「VketReal in 関西」10月11日(日)に大阪・南港のATCで開催決定！

VketReal in 関西実行委員会

VketReal in 関西実行委員会は、2026年10月11日（日）に開催する「VketReal in 関西 2026 Osaka」の開催概要として、会場を大阪デザイン振興プラザ（ODP／ATCビル ITM棟10F）に決定したことを決定致しました。

パラリアルクリエイター、有志スタッフ、PR大使、企画協力者、公式キービジュアル用アバター立ち絵の募集開始、企業協賛・個人協賛の受付開始、企画の一部公開、新ロゴを発表しました。

関西の有志メンバーが中心となって運営する本イベントは、バーチャルカルチャーをリアルの場へとつなぎ、関西から新たなXR体験を発信することを目指しています。

会場の写真を少しだけご紹介...！

会場の写真を少しだけチラ見せします。

VketReal in 関西 2026 Osakaの舞台となる空間の雰囲気を、ぜひご覧ください。

パラリアルクリエイター出展者募集開始！

ATCビル ITM棟多目的ルームデザインショーケースデザインギャラリー

VketReal in 関西 2026 Osakaでは、パラリアルクリエイター（出展団体・サークル）の募集を開始いたします。

バーチャルとリアルをつなぐ表現、創作活動、コミュニティ発信の場として、多様な出展を歓迎いたします。

募集スケジュール

【1次申し込み】

2026年4月24日(水) 1次申し込み開始

2026年5月31日(日) 1次申し込み終了（23:59まで）

2026年6月2日(火) 1次申し込み当落発表

【2次申し込み】

2026年6月1日(月) 2次申し込み開始

2026年8月20日(木) 2次申し込み終了（23:59まで）

2026年9月1日(火) 2次申し込み当落発表

※1次お申込み開始は2026年4月24日(金)を予定しております。開始まで今しばらくお待ちください。

有志スタッフ大募集！一緒にVketReal in 関西を創りませんか？

VketReal in 関西では、イベント運営に関わる有志スタッフを募集しています。

イベント運営・企画・広報など、イベントづくりに関わりたい方を歓迎します。応募方法や詳細は、下記フォームをご確認ください。

応募はこちら :https://forms.gle/oPKGjWYuwGsvTDMY8



※募集状況により早期締切となる場合があります。

応募締切：2026年5月31日(日) 23:59 JSTまで

PR大使募集を開始

VketReal in 関西 2026 Osakaの魅力を、SNSやコミュニティなどで発信してくださるPR大使を募集します。

イベントの想いや最新情報を一緒に届けてくださる方、関西から盛り上げてくださる方のご応募をお待ちしております。

応募はこちら :https://forms.gle/VHUhvRRvwwnkdjrk6

応募締切：2026年5月31日(日) 23:59 JSTまで

企業協賛・個人協賛のお問い合わせを受付開始

VketReal in 関西 2026 Osakaでは、企業協賛・個人協賛に関するお問い合わせを受け付けております。

有志による挑戦を応援してくださる皆さまとともに、本イベントをより良い形へ育てていきたいと考えています。協賛内容や詳細については、公式サイト「お問い合わせ(https://vrkansai.com/#contact)」よりご連絡ください。

企業協賛について

企業協賛をご希望の方は、別途お問い合わせ(https://vrkansai.com/#contact)ください。

個人協賛・小規模団体について

お申し込みは、下記の専用フォームよりお願いいたします。

VketReal in 関西では、クリエイターや小規模団体の皆さまに向けた支援を積極的に行っております。

参加しやすい料金設定に加え、活動を後押しできるよう幅広くサポートしてまいります。

個人協賛スケジュール

2026年5月31日（日） 1次募集締切

2026年9月1日（火） 2次募集締切

2026年9月20日（日） 最終募集締切

企画一部公開・協力者募集

個人協賛・小規模団体様お申込みはこちら :https://forms.gle/S1wmLgF6GMAVBsiV6

VketReal in 関西 2026 Osakaでは、バーチャルとリアルの境界を越える多彩な企画を準備しています。

当日は、バーチャル世界の活動者と来場者がディスプレイ越しに交流できる企画や、会場のさまざまなスポットを巡りながらイベント全体を楽しんでいただける周遊型の企画などを計画しています。

