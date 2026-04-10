【新宿駅1分】IBJの婚活ラウンジが刷新。「円形カーテン」が“周囲の視線”という心理的障壁を解消

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷 健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、2026年4月、新宿駅東南口より徒歩1分の好立地に位置する「新宿南口ラウンジ」をリニューアルいたしました。本リニューアルでは、多くの婚活参加者が抱える「周囲からの視線が気になる」という心理的ストレスを、独自の“円形カーテン”によって解消。プライバシーが守られた空間で、より深く、誠実な対話を促進します。利便性の高い新宿エリアにおいて、IBJは今後も、一組でも多くの幸せな出会いの創出に向け、快適で質の高いサービスの提供に努めてまいります。

デザインで解決する「婚活の心理的障壁」

近年の婚活では、効率性に加え、対面での「安心感」の重要性が改めて見直されています。IBJは、参加者が感じやすい「周囲の目」という心理的ストレスに着目し、空間デザインの工夫により、これを軽減しました。

1．視線を遮り、対話に集中できる空間設計

各テーブルに「円形カーテン」を設置し、周囲の視線を物理的に遮ることで、「見られているかもしれない」という不安を軽減。自然と会話に集中できる、プライベート性の高い空間を実現しました。

2．シーンに応じて変わる空間設計

円形カーテンの開閉により、用途やイベント内容に応じて空間の雰囲気を柔軟に切り替えることが可能です。一つのラウンジで、異なる2つの空間体験を提供します。

・賑わいのオープン空間

カーテンを開放することで、体験型イベントや交流イベントなど、参加者同士の活発なコミュニケーションが生まれる開放的な空間に。

・集中と対話のプライベート空間

カーテンを閉じることで、周囲の視線を遮り、二人の会話にじっくり向き合える落ち着いた空間に。

3．上質感が安心感を高める空間デザイン

グレージュとゴールドを基調とした、落ち着きと上質感のある空間デザインを採用しました。参加者の顔色を明るく見せる照明設計により、お互いの表情がより魅力的に伝わり、自然な会話のきっかけを生み出します。

こうした空間全体の設計により、参加者がリラックスして自分らしさを発揮できる環境を整えています。

リニューアルオープンキャンペーン

新しくなった空間をより多くの方に体験いただくため、期間限定のキャンペーンを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/956_1_82f07c8a52043d2d5f6442b6caeb2d34.jpg?v=202604111251 ]

■ 新宿駅徒歩圏内。特別な出会いの場へ

新宿駅東南口から徒歩1分という利便性の高い立地により、仕事帰りや買い物の合間にも気軽に参加でき、日常から特別な出会いの時間へとスムーズに切り替えることが可能です。また、居心地の良さとプライバシーを両立した空間設計により、自然と会話が弾む環境を実現しています。

IBJは今後も、新宿エリアの中心において、結婚カップルを生み出すための場としてサービス品質の向上に取り組んでまいります。

■IBJ Matching（https://www.partyparty.jp/）

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

ios ：https://apple.co/2qLiyI7

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ibjapan.partyparty

■株式会社IBJ

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数