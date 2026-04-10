POCKET RD提供の大人気LINE ミニアプリ版『もふもふ大脱走』

株式会社POCKET RD

株式会社POCKET RD（本社：東京都港区、代表取締役：籾倉宏哉、以下、「POCKET RD」）は、LINEヤフー株式会社が提供するLINEミニアプリにて、2026年4月9日にLINEミニアプリのデイリーランキングで1位を獲得いたしました。

さらに「もふもふ大脱走」のLINEミニアプリ上の累計ユーザー数も25万人を突破いたしました。デイリーランキング1位と25万人突破を記念して、2026年4月10日16時～4月17日24時までの間にログインしてくださったユーザーに【ジュエル×50個】をプレゼントいたします。これからゲームを開始したユーザーも対象となりますので、この機会に『もふもふ大脱走』をプレイ！

※ジュエル×50個は、該当期間ログイン時にメッセージボックスに送られます。

LINEミニアプリ版「もふもふ大脱走」概要

ユーザー数25万人突破のLINEミニアプリ版「もふもふ大脱走」

シンプルだけど奥が深い、簡単だけどハマっちゃうパズルゲーム。かわいいネコたちを1列揃えると、ニャーっと大脱走！いっぱいネコを脱走させて、ハイスコアを狙おう。

「もふもふ大脱走」はLINEアプリさえあればアプリのダウンロード不要です。

ゲームに登場するネコは全部で52種類。それぞれのネコに世界観があり、おしゃべりしてくれる内容もゲームのプレイ回数で変化！あなたのお気に入りのネコを探して仲良くなってください。

LINEミニアプリ ：https://miniapp.line.me/2006619282-dm97n9zk(https://miniapp.line.me/2006619282-dm97n9zk)

LINE公式アカウント ：https://line.me/R/ti/p/@699pmbgt(https://line.me/R/ti/p/@699pmbgt)

公式X：https://x.com/mofumofu_escape(https://x.com/mofumofu_escape)

- LINEミニアプリとは

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。また「LINE公式アカウント」との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、「LINEミニアプリ」を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、より効率的な販促活動を実現します。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/

姉妹アプリ「もふもふラビリンス」概要

LINEミニアプリにて好評配信中の「もふもふ大脱走」の姉妹アプリ。

かわいいネコ達を上下左右移動するだけの、簡単だけどハマっちゃう迷宮脱出ゲーム。すべての床を塗りつぶすとステージクリア！どんどんステージをクリアして迷宮を脱出しよう！

タイトル： LINEミニアプリ版 「もふもふラビリンス」

価 格 ： 無料

ジャンル： 迷宮脱出ゲーム

LINEミニアプリ ：https://miniapp.line.me/2009377598-zmDvUhtz(https://miniapp.line.me/2009377598-zmDvUhtz)

LINE公式アカウント ：https://line.me/R/ti/p/@146xzkby

- POCKET RDについて

POCKET RDの使命は、世界中の人々のあらゆるコミュニケーションをより表現力豊かにすること。

ブロックチェーンとアバターを活用して現在をアップデートし、まだ見ぬ未来を築き上げていきます。 また私たちは「あたりまえが、世界基準」をモットーに世界的に重要なインフラの創造を目指します。

単なる利益追求型のマーケティング戦略にとどまらず、人と人、そして企業がより豊かになるために、

ブロックチェーンとアバターを活用して現在をアップデートし、まだ見ぬ未来を築き上げていきます。

会社名 ： 株式会社POCKET RD

代表者 ： 代表取締役 籾倉 宏哉

所在地 ： 東京都港区赤坂4-8-18 赤坂JEBL 9F

URL ： https://pocket-rd.com/