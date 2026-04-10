パチンコの新しい楽しさを体験！藤田ニコルプロデュース「PARLOR NICOLE」全貌初公開

日本遊技機工業組合

日本遊技機工業組合（略称：日工組、理事長：榎本善紀）は、日本電動式遊技機工業協同組合（略称：日電協、理事長：小林友也）と共にKIBUN PACHI-PACHI委員会の「PACHI-PACHI-7プロジェクト」の一環として、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」にブース出展いたします。

本ブースでは、パチンコをこよなく愛する「PACHI-PACHI-QUEEN」こと藤田ニコルさんが自らの理想を詰め込んで全面プロデュースしている特設パーラー「PARLOR NICOLE（パーラーニコル）」をオープンし、パチンコ・パチスロ未経験者や初心者の方に向けて、これまでにない新しい遊技体験の魅力を発信します。

ブースのデザインは、海外のデザイナーズホテルを思わせるポップ＆クラシカルな世界観をベースに、銀玉をモチーフとした万華鏡のような光あふれるフォトブースや、アニメコンテンツをはじめとした最新のパチンコ・パチスロ機の試打が体験できます。また試打体験いただいた方、ブースを撮影してSNSに投稿いただいた方には、藤田ニコルさんが監修したオリジナルグッズが当たるカプセルトイの抽選会に参加可能です。

パーラーのオープンに際し、藤田さんは「パチパチクイーンの藤田ニコルです。『PARLOR NICOLE』へようこそ。ここは、パチンコ愛をぎゅっと詰め込んだ私の“秘密基地”のような空間です。空間にあるものはすべて私がプロデュースしているので、ぜひゆっくり楽しんでください。今回、トートバッグや折りたたみ傘などパーラーニコルのオリジナルグッズも作らせていただきました。みなさんに『PARLOR NICOLE』を楽しんでもらえたら嬉しいです！」とコメントを寄せました。

今回展開する「PARLOR NICOLE」は、一部ホールとの連動企画として、「PARLOR NICOLE」の世界観を体感できるポップやオリジナルグッズを、ホール関係４団体主催の2026年5月2日・3日の“推しの日”に期間限定で提供予定です。詳しくは、「推しパチの日・推しスロの日」特設サイトをご確認ください

KIBUN PACHI-PACHI委員会では、本施策を通じてパチンコ・パチスロの新しい楽しさを体験いただくとともに、多くの方にその魅力を身近に感じていただける機会となることを目指しています。

＜イベント概要＞

・会期：

2026年4月25日（土）10:00～18:00

2026年4月26日（日）10:00～17:00

・会場：幕張メッセ

・ニコニコ超会議2026 公式サイト：https://chokaigi.jp/

※ブースの体験は無料です。イベントの入場に関しては、「ニコニコ超会議2026」の公式サイトをご確認ください。

・会場取材申し込みフォーム：https://www.nicovideo.jp/chokaigi_press

・「推しパチの日・推しスロの日」特設サイト：https://www.nichiyukyo.or.jp/oshinohi/

＜オリジナルグッズイメージ＞

■「PACHI-PACHI-7（パチパチセブン）プロジェクト」について

パチンコ・パチスロが本来持っている遊技としての魅力や最新情報を発信しながら、最強のエンターテインメントを提供していくプロジェクト。“パチンコホールから笑顔を持ち帰る”をテーマに、関連アイテムの展開をはじめ、業界全体の活性化に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

・Webサイト https://pachi-pachi-7.jp/manifest/

・X https://x.com/KIBUNPACHIPACHI

・LINE https://line.me/R/ti/p/@804umpbp