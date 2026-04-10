1924年英国発のフットボールブランドと、新世代ロックバンドの邂逅。「UMBRO」×「Aooo」コラボレーションアイテムが、FREAK′S STOREに登場！

株式会社デイトナ・インターナショナル

1924年にイギリス・マンチェスターで創業したフットボールブランド「UMBRO」。

100年にわたり培ってきたフットボールカルチャーとクラフトマンシップを背景に、世界中のクラブやプレイヤーに愛され続けてきた同ブランドは、ピッチの上だけでなくストリートシーンにおいても確固たる存在感を放ち続けています。

そんな「UMBRO」と、2023年に結成された4人組ロックバンド＜Aooo＞によるコラボレーションアイテムが、FREAK'S STOREおよび、公式オンラインストア「Daytona Park」にて販売開始！

「Aooo」は、石野理子（Vocal）、すりぃ（Guitar）、やまもとひかる（Bass）、ツミキ（Drums）からなる男女混成バンド。それぞれが異なるフィールドでキャリアを築いてきた実力派メンバーが集結し、ジャンルに縛られない自由な音楽性と鋭い感性で注目を集めている。なお、バンド名「Aooo」はメンバーそれぞれの血液型に由来しており、個性の違いを内包しながらもひとつのサウンドとして昇華する彼らのスタンスを象徴しています。

今回のコラボレーションでは、「UMBRO」が持つフットボール由来の機能美と、「Aooo」のアイデンティティを融合。バンドロゴやエンブレムを大胆に配したアノラックパーカやゲームシャツ、ジップフーディといったウェアをはじめ、キャップやバッグなどの雑貨まで幅広いラインナップを展開します！

スポーツと音楽、それぞれのカルチャーが交差することで生まれた今回のコラボレーションは、両者のルーツを尊重しながらも、現代的なストリートスタイルへと昇華させたコレクションとなっています。

新たなカルチャーの接点を提示する「UMBRO」×「Aooo」の世界観を、ぜひ体感してください！

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1066796

アイテムラインナップ

■×Aooo ANORAK JKT／\22,000 tax in.／OFF WHITE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1059394400038

■×Aooo CAP／\5,500 tax in.／ DUSTY BLUE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1059394400038

■×Aooo Soccer SHT／\13,200 tax in.／OFF WHITE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1026394400014

■×Aooo ZIP HOODY／\14,300 tax in.／OFF WHITE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1024394400001

■×Aooo ZIP HOODY／\14,300 tax in.／OFF WHITE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1024394400001

■×Aooo CAP／\5,500 tax in.／ DUSTY BLUE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1059394400038

■×Aooo Soccer SHT／\13,200 tax in.／OFF WHITE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1026394400014

■×Aooo BAG／\6,600／ DUSTY BLUE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1063394400026

■×Aooo ANORAK JKT／\22,000 tax in.／OFF WHITE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1059394400038

■×Aooo BAG／\6,600／ DUSTY BLUE・NAVY

https://www.daytona-park.com/item/1063394400026

展開チャネル

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」

https://www.daytona-park.com/feature/1066796

FREAK'S STORE店舗

FREAK'S STORE 渋谷

FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

FREAK'S STORE 池袋パルコ

FREAK'S STORE ラゾーナ川崎プラザ

FREAK'S STORE + ANDY FREAK'S STORE 札幌ステラプレイス

FREAK'S STORE 名古屋パルコ

FREAK'S STORE ららぽーとTOKYO-BAY

FREAK'S STORE 梅田ルクアメンズ

FREAK'S STORE 福岡パルコ

FREAK'S STORE なんばパークス

FREAK'S STORE ららぽーと富士見

FREAK'S STORE エスパル仙台

FREAK'S STORE ルミネ大宮

FREAK'S STORE 広島パルコ

FREAK'S STORE アミュプラザ博多

FREAK MAG.では、Aoooメンバーへのインタビュー記事を掲載中！

2023年の結成以来、凄まじい熱量でロックシーンを駆け抜ける4人組バンド・Aooo。

6月3日に待望の2ndアルバム『Rooom』のリリースを控える彼らが、英国発の〈UMBRO〉、カルチャーのハブである〈FREAK’S STORE〉とのトリプルコラボレーションを実現。メンバー全員がデザインに関わったアイテム群は、彼らの音楽と同様に、日常に溶け込み誰かの「スタイル」を彩る遊び心に満ちている。制作の舞台裏から新作に込めた想いまで、4人の“FREAK”な感性が交差する現在地を訊いた。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/freakmag/edited/14069/

Aooo

元・赤い公園のボーカルで、ソロアーティストとして活動する石野理子(Vo)、「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」など4桁万回再生越えのボカロ曲を複数持ち、本人歌唱のライブでは各地のフェスで入場規制を連発するすりぃ(Gt)、YOASOBIやももいろクローバーZなどのサポートを務め、Coachellaや東京ドームといった大舞台の経験も豊富な新世代女性ベーシスト・やまもとひかる(Ba)、「フォニイ」、「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」(MAISONdes)、「ビビデバ」(星街すいせい)など数多くのヒット曲を手掛けるツミキ(Dr)という、それぞれが確固たる実績を持つ4人によるロックバンド。日本テレビ系「バズリズム02」の「今年コレがバズるぞ！2025」では2位に選出、テレビ朝日系「EIGHT-JAM」の「プロが選ぶ2024年のマイベスト10曲」では蔦谷好位置氏より「サラダボウル」が3位に選出。2025年12月開催の東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 "Bazoooka"』はチケット即完売するなど、ブレイク筆頭候補として熱い注目を浴びている。



2026年5月より日本国内7都市と台北、ソウルを回る『Aooo Live Tour "RINGRING"』開催。



2026年6月3日(水)Aooo 2nd Album『Rooom』リリース。

アルバム収録曲より新曲「クエスチョン」先行配信中。



■2nd Album『Rooom』

購入URL： https://Aooo.lnk.to/Rooom

Pre-Add/Pre-Save： https://Aooo.lnk.to/Rooom_PAPS



■「クエスチョン」

作詞・作曲：すりぃ

Streaming： https://Aooo.lnk.to/Question

Visualizer： https://youtu.be/s9l3LsKxJCQ



■関連リンク

Aooo Official HP： https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/

Aooo Official X： https://twitter.com/Aooo_band

Aooo Official Instagram： https://www.instagram.com/aooo_band/

Aooo Official TikTok： https://www.tiktok.com/@aooo_band

Aooo Official YouTube： https://www.youtube.com/@Aooo_band

UMBRO

アンブロは、マンチェスターで生まれたフットボールブランド。これまで、スポーツウェアとスポーツ・テイラーリングの世界に、多くの革新をもたらしてきた。アンブロのユニフォームキットは、1934年のFAカップでマンチェスター・シティが着用していたことで、その存在を広く知られるようになった。アンブロは、スポーツ・テイラーリングの伝統と現代のフットボールカルチャーを結びつけ、性能とデザイン性が調和した革新的かつ時代を象徴するフットボールウェア、スパイク、エキップメントを生み出している。

Instagram：https://www.instagram.com/umbrojp/

FREAK'S STORE

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/