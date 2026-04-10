＜母の日ギフトに＞人気の苺の味わいと定番クッキーの詰合せ。【東京ミルクチーズ工場】から『クッキー詰合せ27枚（ストロベリー）』が4月より各店舗順次発売を開始!

“カマンベール・ゴルゴンゾーラ・マスカルポーネ”チーズ3種の味わいをお楽しみください。

株式会社シュクレイ(写真)左から、ソルト＆カマンベールクッキー、ストロベリー＆マスカルポーネクッキー、蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー

定番商品である『ソルト＆カマンベールクッキー』と『蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー』に加えて、3月に発売したばかりの季節の味わい『ストロベリー＆マスカルポーネクッキー』を合わせた詰合せです。

母の日の贈り物や、大切な方へのご挨拶に。上品で落ち着いたピンクの包装紙でご用意いたしました。期間限定・数量限定での販売となります。無くなり次第終了となりますので、この機会にぜひ、感謝の言葉とともに贈りませんか。

◆商品概要

【商品名】クッキー詰合せ27枚（ストロベリー）

【価 格】27枚入 3,888円（税込）

【販売店】アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷東急フードショー店、羽田空港第1ターミ ナル特選洋菓子館店、羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、 羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、羽田空港第2ターミナルPIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店、ニュウマン高輪店、そごう横浜店 他

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了

※各店舗、順次発売を開始しております。詳しくは、店舗までお問い合わせください。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

■東京ミルクチーズ工場 期間限定商品・定番商品のご紹介

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

<期間限定>ストロベリー＆マスカルポーネクッキー

春を先取りした華やかなピンク色が目を引く、フルー ティーなストロベリークッキー。ミルク感のあるやさしい甘さのマスカルポーネチーズ風味のチョコ※1を サンドして、サクサク食感に仕上げました。

※チョコレートコーチングを使用(チーズ中マスカルポーネ98％使用)

9 枚入 1,296円(税込）

ソルト＆カマンベールクッキー

北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ ※をサンドしたクッキーです。

※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)

9 枚入 1,296円(税込）

18 枚入 2,592円(税込)

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー

スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、 濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。

※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用

9 枚入 1,296円(税込）

クッキー詰合せ18枚入

『ソルト&カマンベールクッキー』『蜂蜜&ゴルゴ ンゾーラクッキー』が入った詰合せです。

18枚入 2,592円(税込)

（ソルト&カマンベールクッキー×9枚、蜂蜜&ゴル ゴンゾーラクッキー×9枚）

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミ ルクチーズ工場のスイーツ。

これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、 多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

◆店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店

ルミネ立川店、渋谷東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店

羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店 羽田空港第2ターミナルPIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店

ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店

◆公式サイト

ホームページ:https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

Instagram :https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X :https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook :https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、 GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、 ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr