肌質改善スキンケアブランド「クリスティーナ」が「ありがとう」を、肌で伝える。母の日スペシャルイベントを開催

株式会社INFINIX HOLDINGS

イスラエル発のスキンケアブランド「クリスティーナ」を販売する株式会社CHRISTINA JAPAN (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) は、2026年5月10日 (日) に「母の日スペシャルイベント～子どもがお母さんに贈る初めてのエステ体験～」をKINUJOスタジオにて開催します。

本イベントは、10歳以上のお子さまがプロのエステティシャンの指導のもと、お母様へのフェイシャルケアを体験する感動的な親子参加型プログラムです。「いつもありがとう」という言葉を、自分の手で、肌で伝える。日常ではなかなか届けられない深い感謝を、記憶に残るひとときへと昇華させます。

開催概要

開催日時：2026年5月10日 (日) 10:00～17:30 (4部制)

会場：KINUJOスタジオ

〒102-0085 東京都千代田区六番町7-11

参加対象：10歳以上のお子様とお母様 (親子ペア)

定員：最大24組 (各回6組 × 4回転)

ベッド台数：6台

参加費：無料

イベントコンセプト

母の日にお花やプレゼントを贈ることはよくあること。でも本イベントが目指すのは、モノではなく「体験」と「時間」を親子で共有することです。

子どもがプロから技術を学び、自らの手でお母様の肌に触れ、ケアを施す-。その一連のプロセスが、かけがえのない記憶となり、母と子の絆をより深くします。CHRISTINAの高品質なスキンケアラインを通じて、日本のビューティー文化の新しいかたちを提案します。

当日プログラム (4部制)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/109787/table/92_1_f0d0c155bafab586156fbab8e7f6b4b8.jpg?v=202604111251 ]

各回90分間のプログラム。子どもへの技術指導・安全管理・カウンセリング補助をプロのエステティシャンが徹底サポートします。

運営・スタッフ体制

エステティシャン (8～12名体制)

- CHRISTINA導入サロンのエステティシャン- CHRISTINAインストラクター- 本社インストラクター2～3名 (全体統括)

スタッフ

- 子どもへのフェイシャルケア技術指導- 施術中の安全管理サポート- カウンセリング・コミュニケーション補助

参加者募集スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/109787/table/92_2_9c767f619a9c29f265a93a5b4797f51c.jpg?v=202604111251 ]

お申し込みはこちらから :https://christinajapan.com/mothers-day-2026申込フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選にて参加者を選考させていただきます。当選結果につきましては、4月20日頃にメールにてご連絡いたします。

株式会社CHRISTINA JAPAN

1982年にイスラエルで誕生したクリスティーナ。世界70ヶ国以上に展開されているクリスティーナの製品は、一人ひとりが持つ肌悩みに着目し、肌にマッチした製品提供を目指すために、これまでに10シリーズ以上、150種類以上の製品(*1)が開発されています。

クリスティーナは、自然由来の成分や独自の組み合わせを追求し、最新のテクノロジーを組み合わせ全ての肌悩みの根本から解決へ導く、肌質改善化粧品を取り扱っています。

*1 日本未入荷を含む、クリスティーナ製品数のこと

コーポレートサイト:https://christinaiapan.com/