令和ロマンが2万人のKアリーナ横浜で挑む“お笑いの新境地”現地チケット即日完売の7年ぶり単独ライブ『RE:IWAROMAN』を5月16日（土）「ABEMA PPV」にて生配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、お笑いコンビ・令和ロマンが2026年5月16日（土）にKアリーナ横浜で開催する7年ぶりの単独ライブイベント『RE:IWAROMAN』を「ABEMA PPV」にて生配信することを決定いたしました。

『RE:IWAROMAN』は、前人未到の「M-1」二連覇を達成するなど、常に新たな挑戦を続けてきたお笑いコンビ・令和ロマンによる、7年ぶりの単独イベントです。「RE: Restart. Reborn. Redefine. Revival. Reunion.」をコンセプトに掲げ、出会いから10年という節目に、これまでの歩みを集約したステージを披露します。

会場は、世界最大級の音楽アリーナであるKアリーナ横浜。「お笑いは大規模会場には向かない」「1万人以上を熱狂させられるのは音楽だけ」といった従来の常識に対し、本公演では、お笑いライブとしては前例のない規模となる約2万人の観客を前に、これまでにない形の漫才表現に挑みます。

なお、本公演は開催直前に現地チケットが完売するなど、大きな注目を集めています。令和ロマンが挑むお笑いの新境地を、「ABEMA PPV」にてぜひご体感ください。

本放送は、「ABEMA PPV」にて2026年4月11日（土）12時からチケットの販売（※）を開始し、3,800円（税込）で視聴することができます。

（※）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料として300円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」 『RE:IWAROMAN』 配信概要

▼出演者

令和ロマン

▼生配信日時

2026年5月16日（土）17時開演 （放送開始16時30分～）

▼見逃し配信

2026年5月31日（月）23時59分まで

▼放送URL

https://abema.tv/live-event/56728c76-6bf7-4105-8a71-9774959c20ff

▼視聴料金

3,800円

※アプリでは300円の手数料を含みます。

▼販売期間

2026年4月11日（土）12時～2026年5月31日（月）20時

▼購入特典

１. ABEMA PPV購入者全員特典「特典映像：令和ロマンの楽屋トーク」

本配信チケットをABEMAでご購入いただいた方全員に、「特典映像：令和ロマンの楽屋トーク」をプレゼントいたします。令和ロマンにABEMAから豪華！？差し入れをお届けし、差し入れをつまみながらイベントへの想いや見どころなどを余すところなく語っていただく楽屋トーク映像です。

※特典の送付は6月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※映像視聴用のURLを配布いたしますので必ず期間内にご視聴ください。期限終了後の送付、また特典のダウンロードはできかねますのでご了承ください。

２. 700円キャッシュバックキャンペーン実施中！

対象期間中にABEMAプレミアムに登録し対象PPVチケットを購入した上で、対象条件を満たすと700円キャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページを確認してください。（URL：https://abema.tv/lp/cashback-reiwaroman-20260516）

※「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの参加条件でないためご注意ください。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/