未知の生物こぺ子と被食対象のエフによる弱肉強食ガールズブラックコメディ『腹ぺここぺ子はニクと棲む！ 金子ある作品集』発売！コラボ漫画や著者オリジナル百合同人誌も多数収録して待望の単行本化！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、シャイニーコミックス『腹ぺここぺ子はニクと棲む！ 金子ある作品集』を4月10日に発売いたしました。

(C)金子ある／キルタイムコミュニケーション

腹ぺここぺ子はニクと棲む！ 金子ある作品集(https://www.comic-shiny.com/comics/D001/)

漫画：金子ある(https://x.com/1029_karo)

発売日：2026年4月10日（電子専売）

価格：1,100円（本体1,000円＋税10％）

食うか食われるか！？

未知の生物こぺ子と被食対象のエフによる弱肉強食ガールズブラックコメディが待望の単行本化！

ここでしか読めない『平良深姉妹はどっちもヤんでる』（一迅社刊）とのコラボ漫画や著者オリジナル百合同人誌を多数収録！

様々な世界観で紡がれる依存百合を描いた、

金子あるによるビターでカワイイ百合ワールドをお楽しみください。

腹ぺここぺ子はニクと棲む！(https://www.comic-shiny.com/title/002/)

とある施設に隔離された大食いモンスターこぺ子。

彼女は日々ニンゲンから餌を与えられて暮らしていた。

だがある日こぺ子の元に「エフ」と名乗る少女が運ばれてくる。

そしてこぺ子はきっとエフが自分のエサなのだと悟り、

彼女を喰らうチャンスを虎視眈々と狙う奇妙な同棲生活が始まるのであった。

しかしエフがニンゲンから非情な仕打ちを受けていると知ったこぺ子と

過去に大切な人を失い友愛に飢えていたエフは、弱肉強食を超えた強い想いを互いに抱き始め……。

腹ぺここぺ子はニクと棲む！サンプル1腹ぺここぺ子はニクと棲む！サンプル2腹ぺここぺ子はニクと棲む！サンプル3腹ぺここぺ子はニクと棲む！サンプル4腹ぺここぺ子はニクと棲む！サンプル5

依存百合満載の【金子あるオリジナル同人セレクション】も収録！

『朝晩あうとれっと』サンプル1『朝晩あうとれっと』サンプル2『朝晩あうとれっと』サンプル3『朝晩あうとれっと』サンプル4『姫香と心音』サンプル1『姫香と心音』サンプル2『私を解かないで』サンプル1『私を解かないで』サンプル2キミコミ 作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/65ca0e7b80087

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