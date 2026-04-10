柴咲コウが総合プロデューサーの『サステナビューティーフェス』、Ms.OOJA出演決定、全アーティストラインナップ公開！

レトロワグラース株式会社

レトロワグラース株式会社（代表：柴咲コウ／本社：東京都渋谷区）は、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、山梨県・河口湖ステラシアターにて開催する音楽フェスティバル「SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026（サステナビューティーフェス2026）」の出演アーティスト最終発表として、Ms.OOJAの出演が決定し、全ラインナップが出揃いましたことをお知らせいたします。

■ アーティスト第2弾を発表！

Ms.OOJAMs.OOJA

今年でデビュー15周年を迎えるMs.OOJA(ミス オオジャ）



大ヒット曲「Be. . .」だけでなく主題歌やCM曲にも多数起用されている。

オリジナル曲に加え、カバー曲も絶大な人気があり世代を越えて愛されている。



近年リリースの「流しのOOJA」シリーズは今も尚ロングヒット中。

10周年には日本武道館、そして今年の秋には、大阪城ホールでの単独公演を予定している。

詳細を見る :https://sustainabeauty.jp/artist/ms-ooja/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

■ 全アーティストラインナップ公開！

【DAY 1】 2026年5月23日 (土)

AI

家入レオ

川崎鷹也

Ms.OOJA

LITTLE (KICK THE CAN CREW)

【DAY 2】 2026年5月24日 (日)

柴咲コウ

ナオト・インティライミ

miwa

MORISAKI WIN（森崎ウィン）

山本彩

※5/23家入レオの出演時間が17:00～に変更となりましたアーティスト一覧はこちら :https://sustainabeauty.jp/artist/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

■ 総合プロデューサー 柴咲コウ、両日オープニングアクトに出演！

本フェスの総合プロデューサーを務める柴咲コウは、両日オープニングアクトとしてステージに出演いたします。本オープニングでは、REO MATSUMOTOとの共演による特別ステージ「HandPan Session」を実施。

自然と響き合う音色とともに、“楽しいから、はじめよう”という本フェスのメッセージを体現する、幕開けにふさわしいひとときをお届けします。

来場者一人ひとりの心に静かに灯る“ときめき”が、

この場所から広がっていく--

サステナビューティーフェス2026のはじまりを象徴する特別なステージとなります。

タイムテーブルはこちら :https://sustainabeauty.jp/timetable/

■ チケット情報

【チケット種別】

特典付前方指定席：\28,000（税込）

※前方エリア確約・本フェス限定オリジナルグッズ付き

一般指定席：\12,000（税込）

【チケット販売スケジュール】

■一般発売：2026年 4月4日（土）10:00～

チケット詳細はこちら :https://sustainabeauty.jp/ticket/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

■ 開催背景・コンセプト

サステナビューティーフェス

「楽しいから、はじめよう」

レトロワグラースが提唱する「サステナビューティー」。 それは、“サステナブル＝難しい・我慢”という固定観念を超えた、新しい美しさの形。

音楽に心をゆらし、五感が満たされていく――。 みんなで思いっきり楽しむその時間が、気づけば「明日をみがく新しい選択」へと結びつく。 人が心から喜びを感じるエネルギーを、そのまま美しい地球の未来へとつなげていこう。

雄大な富士山の麓、河口湖ステラシアターという自然と調和した空間で、五感が満たされる特別な二日間をお届けします。

柴咲コウ

人生に潤いをもたらす非日常の"遊"を入り口に"衣食住"を体感する。ワクワクの赴くままに参加してもらえたら、それが【共創】の第一歩となります。

楽しい、だから始めてみる。

楽しい、というところから触れてみる。

河口湖の麓で、お待ちしています。

サステナビューティーフェス

総合プロデューサー

柴咲コウ

深本南

日本中から、サステナブルな未来を本気で描く企業や団体が、このフェスに大集結しています。それぞれが持つ素晴らしいソリューションが一か所に集まる--それだけで、今からワクワクが止まりません。来場者の皆さんはシンプルに、音楽を楽しんで、美味しいものを食べて、河口湖の美しい自然を感じてもらうだけでいい。気づいたら、それがエシカルな選択になっている。そんな設計を、仲間たちと一緒に準備しています。このフェスが、イベントを開催するすべての人たちにとっての、次の社会への実験場になれたら。「楽しいから、はじめよう」--その言葉通りの景色を、河口湖でお届けします。

サステナビューティーフェス

サステナブルプロデューサー(社会起業家)

深本南

コンセプト :https://sustainabeauty.jp/concept/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』開催概要

イベント名：SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026 (サステナビューティーフェス2026)

開催日時：2026年5月23日（土）・24日（日）

会場：河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付）山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577

主催：Les Trois Graces

制作：ALIVE

Oficial Sponsors：株式会社 明治

Co-create Partner：龍谷大学

Sponsors：SOYJOY、株式会社ジャスティス

Special Supports：河口湖ステラシアター、山梨日日新聞社 山梨放送

Supports：環境省、富士河口湖町、富士山麓電気鉄道、富士急トラベル

※最新情報は公式SNSにて随時発信予定です。

公式Instagram：@sb_fes(https://www.instagram.com/sb_fes/)

公式X：@sb_fes(https://x.com/sb_fes)

公式 LINE：@653culxr(https://lin.ee/1tgF27U)

＜アクセス＞

電車・バス：富士急行線「河口湖駅」よりシャトルバスまたはタクシーで約10分。

お車：会場駐車場（約500台）を無料で開放いたします（先着順）。

※環境負荷軽減のため、公共交通機関のご利用を推奨しております。公演当日は臨時便の運行を予定しております。

アクセス :https://sustainabeauty.jp/access/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

「サステナビューティープロジェクト」について

サステナビューティー

レトロワグラース株式会社では、「持続可能な調和社会の実現」に向け、「サステナビューティープロジェクト」の一環としてファッション、ビューティー、食品など多様な企業とのタイアップを実現し、環境と人の両方にやさしいプロダクトや企画を発信してまいりました。今ツアーグッズにも、オーガニックコットンや再生アクリルなどの素材を採用し、環境にもやさしいものづくりに取り組んでいます。

今後もこの取り組みを広げていくため、コラボレーションをご検討の企業・自治体等の皆様からのお問い合わせを随時受け付けております。

┃サステナビューティーとは

レトロワグラースが大切にしているのは、“サステナブル＝難しい”という固定観念を超えた新しい美しさのかたち。心惹かれるのは、「素敵！」「試してみたい！」という純粋なときめき。サステナブルは義務ではなく、自然に続いていく美しさの選択。軽やかで洗練された体験を楽しみながら、気づけば未来へつながる一歩を踏み出している。それが、レトロワグラースの考えるサステナビューティー。「サステナブルだから選ぶ」のではなく、「選びたいと思ったものが、実はサステナブルだった」。その気づきが、日常に美しさと誇らしさを添えてくれることを願っています。

コラボレーション事業一覧はこちら :https://lestroisgraces.com/s-beauty/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026

【本件に関するお問い合わせ先】

レトロワグラース株式会社 サステナビューティープロジェクト担当

E-mail：sustainabeauty.ma@l3g.jp

会社概要

【レトロワグラース株式会社】

会社名 ：レトロワグラース株式会社 https://lestroisgraces.jp/(https://lestroisgraces.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=sbpfes2026)

代表者 ：代表取締役 柴咲コウ

所在地 ：東京都渋谷区

設立 ：2016年11月18日

事業内容 ：エンタメ、コマース事業