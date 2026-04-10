【最大約40%OFF】DUBSTACKが春の「スプリングセール」をスタート。各モデル限定数での特別価格！

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）が展開するストリートスポーツブランド「DUBSTACK(R)（ダブスタック）」は、スケートボードデビューやスキルアップを志す方を応援するため、2026年4月10日（金）より、掲載製品が最大約40%OFFとなる「SPRING SALE」を開催いたします。

セール会場はこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/CDABBE1B-43E0-467F-91F1-121757C54F8C?ingress=0&visitId=ff8069f2-a100-41c1-914e-d5792a3075b9

●春は「新しい自分」に出会う季節。スケートボードを始める絶好のチャンス

日差しが暖かくなり、外で体を動かすのが心地よい季節がやってきました。 「スケートボードを始めてみたいけれど、何を選べばいいかわからない」「もっと高く飛びたい（オーリーをマスターしたい）」そんな声に応えるべく、DUBSTACKは、初心者からステップアップを目指す層までを対象とした「SPRING SALE」を実施します。

今回のセールでは、届いてすぐに滑り出せるコンプリートデッキ（完成品）をはじめ、移動に便利な専用カバー、そしてスケートボード系YouTuberにも紹介されたオーリー練習専用ギアなど、ストリートスポーツの裾野を広げるラインナップを厳選しました。

●セールアイテム

約40％OFF : 自宅が練習場に。オーリー練習専用ギア「オーリーバー」

「高く飛ぶ」というスケーター最初の壁を突破するために開発された「オーリーバー」が、驚きの約40%OFFで登場。

・対象製品： オーリーバー

・型番：DSB-OB01

・特徴： コーン（パイロン）では見えなかった、1cm単位での成長を記録する、スケーターの新基準「オーリーバー」。約5cm～80cmの高さ調整が可能で、恐怖心を克服しながら安全にジャンプの練習が可能です。公園に行けない日も、自宅のガレージや空き地が最高の練習場に変わります。

DSB-OB01 : 詳細はこちら(https://www.dub-stack.com/product/dsbob01/)

約15％OFF : 届いたその日がスケーター記念日。コンプリートモデル各種

初心者でも扱いやすいスペックを追求したコンプリートデッキ（完成品）や、街乗りに最適なクルーザー、キッズモデルまで幅広くラインナップ。

・対象製品：トリック用スケートボード

・型番：DSB-T01 / DSB-T02

・特徴： 高反発なメープル材を採用し、トリック練習に最適。初心者でも扱いやすい安定した形状で、オーリー習得を目指すストリートデビューの最初の一台にふさわしい本格モデルです。

DSB-T01 : 詳細はこちら(https://www.dub-stack.com/product/dsbt01/)

DSB-T02 : 詳細はこちら(https://www.dub-stack.com/product/dsbt02/)

・対象製品：クルーザースケートボード

・型番：DSB-C01

・特徴： 振動を吸収するソフトウィールで、静かで滑らかな走行を実現。コンパクトなサイズと温かみのあるウッドデザインは、街中での移動をオシャレで快適な遊びに変えてくれます。

DSB-C01 : 詳細はこちら(https://www.dub-stack.com/product/dsbc01/)

・対象製品：キッズスケートボード

・型番：DSB-K01

・特徴： お子様の体格に合わせた専用サイズで、安定して乗れる低重心設計。安全性と本格的な操作性を兼ね備え、親子で一緒に挑戦する初めての1台としてプレゼントにも最適です。

DSB-K01 : 詳細はこちら(https://www.dub-stack.com/product/dsbk01/)

【15% OFF】スマートに持ち運ぶ。スケートボードカバー「アース」

電車移動や街歩きの新常識。服を汚さず、スタイルも崩さない必須アイテム。

・対象製品：スケートボードカバー [アース]

・型番：DSB-DC01

・特徴： スケートボードを持ち運ぶ際の「服への汚れ」や「周囲への接触」を防ぐ専用カバー。アースカラーのデザインは、どんなファッションにも馴染みます。

DSB-DC01 : 詳細はこちら(https://www.dub-stack.com/product/dsbdc01/)

◆セール概要

【 期間 】 2026年4月10日（金）～（※在庫がなくなり次第終了）

【 割引率 】 希望小売価格より 約15%～40%OFF

【 場所 】 Amazon.co.jp （DUBSTACK ブランドストア）

【注意事項】

※型番やカラー、サイズによってはセール価格が適用されない（割引対象外となる）場合がございます。

※販売状況により予告なく終了する場合がございます。

◆メディア関係者様へ：本件のポイント

本セールは、単なる値引きキャンペーンではありません。

1.「アーバンスポーツの裾野拡大」： 近年のスケートボード人気の高まりを受け、誰もが始めやすい価格帯を提示。

2.「上達のサポート」： 道具を売るだけでなく、オーリー練習機など「上達の喜び」を体験できる製品をフックにしています。 体験レビュー用サンプルの貸出や、高解像度写真の提供も可能です。ぜひ貴媒体でのご紹介をご検討ください。

◆DUBSTACKについて（ブランドコンセプト）

極論だけど、地球って最高のスケートパークじゃない？

DUBSTACKはエクストリームスポーツとそのライフスタイルをMIXしたストリートブランド。私たちのこだわりは、アクションスポーツを通じて自然を楽しむこと。

スケートボードやサーフィン、スノーボードなど、どれもが地球のプレイグラウンドで行われる自由な遊び。その楽しさと自然の美しさを一緒に楽しむアイテムを提供しています。

地球を舞台に、心ゆくまで楽しもう。Play on The Earth！

◯公式ブランドサイト

https://www.dub-stack.com/

◯公式X

https://x.com/DUBSTACK_JP

◯公式インスタグラム

https://www.instagram.com/dubstack_sports/

製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/forpress

電話番号：050-5212-9792（内線.4）※自動音声に従い4番をプッシュしてください。