求人票には載らない職場の魅力を発見できる。工業高校生の職業選択の幅を広げる 企業紹介サービス「スクールキャリアサーチ」始動

株式会社サカワ

プロジェクト協力・推進：株式会社日刊工業新聞社

企画・運営：株式会社サカワ

後援団体：公益社団法人全国工業高等学校長協会

工業高校の生徒に会社紹介を配信する「スクールキャリアサーチ」

株式会社日刊工業新聞社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：神阪 拓）は、工業高校生に向けて企業の魅力を動画で紹介する新サービス「スクールキャリアサーチ」事業を開始します。本サービスの企画・運営は株式会社サカワ（本社：愛媛県東温市、代表取締役社長：坂和 寿忠）が担当します。

サービス開始にあたり、2026年4月17日（金）にオンライン事業説明会を開催いたします。工業高校生の採用や認知向上に関心のある企業関係者様の参加を募集します。応募者にはアーカイブ配信を後日行います。

工業高校生の進路選択の幅を広げる、新たな企業紹介サービス

「スクールキャリアサーチ」は、工業高校生が日常的に使用するタブレット端末や校内サイネージを活用し、企業紹介動画や画像を通して、生徒に企業の魅力や仕事内容を届けるサービスです。

公益社団法人全国工業高等学校長協会の後援を受け、2026年4月より東京都内の工業高校にて本格運用を開始いたします。

従来の紙の求人票では伝えきれなかった、職場の雰囲気や働く人の姿、仕事のやりがいを映像で伝えることで、生徒が日常的に企業に触れる機会をつくります。さらに、学校専用の企業検索サイトにより、生徒自身が企業研究を行える環境を整え、進路指導にあたる教職員の業務負荷軽減にも寄与します。

本事業を始める背景と、工業高校の求人事情

タブレットとサイネージを通じて企業情報を発信し、生徒が日常的に企業に触れられる仕組みを構築します。

工業高校生の進路選択は、現在も【紙の求人を探す→先生に相談する→企業ホームページを見る】という流れが主流となっています。しかし近年では、１校あたり3,000～5,000件もの求人が集まることもあり、生徒が文字情報の求人票から自分に合った企業を探すことが難しくなっています。

加えて、先生方も多忙な業務の中で膨大な求人情報に対応する必要があり、企業ごとの魅力や特徴を十分に伝えきれない状況です。その結果、本来出会えるはずだった企業が選択肢に入らないという課題が生まれています。

こうした状況を踏まえ必要なのは、求人票を見る前の段階で、生徒が企業の”顔”や働く人の表情を知り、興味関心を持つ機会をつくることだと考えました。

地元の働きがいのある企業に目を向けてほしい

本サービスは、創業106年目を迎える黒板メーカーのサカワが企画・運営を担当しています。長年教育現場に寄り添ってきた立場として、「高卒生が社会に出るための選択肢を広げて欲しい」「地元の働きがいのある企業に目を向けてほしい」という思いから本サービスを企画しました。

地域の企業と生徒の接点を作り、進路を選ぶ生徒自ら「知りたい」「調べたい」と思える場になることを期待します。生徒、教員、そして採用難に悩む地域企業が「三方よし」のサービスとして、日本の産業界の発展を支えます。

本プロジェクトを共に推進していく日刊工業新聞社には、日本のモノづくりや中堅・中小企業の価値を広く伝えてきた立場から、この想いに共感していただきました。

オンライン事業説明会 開催概要

工業高校生への採用PRや企業認知の向上をご検討されている企業様を対象に、本サービスの仕組み、活用方法、導入の流れを紹介するオンライン事業説明会を開催します。

・日時：2026年4月17日（金）10:30～11:30

・開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

・参加費：無料（事前登録制）

・参加対象：主として東京および東京近郊に職場がある事業所の方（企業規模は不問）

プログラム（予定）

- 開会挨拶 日刊工業新聞社 メディア事業局長 松之舎 茂喜 氏- 工業高校の就職活動の現状 → 東京都立蔵前工科高等学校 校長 古藤 一弘 氏- 本事業立ち上げの背景６５ → 株式会社サカワ 代表取締役社長 坂和 寿忠- スクールキャリアサーチの概要紹介 → 株式会社サカワ 白井 龍史郎- 質疑応答・意見交換

参加申し込みURL https://nikkan-prj.com/vss-pre-webinar/(https://nikkan-prj.com/vss-pre-webinar/)

※上記ページから参考動画をご視聴できます

※サービス資料をご希望の方はお気軽にご相談ください

参加予定校（2026年度／全9校予定）

（配信中）東京都立蔵前工科高等学校

（４月開始）東京都立中野工科高等学校、東京都立北豊島工科高等学校、東京都立荒川工科高等学校、東京都立足立工科高等学校

（５月開始）東京都立六郷工科高等学校、東京都立葛西工科高等学校、東京都立八王子桑志高等学校、東京都立多摩工科高等学校

サービスの主な特長

・映像によるリアルな企業理解

紙の求人票では伝わらない情報を動画で訴求

・生徒主体の企業研究を促進

生徒自身が手元のタブレットで検索・検討できる専用サイトを提供

・中堅・中小企業でも導入しやすい仕組みとお手頃な価格

企業規模を問わず導入しやすい価格設定

今後の展望

東京都立蔵前工科高校の玄関正面に設置された65インチのデジタルサイネージ

まずは東京都内の工業高校で運用し、将来的には神奈川県、大阪府など全国の工業高校への展開を目指しています。次代のモノづくりを担う若者と地域企業を結ぶ架け橋として、地域に根ざした人材循環に貢献してまいります。

サービス説明資料

リーフレット（PDF）

https://www.sakawa.net/catalog/pdf/scs_catalog.pdf

サービス説明動画のご視聴（YouTube）

https://youtu.be/7RbLjdzflvg

お問い合わせ先

スクールキャリアサーチに関する問い合わせフォーム（株式会社 日刊工業新聞社）

https://nikkan-prj.com/vss-pre-webinar_contact/

（お気軽にご相談・お問い合わせください）

【サービスの企画・運営】

株式会社サカワ

「スクールキャリアサーチ」運営係

〒791-0301 愛媛県東温市南方2215-1