【4/30開催】「健康診断の放置」が会社を壊す？二次健診×労災活用で、企業リスクを“費用負担ゼロ”で解消する最新セミナー開催

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかい（本社：愛知県名古屋市、代表：久野勝也）は、ウェルヘルス株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：土井久生馬氏）と共同で、2026年4月30日（木）に無料オンラインセミナー『その健康診断、放置すると会社が危ない～二次健診×労災で“企業リスク”をゼロにする方法～』を開催いたします。

なぜ「二次健診」の放置が経営リスクなのか

多くの企業において、定期健康診断の実施は定着しているものの、「二次健診（再検査）」の受診勧奨については、本人任せになっているのが実態です。しかし、異常所見を放置したまま従業員に万が一の事態が起きた場合、企業は「安全配慮義務違反」として多額の損害賠償を請求されるリスクを抱えています。

本セミナーでは、「忙しい」「自分は大丈夫」という従業員の意識をどう変えるか、そして企業の費用負担を増やすことなく受診率を飛躍させるための具体的なスキームを徹底解説します。

本セミナーで解決できること

- 「通知して終わり」からの脱却： 確実に受診させるための仕組みづくり- リスクの可視化： 健康放置が招く損害賠償リスクと生産性損失（プレゼンティーイズム）の現実- 制度の有効活用： 知られていない「労災保険（二次健康診断等給付）」の活用メリット- コストゼロの実現： 専門クリニックと連携し、企業負担なしで受診率を向上させる方法

セミナー内容

【第1部】経営リスクと安全配慮義務の最前線講師：社会保険労務士法人とうかい 代表 久野 勝也

健康診断結果の放置が招く法的リスクや、組織が直面している「再検査が進まない」という構造的課題について、社労士の視点から詳しく解説します。

【第2部】予防医学と二次健診の実装講師：ウェルヘルス株式会社 代表取締役CEO 土井 久生馬 氏

自身の体験に基づき、日本初の二次健診専門クリニックを設立した同氏が、労災保険制度を徹底活用し、企業・従業員ともに自己負担ゼロで受診率を向上させる具体的な仕組みを公開します。

講師紹介

社会保険労務士法人とうかい 代表社会保険労務士 久野勝也

大学卒業後、大手百貨店に入社、社長を志す。外商という富裕層向けの営業を担当し、知り合った経営者の役に立ちたいと考え起業を決意。2011年社会保険労務士事務所を開業。

業界では異例の速度で成長し、2019年（令和元年）5月1日より名古屋駅近くに名古屋事務所を開設。顧問先450社以上に対して、労務支援を行っている。

ウェルヘルス株式会社 Wellhealth Inc.代表取締役CEO 土井 久生馬様

学生時代から培った突破力で起業し、コロナ禍での事業転換や最愛の弟との死別という困難を乗り越え、日本初の二次健診専門クリニックを設立。

現在はウェルヘルス株式会社の代表として、自身の原体験を糧に「健康社会の実装」を掲げ、予防医療の普及と革新に邁進中。

自らの人生を賭けた強い信念のもと、誰もが健やかに自分らしく生きられる未来を社会全体に実装するため、飽くなき挑戦を続けている。

https://wellhealth-cp.studio.site/

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/21_1_b0db657b781ef67e732576270dc1ac8a.jpg?v=202604111251 ]詳細・お申し込みはこちら :https://www.tokai-sr.jp/seminar/lawamendment2026new?pr