作品は、配信開始直後からSNSを中心に話題を集め、短尺ながらも強い没入感と連続視聴性を兼ね備えたコンテンツとして、多くのユーザーの支持を獲得しています。現在も視聴者数は伸長を続けており、BUMP全体のアプリダウンロードおよび利用活性の大きな牽引要因となっています。

emoleは今後も、ショートドラマというフォーマットの可能性を最大化し、ユーザーに新たなエンターテインメント体験を提供するとともに、より多くのヒットコンテンツの創出を目指してまいります。

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home

■ショートドラマアプリ「BUMP」

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

●X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

●Facebook：https://www.facebook.com/bump.drama