また、音楽にもフォーカスしたコンテンツとして、オリジナル楽曲MVの会場内上映も検討しており、バーチャルで育まれた文化をリアルな場で共有する時間をお届けします。

その他にもさまざまな企画の実施を検討しています。詳細は今後、公式X(https://x.com/VketRealKansai)などで順次お知らせいたします。

今回は、以下の2つの企画にご協力いただける方を募集いたします。

・オリジナル楽曲MVの提供

・交流企画への出演

複数の募集への同時応募も大歓迎です。

企画協力と同時に、PR大使や有志スタッフとしてもご参加いただけます。

（例：交流企画出演＋PR大使、オリジナル楽曲MV提供＋交流企画出演 など）

※今回ご応募いただいた方も、今後別の企画で募集が行われた際に、そちらへ重複してご応募いただくことが可能です。

応募方法

オリジナル楽曲MV 応募はこちら :https://forms.gle/58esNdK3PjKKspan7交流企画出演者 応募はこちら :https://forms.gle/FcfMSXmm9pBjxn2J9

応募締切：2026年5月31日(日) 23:59 JSTまで

※本募集は、企画構成などの都合上、採用枠に限りがございます。

※採用候補となった方には、募集期間中または終了後に、決まり次第順次、DiscordまたはX（旧Twitter）を通じてご連絡いたします。

皆様のご応募を心よりお待ちしております。

公式キービジュアル用アバター立ち絵募集

VketReal in 関西 2026 Osakaの公式キービジュアル制作に向けて、アバター立ち絵画像を募集しています。ご自身が使用しているアバターの透過立ち絵画像をご提供ください。

応募はこちら :https://forms.gle/XkjYAj94NPymC9Qx5

※画像形式・解像度・著作権条件などの詳細は、応募フォーム内の注意事項をご確認ください。

※応募状況により内容を変更する場合があります。

応募締切：2026年5月31日 23:59 JSTまで

ロゴを一新

VketReal in 関西 2026 Osakaの開催地決定にあわせて、ロゴを一新しました。

本ロゴには、関西らしい熱量やつながり、そしてバーチャルからリアルへ広がる挑戦の場をつくっていく想いを込めています。今後、公式サイト、SNS、各種告知物などで展開してまいります。

主催メッセージ 緋流（HiRyuuYuki)

「VketReal in 関西」は、関西を拠点とするクリエイターや企業、そして参加者の皆さまが一同に会し、VR・XRコンテンツを体験しながら交流できる場として企画しました。

バーチャルとリアルをつなぐ新しい体験を、ここ関西から発信していきたいと考えています。

これまで多くのイベントが関東圏に集中している中で、地域による参加機会の差を感じてきました。

だからこそ、関西にこの場をつくることには、大きな意味があります。

本イベントでは、誰もが気軽に関わり合える空間を目指しています。

関西ならではのあたたかさや人との距離の近さを大切にしながら「お祭り」のような場を創出します。

また、関西のクリエイターや企業・団体にスポットライトを当てることで、地域発の取り組みや可能性を広く発信していきます。

リアルとバーチャルが融合する体験を通じて、XRをより身近な存在へと育てていきたいと考えています。

関西から全国へ、そして世界へ。

このイベントをきっかけに、新しいつながりと未来を皆さまと共に創っていければ幸いです。

【VketReal in 関西 2026 Osaka 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179978/table/6_1_ca960e92bba550ee3972487d32190580.jpg?v=202604111251 ]

【大阪デザイン振興プラザ（ODP）(https://www.osaka-design.co.jp/)について】

大阪デザイン振興プラザ（ODP）は、大阪市とアジア太平洋トレードセンター株式会社（ATC）が設置する、大阪のデザイナー・クリエイターの独立・創業を支援するインキュベーション施設です。

クリエイター向けオフィスの設置や、セミナーなどの各種イベント、入所企業同士のコミュニケーションの場、そして複合型商業施設であるATCとのコラボレーションで、様々な自己発信の機会も提供しています。

・設置者：大阪市、アジア太平洋トレードセンター株式会社（ATC）

・運営者：公益財団法人大阪産業局

【お問い合わせ】

デザインライブラリー

本イベントはVketReal in 関西実行委員会が主催・運営しております。

イベント内容に関するお問い合わせは、公式サイト「お問い合わせ(https://vrkansai.com/#contact)」フォームより、実行委員会までお願いいたします。

※株式会社HIKKY様の窓口ではお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

「VketReal」は株式会社HIKKYの商標です。株式会社HIKKYの使用許諾に基づき使用しています。