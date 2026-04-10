大ヒットシリーズ　劇場版『TOKYO MER』の最新作となる「CAPITAL CRISIS」が8月21日（金）に公開！それを記念して東京・名古屋・大阪でPOP UP STOREの開催決定！

株式会社アニメイトホールディングス

8/21(金)より公開となる、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』を記念した本POP UP STOREでは、記念商品などのグッズの販売や、衣装展示などのフォトスポットを用意しています。入場無料ですので、お気軽にお越しください！

MER設立から5年--

新生TOKYO MER、始動。

TOKYO MER。

オペ室を搭載した大型車両〈ＥＲカー〉で事故や災害現場に駆け付け、自らの危険を顧みず患者のために戦う、都知事直轄の救命医療チーム。

彼らの使命は、ただ一つ-- 「死者を一人も出さないこと」。

２０２１年、夏。

世界がいまだコロナウイルスの恐怖にさらされていたあの年、MERは誕生した。

患者のために、身を挺して未知のウイルスに立ち向かう医療従事者への熱いエール。

そして、支えあう仲間たちの絆。

ＴＢＳ日曜劇場枠で放送された連続ドラマは、回を追うごとに熱狂的な支持を得ていく。

さらに放送直後から寄せられた続編を望む多くの声に応え、２つの劇場版が製作された。

２３年公開の１作目は３４３万人を動員、興行収入は４５.３億円。

昨夏公開の２作目は動員３９２万人、興収５２.９億円。

舞台を劇場に移した今も、MERへの『熱』はさらに加速し続けている。

そして、設立から5年の節目を迎えた今。

新メンバーを迎え、TOKYO MERは新たな歴史を刻み始めることとなった。

しかし突如として、想像を絶する危機が、彼らを叩きのめす--

不気味な轟音とともに東京を襲った地震により、首都機能は一瞬で壊滅。

事故や火災が多発する一方、果てしない交通渋滞で救急車両は行く手を阻まれる。

あまりにも残酷な試練を前に、為すすべなく立ち尽くす人々。

炎と瓦礫に埋もれた東京を、新生TOKYO MERは救うことができるのか…

シリーズ最大スケールで描かれる、かつてない救命ミッション。

極限の中でも、命を守るために戦う人々の勇気と絆の物語。

首都直下地震--被害現場は、東京全域。

１４００万人、すべての命を救え。

■タイトル：劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』

■キャスト：鈴木亮平 賀来賢人 赤楚衛二 桜田ひより 津田健次郎 ファーストサマーウイカ 岩瀬洋志

菜々緒 ／ 要潤 橋本さとし 渡辺真起子 鶴見辰吾 仲里依紗 石田ゆり子

■監督：松木 彩

■脚本：黒岩 勉

■制作プロダクション：大映テレビ

■配給：東宝

■公式サイト：https://tokyomer-movie.jp/

■公式 X： tokyo_mer_tbs

■公式インスタグラム： tokyo_mer_tbs

■公式TikTok： tokyomer

▼『TOKYO MER～走る緊急救命室～』POP UP STORE 開催概要

■POP UP STORE公式 X：tokyo_mer_popup

＜東京会場＞

開催場所：新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム 6

開催期間：2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)

営業時間：平日11:00~19:00 / 土日祝10:30~19:00 ※施設の営業時間とは異なります

店舗HP：https://www.0101.co.jp/005/

＜名古屋会場＞

開催場所：名古屋セントラルパークB1F イベントスペースbyマルイ(44区画)

開催期間：2026年6月13日(土)～2026年6月21日(日)

営業時間：10:00～20:00 ※最終日18:00まで ※施設の営業時間とは異なります。

店舗HP：https://www.centralpark.co.jp/

＜大阪会場＞

開催場所：なんばマルイ 5F イベントスペース

開催期間：2026年6月27日(土)～2026年7月5日(日)

営業時間：11:00～19:00 ※施設の営業時間とは異なります。

店舗HP：https://www.0101.co.jp/085/

※各会場、施設の営業時間とは異なる場合がございます。

※混雑状況に応じて入場規制や整理券配布を実施させていただく場合がございます。

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止、追加となる場合もございます。

■新商品情報

※上記掲載画像はPOP UP STOREで販売予定商品の一部です。他商品のラインナップは後日Xにてお知らせいたします。（※東京会場の会期中、または名古屋会場より、新商品が追加される可能性がございます。）

※一部商品は通信販売での取り扱いも予定しております。（時期未定）

※当日の状況によっては、お品切れが発生する場合もございますので予めご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

【ご購入特典】

期間中、POP UP STOREにて税込2,000円以上お買い上げのお客様に1会計につき1枚ショッパーをプレゼント！

※レシートの合算・レジにてお会計を2回以上に分けることは出来かねます。

※税込2,000円ごとではございません。

※ご購入当日のレシートのみ有効です。

※特典はなくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※特典ショッパーに入りきらない商品もございます。予めご了承ください。

■その他お知らせ

完売情報・その他ご案内はコチラ

【『TOKYO MER～走る緊急救命室～』POP UP STORE公式X】

@tokyo_mer_popup

【新宿マルイ アネックスについてのお知らせ】

新宿マルイ アニメイベント公式X @marui_shinjuku

【名古屋セントラルパーク地下街 イベントスペース by マルイについてのお知らせ】

マルイ アニメ期間限定ショップ公式X @marui_limited_a

【なんばマルイについてのお知らせ】

関西 マルイ アニメイベントX @marui_kansai_a

※上記、記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■権利表記

(C)2026劇場版『TOKYO MER』製作委員会