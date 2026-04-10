株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：田村 城太郎、本社：東京都港区、以下「当社」）は、株主優待制度を通じた社会貢献として、株主優待カタログギフト（註）において「寄付コース」を選択された株主様および、申込期限までにお申し込みのなかった株主様の贈呈品相当額の合計を、当社指定の社会貢献活動団体へ寄付しております。

このたび、2025年10月31日に受付を終了した2024年度株主優待カタログギフトを通じて、世界の子どもたちを支援する日本ユニセフ協会、被災地・紛争地域への支援を行うピースウィンズ・ジャパン、当社の活動基盤である海を含めた環境保全活動を行うWWFジャパンの3団体、および石川県へ寄付しましたので、以下のとおりお知らせします。

- 寄付実施日

2026年3月31日（火）

2. 寄付先

公益財団法人日本ユニセフ協会（ホームページ：https://www.unicef.or.jp/）

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（ホームページ：https://peace-winds.org/）

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）（ホームページ：https://www.wwf.or.jp/）

石川県（企業版ふるさと納税を利用し、使途を「能登起業チャレンジ応援プロジェクト」に限定）

（ホームページ：能登起業チャレンジ応援プロジェクト（コンテナハウス型の長期滞在施設 - I DO NOTO BASE - ） | 石川県(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/souzoutekifukkousuishin/containerhouse.html)）

3. 寄付の詳細

(1) 寄付金額 合計 24,150,000円

(2) 寄付口数 合計 8,050口（1口＝3,000円）

当社グループは「青い海から人々の毎日を支え豊かな未来をひらきます」という企業理念(https://www.mol.co.jp/corporate/principle/)のもと、社会が抱える課題に率先して取り組み、責任ある行動をとることを行動規範の一つとして掲げています。様々な社会課題の解決に向け事業を通じた社会貢献だけでなく、事業の枠を超えた社会貢献活動(https://www.mol.co.jp/sustainability/society/)に今後も真摯に取り組んでいきます。

(註) カタログギフトを含め当社株主優待制度の詳細は以下リンクをご参照ください。

株主優待制度 | 株主総会・株式情報 | IR情報 | 株式会社 商船三井(https://ir.mol.co.jp/ja/ir/stock/sbp.html)