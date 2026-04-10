Polimill、【日本初開催】人と共に働くロボットの専門展示会「ヒューマノイドロボット EXPO」に出展 ― 生成AI×ヒューマノイド「スマート庁舎共同実証」の参加自治体・ロボットメーカーを募集

Polimill株式会社

Polimill株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤あやめ／谷口野乃花、以下「Polimill」）は、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第1回 ヒューマノイドロボット EXPO【春】」（NexTech Week 2026【春】内）に出展いたします。

■展示会概要

第1回 ヒューマノイドロボット EXPO【春】（NexTech Week 2026【春】内）

日時：2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

主催：RX Japan合同会社

Polimillブース番号：20-42

■ 出展の背景

全国の自治体では、人口減少に伴う職員不足と住民サービスの維持・向上の両立が喫緊の課題となっています。Polimillは、生成AIによる業務効率化を推進してきましたが、「AIが回答を生成しても、それを住民に届ける"身体"がない」という次のフェーズの課題に着目しました。

日本初のヒューマノイドロボット専門展である本EXPOへの出展を通じ、行政AIとヒューマノイドロボットの融合による「スマート庁舎」の実現に向けた官民連携の起点を創出します。

■「スマート庁舎共同実証」構想について

Giving Public AI a Body. ― 行政AIに、身体を。

QommonsAIが持つ行政特化の知識基盤（全国の行政文書・議事録・法令データベース等）を、ヒューマノイドロボットの対話・案内機能と組み合わせることで、庁舎窓口における住民対応の新しいモデルを共同で検証します。

自治体：庁舎窓口・公共施設等での実証フィールドの提供。実証期間中の費用負担はありません

ロボットメーカー：ヒューマノイドロボットの提供およびQommonsAI APIとの技術連携

想定される実証シナリオ

・庁舎エントランスでの来庁者案内・フロア誘導

・窓口での手続き案内・必要書類の説明

・多言語対応による外国人住民へのサポート

・時間外・休日の無人案内対応

すでに数十の自治体から関心表明をいただいており、2026年度内の実証開始を目指しています。

■ブース展示内容（予定）

QommonsAI 最新版デモ

2026年4月の過去最大アップデート（v2.3）を体験。LGWAN対応、GPT-5.4国内リージョン搭載、画像生成AI、行政ナレッジ全国横断検索など

スマート庁舎共同実証コンセプト展示

行政AI×ヒューマノイドの融合イメージ・技術構成・実証ロードマップを展示

個別相談コーナー

自治体のAI導入相談、ロボットメーカーとの技術連携相談を随時受付

■Humanoid Talk Stage 登壇のお知らせ

4月16日（木）、展示会場内の特別トークステージ「Humanoid Talk Stage」にPolimillが登壇いたします。

ヒューマノイドロボットの開発・導入の最前線に立つ企業が集結し、最新動向から現場導入のリアルな課題・活用のヒントまでを語る無料セミナーです。

Polimillは、行政AIの知見を活かしたヒューマノイドロボットの公共領域での活用可能性について講演いたします。

ステージ名：Humanoid Talk Stage

日時：2026年4月16日（木） 11:00～11:30

会場：展示会場内 特設ステージ

聴講：無料・事前申込不要（当日会場にて直接ご参加いただけます）

■ QommonsAI（コモンズAI）について

Polimill株式会社が開発・提供・運用する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。

2026年3月時点で全国750以上の自治体・約30万人が利用。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。

OpenAI・Anthropic・Google・Preferred Networksの主要4社から厳選した12モデルを搭載し、用途に応じて最適なAIを選択できる環境を提供しています。

すべての自治体へ代理店を介さない直販体制で提供しており、サービスリリース以来、導入先の全自治体で現地での導入研修および初級・中級研修を無償で実施中です。

また、自治体現場からの要望を最短数日でサービスに反映するアジャイル開発体制を敷いており、行政の「いま必要な機能」を圧倒的なスピードで届け続けています。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■会社概要

社名Polimill株式会社

所在地東京都港区

代表者代表取締役 伊藤あやめ ／ 谷口野乃花

事業内容行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/