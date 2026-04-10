“政策立案・市民対応・文書管理　─すべてをAIでスマートに”「AI GovOffice on IDX」リリース　～ 議員・議会・行政オフィスの業務をデジタル化し、政策活動の効率と透明性を大幅向上 ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、議員・議会事務局・市区町村・行政機関向けに、文書管理・政策活動・市民対応を統合的に支援する新AIソリューション『AI GovOffice on IDX』の提供を開始いたしました。

公務の透明性・説明責任・スピードが求められる中、AIが日々の情報整理・政策支援・コミュニケーション管理を強力に後押しします。

▼議員・行政オフィス特化AIプラットフォーム「AI GovOffice on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/govoffice/)

■ 背景と課題

公務の現場では、今まさに深刻な課題が重なっています。

■AI GovOffice on IDX の主な特徴

- ナレッジの属人化：担当者が変わるたびに過去の対応履歴・政策文書が失われる- 文書作成の非効率：質問主意書・陳情回答・市民対応文の作成に膨大な時間を要する- 情報検索の限界：法令・議事録・過去施策が分散し、必要な情報に素早くたどり着けない- 引継ぎ・マニュアル不足：議員秘書や職員の異動・交代時に業務が止まるリスク- 市民対応の品質ムラ：担当者によって回答の質・スピードにばらつきが生じる

政策立案・市民対応・文書管理──すべてをAIでスマートに。

●政策文書・質問主意書・陳情回答のAI下書き生成・ナレッジ化：

過去文書をナレッジ化し、一貫性のある文書をスピーディに作成。

繰り返し発生する文書作成を自動化し、品質を均一に保ちます。

●市民意見・要望へのAI対応支援:

過去の回答事例・類似案件をもとに、迅速かつ品質の安定した返答を実現。

ナレッジドライブに蓄積した過去回答・類似案件をAIが参照し、素早く回答案を生成します。

●法令・施策・過去議事録の全文検索AI：

議会答弁の準備時間を大幅に短縮。必要な情報に即アクセス。膨大な資料から必要な情報を瞬時に抽出。議会答弁の準備時間を大幅に短縮します。

●議員の政策活動・演説・広報原稿の一元管理:

議会答弁の準備時間を大幅に短縮。必要な情報に即アクセス。政策活動の記録・SNS投稿原稿・演説文をドライブ上で集約し、再利用・継承を容易にします。

●地域課題の可視化・データ活用：

アンケート結果・住民意見・報告書をアップロードするだけで、AIが傾向を分析・整理します。

●業務マニュアル・引継ぎ書のAIテンプレート化:

担当者が変わっても業務が止まらない、持続可能な組織運営を支援。秘書・職員の業務ノウハウをAIが構造化し、属人化を防いで組織知として継承します。

■ 想定される導入効果

■ 公務の“属人化”を防ぎ、政策の“持続可能性”を高めるために

- 業務時間の大幅削減： 文書作成・情報検索にかかる時間を最大50～70%削減（想定）- ナレッジの継承・標準化： 担当者交代・選挙後も政策の知見が組織に残る- 市民対応品質の均一化： AIが過去事例を参照し、誰が対応しても一定品質を維持- セキュアな情報管理： IDXのセキュア基盤上でデータを安全に管理- 政策活動の透明性向上： 活動履歴・対応記録の蓄積で説明責任を果たしやすくなる

AI GovOffice on IDX は、議員個人オフィスから自治体庁舎・議会事務局まで幅広く対応。政策活動・選挙区対応・行政連携を効率化し、“公務の知”を未来へ継承する基盤です。ソリューションサイト「AIファクトリー」では、テンプレート例・プロンプト例も公開中。

■ 対象となる組織・ご担当者

- 国会議員・地方議員のオフィス・秘書スタッフ

- 議会事務局・市区町村の行政担当部署

- 政策立案・広報・市民相談窓口の担当者

■無料PoC・導入相談 受付中

詳細・トライアルのお申し込みはこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/govoffice/

現在、事務作業の多さ・ナレッジの属人化・回答文の品質維持に課題を感じる議員・行政オフィスに向けて、PoC支援・テンプレート設計・既存データ連携についてご相談を受け付けています。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています