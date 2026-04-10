【年利12.0％】不動産クラウドファンディング「K-FUND」、都心・両国 錦糸町エリアのマンション用地開発プロジェクトを公開。短期運用×高利回りで新たな資産運用を提供。

株式会社カワムラ建設

株式会社カワムラ建設が運営する不動産クラウドファンディングプラットフォーム「K-FUND」は、新たな投資案件として「マンション用地開発ブリッジファンド （K-FUND２号）」の募集を開始することをお知らせいたします。本プロジェクトは、想定利回り（年利）12.0％、運用期間約３ヶ月の短期高利回り案件として、投資家の皆様に魅力的な資産運用の機会を提供します。

【プロジェクト詳細】

プロジェクト名： K-FUND ２号

対象物件： 東京都墨田区 マンション用地

想定利回り（年利）： 12.0％

運用期間： 約93日（3ヶ月）

募集金額： 100,300,000円

募集方式： 抽選式

最低出資金額： 100,000円（1口）

【ALIVIO熱海・南熱海・伊豆・LUXE 無料宿泊プレゼントキャンペーン】

2号ファンドの募集を記念して、100万円以上を応募・出資（抽選の結果、出資金額が100万円を下回った場合も含む）された方を対象に、抽選で10名様に弊社グループが所有する「ALIVIO熱海(https://ankr-resort.team/alivio/atami/)」・「ALIVIO南熱海(https://ankr-resort.team/alivio/shimotaga/)」・「ALIVIO伊豆(https://alivio-izu.jp/)」・「ALIVIO LUXE(https://alivio-stay.jp/luxe-ogi/)」いずれかの無料宿泊プレゼントキャンペーンを実施いたします。※宿泊プレゼント対象日：GW、お盆、お正月を除く

詳細につきましては、下記プロジェクトページよりご確認いただけます。

https://k-fund.jp/projects/project-1775627182

皆様のご応募を心よりお待ち申し上げております。 今後ともK-FUNDを何卒よろしくお願い申し上げます。



【運営会社について】

商号 ：株式会社カワムラ建設

代表者 ：川村利夫

本社 ：神奈川県横浜市中区住吉町１丁目１番

資本金 ：1億円

会社URL：h(https://kawamura-const.co.jp/)ttps://kawamura-const.co.jp/(https://kawamura-const.co.jp/K-FUND)

K-FUND：https://k-fund.jp/

＜事業内容＞

都市再開発事業 バリューアップ事業 リゾート開発事業

＜免許・許可＞

宅地建物取引業免許 国土交通大臣免許（１）第10811号

不動産特定共同事業許可番号：神奈川県知事 第25号