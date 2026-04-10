里和浸酒 SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソが、2026年モンドセレクション スピリッツ＆リキュール部門で金賞を受賞

株式会社おおたき里づくり研究所

このたび、里和浸酒 SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソは、2026年モンドセレクション スピリッツ＆リキュール部門において、Gold Quality Award（金賞）を受賞しました。

SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソがモンドセレクションで金賞受賞香り、味わい、外観、パッケージなど、多面的な観点から評価されました

モンドセレクションでは、商品の品質を、外観、香り、味、パッケージ、総合判断など複数の観点から審査しています。審査は独立した専門家によって行われ、Gold Award は最終評価が 80％以上89％以下 の商品に授与されます。SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソは、この国際的な評価において金賞を受賞しました。

「甘みとハーブ感のあるブレンドで、なめらかに余韻が続く」と評価

官能評価レポートでは、SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソについて、「甘みとハーブ感のあるブレンドで、なめらかに余韻が続く」と総括されています。ボトルはシンプルで上品な印象とされ、深みのある茶色の液色や、キャラメルを思わせる甘やかさにハーブのニュアンスが重なる香り、甘みから穏やかなスパイス感とハーブ感へ移ろう、なめらかな味わいが特徴として挙げられました。

一方で、香りや味わいについては、さらに繊細さや複雑さが加わる余地にも触れられています。そのうえで、全体としては、甘みと苦みのバランス、なめらかな質感、親しみやすさを備えた、独自性のあるハーブリキュールとして評価されました。

里山の恵みを楽しむひとときを里山資源の魅力を、一杯のリキュールに込めて

SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソは、里山の草木が持つ香りや風味を生かしたジャパニーズハーブリキュールです。地域の自然や素材の魅力を丁寧に引き出しながら、やさしく、奥行きのある味わいに仕上げています。

今回の受賞は、商品の品質そのものに対する評価であると同時に、里山資源の新たな価値を見つめ直し、それを酒づくりを通して伝えていく取り組みが、国際的な場でも認められたものと受け止めています。

受賞記念送料無料キャンペーン

この受賞を記念して、4月末までの期間で、ネットショップ https://ohsb.base.shop/ にてSATONOWA(R)シリーズを6,500円以上購入いただけると送料が無料となるキャンペーンを実施します。

■製品概要

里和浸酒 SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソ

品目：リキュール

原料原産地名：滋賀県産（粕取焼酎）

内容量：200ml/500ml

アルコール分：15％

加工者：特定非営利活動法人おおたき里づくりネットワーク

滋賀県犬上郡多賀町冨之尾1586-2

里和浸酒 SATONOWA(R) No.3 クロモジ＆赤シソ 200ml/500ml今後も、SATONOWA(R)ならではの品質と物語を発信していきます

SATONOWA(R)は、里山の恵みを生かした酒づくりを通して、地域資源の魅力を日々の暮らしの中に届けることを目指しています。今後も、日本ならではの草木や農産物の個性を大切にしながら、SATONOWA(R)ならではの品質と物語を、国内外へ丁寧に発信してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社おおたき里づくり研究所

所在地：滋賀県犬上郡多賀町富之尾1656

事業内容：

・地域資源を活用した商品・事業の企画、開発、運営

・酒類製造および関連商品の企画・販売（酒類製造免許取得後）

・地域拠点（酒蔵等）の再生・活用事業

設立：2025年6月

URL：https://www.satozukuri.jp/

■ 団体概要

団体名：NPO法人おおたき里づくりネットワーク

（多賀町大滝地域里づくり協議会 会員）

所在地：滋賀県犬上郡多賀町富之尾1586-2

活動内容：

・多賀町大滝地域の活性化に関する事業

・地域住民、大学、地域おこし協力隊等と連携した地域づくり活動

・地域資源を活かした商品開発、交流・学習事業

・空き家・空き施設等の利活用促進

設立：2022年4月

URL：https://www.ootaki-svn.net/

■ お問い合わせ先

団体名：株式会社おおたき里づくり研究所

担当：岩下晃士（代表取締役社長）

TEL：080-1295-4952

E-mail：satozukuri.lab@gmail.com

住所：滋賀県犬上郡多賀町富之尾1656

※取材、商品に関するお問い合わせ、クラウドファンディングに関するご質問は、上記までお願いいたします。