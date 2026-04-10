日野市役所

昨年度、多くの学生の参加と地域との協働により好評を博した「タマリズムプロジェクト」が、令和8年度もスタートします。本プロジェクトは、学生ならではの柔軟な発想を生かし、南多摩地域の観光・地域活性化につながる企画の創出と実践を目的としています。

今年度は前年度の成果と課題を踏まえ、募集区分を「新企画コース」と「継続企画コース」の2つに分けて実施します。初めて参加するチームが取り組みやすい環境を整えるとともに、継続的に企画に取り組むチームには、より高度な実践に挑戦できる仕組みとしました。

また、中小企業診断士をはじめとする専門家によるアドバイスは今年度も継続して実施します。さらに、1次審査会を公開形式で開催し、学生のアイデアを企業や観光協会関係者に直接ご覧いただくことで、実証実験や協働につながりやすい体制を整えました。

～令和８年度の本プロジェクトのキックオフ説明会を下記のとおり行います。～

「キックオフ説明会」

日 時：4月24日（金）15時～16時30分

内 容：本プロジェクトの概要説明、南多摩5市の紹介

※昨年度参加大学および学生企画案の事業化に取り組む団体の登壇も予定して

います。

対 象：大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の在学生で構成された２名以上の「チーム」※人数の上限はありません。

実施手法：オンライン（Zoom）

参加申込：以下の申し込みフォームから

申込期日：4月20日（月）17時まで

申し込みフォーム :https://form.run/@keio-kanko-qhZSA0VvaKCoDOz5zabK

〇令和８年度の主なイベント

（１）シンポジウム：５月２２日(金)

行政、企業、観光協会等がそれぞれの立場からタマリズムプロジェクトに参加し、学生の企画をどのように観光プロモーションにつなげていくかについて議論します。

（２）マッチング会：６月１３日（土）

学生チームと行政、企業、観光協会等の関係者が交流し、意見交換を通じて企画内容をより実践的にブラッシュアップします。

（３）公開1次審査会：７月１１日（土）〈NEW〉

学生チームによるプレゼンテーション審査を実施します。審査を通過したチームには、活動支援金（最高10万円）を支給します。また、参加した企業・観光協会は、協働したい企画を1つ選び投票することができます。

（４）成果発表会：１２月１４日（月）

実施した実証実験の成果を発表・表彰します。新たに関心を寄せる企業とのマッチング機会を創出し、次年度以降の企画創出や継続的な取り組みにつなげます。

〇タマリズムプロジェクトについて

タマリズムプロジェクトは、都内初の取り組みとして令和3年度から令和6年度まで実施してきた「タマリズムコンテスト」を発展させ、令和7年度から中小企業診断士等の専門家によるアドバイスを取り入れながら、学生と地域が連携してより主体的にまちづくりを進めていくプロジェクトとしてスタートしました。南多摩5市（多摩市・稲城市・八王子市・日野市・町田市）と、学生・企業が連携して本プロジェクトを実施しています。

TOKYO MX（地上波9ch）の報道・情報生番組「堀潤 Live Junction」でも取り上げられました！

詳しくは下記タマリズム公式ホームページお知らせをご覧ください。

タマリズム公式HP :https://tamarism.com/