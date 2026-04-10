『グランドニッコー・バンコク サトーン』2026年4月10日開業

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

『グランドニッコー・バンコク サトーン』（所在地：タイ王国バンコク、総支配人：ハーマン・ダブラー）は、2026年4月10日（金）に都市の活気溢れるタイ・バンコクのサトーン地区において開業したことをお知らせします。

ニッコー・ホテルズ・インターナショナルの最上位ブランドである「グランドニッコー」ブランドのホテルとして、その土地の魅力を感じる上質な空間と洗練されたサービスを通じて、五感に心地よく響く滞在を提供します。

2026年10月1日（木）のチェックアウトまで、開業記念プランをご用意しております。新たなホテルにご期待ください。

「グランドニッコー・バンコク サトーン」ロビー

ホテルのコンセプトである「水辺の迎賓館」のもと、タイと日本を「水」というテーマで融合させた客室は全405室。日本の美意識を取り入れた普遍的なデザインと現代的な快適性が調和する空間です。床から天井まで広がる大きな窓からは、バンコクの活気ある景色が望め、開放的な雰囲気を味わえます。

客室内には、タイの伝統療法や自然由来の素材を用い、ホリスティックウェルネスを提唱するラグジュアリースパブランド「divana(R)（ディヴァナ）」のバスアメニティや、ネスプレッソのコーヒーメーカー、55インチのスマートテレビなどをご用意。細部にまでこだわり、選び抜かれたアイテムが上質な滞在を演出します。

プレミアコーナールーム◇シェフの個性が光るダイニング

・オールデイダイニング「SANUK（サヌック）」

タイ語で「楽しさ」を意味する「SANUK」では、食を楽しむ喜びをお届けします。朝食ブッフェに加え、ランチ・ディナーでは、各国の人気料理やタイの伝統料理、地中海料理をアラカルトメニューでご用意しています。

・鉄板焼「銀杏」

シェフが目の前で丁寧に仕上げる鉄板焼では、日本とタイの季節の食材を使用。繊細な食感や素材本来の味わいを引き出したコース料理をご提供します。

・ルーフトップバー「TENKU 33（テンクウ33）」

地上133メートル、ホテル33階からのバンコクの壮大なパノラマビューとともに、趣向を凝らしたオリジナルカクテルや料理を楽しめます。

・「LA-MUN Coffee & Patisserie（ラムン コーヒー&パティスリー）」

ペストリーやスイーツを提供する、コーヒー＆パティスリーショップです。厳選されたチョコレートを使用した焼き菓子をはじめ、タイと日本の要素を取り入れた繊細な味わいをご用意します。

この他、伝統の中に革新性を感じさせる日本料理を提供するファインダイニング「Benkay（ベンケイ）」を加え、5つの料飲施設をご用意しています。

◇滞在を彩る上質なウェルネス施設

サンデッキを備えた屋外プールでは、12階からの眺望とともにリフレッシュする時間をお過ごしいただけます。また、フィットネスジムには、最新の有酸素運動マシンや筋力トレーニング機器を備えるほか、専用ヨガスタジオを併設。ご滞在中も充実したウェルネス体験をご提供します。

スパでは、タイのウェルネストレンドをけん引する「divana(R)」によるトリートメントを提供。ホリスティックなトリートメント（*1）を通じて、身体と心の調和を取り戻す癒しのひとときをお届けします。

*1 身体・心・精神のバランスを整え、内面から健康と美しさを育むことを目的としたトリートメント

◇レジャーにもビジネスにも適した立地

ホテルは、バンコク屈指の金融エリアとして知られ、コンドミニアムやサービスアパートメントが建ち並ぶサトーン地区に位置します。スワンナプーム国際空港から車で約40分、BTSスカイトレインのチョンノンシー駅から徒歩約10分という便利なロケーションで、ビジネス・レジャーの拠点としてご滞在いただけます。

近隣には、緑豊かなルンピニー公園が広がり、隣接するシーロム地区には、グローバル企業の本社や洗練されたレストラン、華やかなエンターテインメント施設が集まり、バンコクらしい都市の活気を感じられます。

ルーフトップバー「TENKU 33」屋外プール

『グランドニッコー・バンコク サトーン』 開業記念プロモーション

予約期間：2026年6月30日（火）まで

宿泊期間：2026年4月10日（金）～10月1日（木） ※チェックアウトまで

対象客室：スーペリアルーム、デラックスルーム、プレミアコーナールーム

料金：THB 6,500～（1泊1室2名様／税金７%・サービス料10%別）

特典：

・毎朝食 ※オールデイダイニングにてご提供

・THB 1,500分のホテルダイニングクレジット（1室1泊につき1回、対象はお食事のみ）

・16:00までのレイトチェックアウト（空室状況により）

・One Harmony会員は宿泊料金より10%オフ

宿泊に関するご予約・お問い合わせ：オークラ ニッコー ホテルズ 予約センター

TEL. 0120-00-3741（9:30～17:30／日・祝日を除く）

オンライン予約：https://okura.com/ja/thailand/bangkok/grand-nikko-bangkok-sathorn/

※4月10日の開業時における各施設の営業状況は、公式サイトをご確認ください。なお、一部の料飲施設および付帯施設は順次営業開始を予定しております。



※One Harmony は、オークラ ニッコー ホテルズでご利用いただける会員プログラムです。入会金・年会費が無料で、ホテルをご利用のたびにポイントがたまるほか、多彩な特典をご用意しております。

『グランドニッコー・バンコク サトーン』 施設概要

【所在地】117 South Sathorn Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120

【階数】地上35階（塔屋を含む）、地下1階

【客室数】405室（長期滞在用レジデンス36室を含む）

【レストラン】オールデイダイニング、イノベーティブジャパニーズファインダイニング、鉄板焼、

ルーフトップバー、コーヒー＆パティスリー

【宴会場】宴会場2室、会議室3室

【付帯施設】屋外プール、フィットネスジム、スパ、クラブラウンジ

【アクセス】スワンナプーム国際空港から車で約40分、BTSシーロム線「チョンノンシー」駅から徒歩約10分

＜本プレスリリースPDF版のダウンロードはこちら＞

https://prtimes.jp/a/?f=d2213-4181-52902566b2830dafe161365a64981fa5.pdf