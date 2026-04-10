アモーレパシフィックが開催する「SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC」ソウルの街を旅するようなポップアップが渋谷ロフト・銀座ロフト限定で登場

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国化粧品業界のリーディングカンパニーであるアモーレパシフィックの日本法人、アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）は、ロフトで開催中のK-beautyイベント『SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC（ソウル イン ザ ロフト バイ アモーレパシフィック）』において、渋谷ロフト・銀座ロフト限定の特別ポップアップイベントを開催します。

会場には、洗練と活気に満ちたトレンド都市・ソウルの街並みをイメージした空間が出現。『エストラ』『ラネージュ』『イニスフリー』など10ブランドが揃うブランドブースはクリニックやカフェ、学校、スーパーマーケットなど街にあるショップをモチーフにデザイン。まるでソウルの街を旅するように店内を巡ることができます。

さらにイベントをより楽しめる特別コンテンツとして、限定アイテムの展開に加え、好きなワッペンを選んでポーチをカスタムできる体験企画や、人気コスメが当たるルーレットイベントも実施。

ショッピングと体験を通して、ソウルのビューティーカルチャーを存分に楽しめるポップアップイベントを展開します。

▼『SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC（ソウル イン ザ ロフト バイ アモーレパシフィック）』渋谷ロフト・銀座ロフト限定ポップアップ 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121471/table/25_1_682a793b7e086997b149926f4d4952a4.jpg?v=202604101151 ]

※HERAは渋谷ロフト（4/18～5/6まで）のみ取扱い

ショッピングを楽しむほど広がる！限定の体験型イベントと購入特典

購入金額に応じてイベント限定のノベルティや参加型コンテンツを楽しめる特別企画を実施。

ここでしかできない体験をぜひ楽しんで。

■2,200円（税込）以上ご購入で、オリジナルA4トートバッグ＋ブランドアイコンシールをプレゼント

スケジュール：2026年4月18日（土）～ 5月29日（金）



渋谷ロフト・銀座ロフトを含む計11店舗で「SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC（ソウル イン ザ ロフト バイ アモーレパシフィック）」を開催。

対象店舗では、「ソウルの街を旅する」イベントコンセプトをイメージした限定デザインのオリジナルA4トートバッグ＋ブランドアイコンシールをプレゼント。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121471/table/25_2_2dd08841966885af9446c957e1d97e2e.jpg?v=202604101151 ]

※新宿三丁目ロフトは5月12日(火)までの配布となります。

※渋谷ロフトは5月28日(木)までの配布となります。

■4,400円（税込）以上ご購入で、ワッペンを選んで作るオリジナルグッズカスタム体験

スケジュール：2026年4月18日（土）～ 5月10日（日）

※期間中の土日祝のみ実施



好きなワッペンを選んでポーチや巾着、ラゲッジタグにアイロン圧着！自分だけのオリジナルグッズ作りを体験できます。

■5,500円（税込）以上ご購入で、人気コスメが当たるルーレットイベントに参加

スケジュール：2026年4月29日（水）、5月2日（土）～5月6日（水）の6日間のみ（渋谷ロフト限定）



渋谷ロフト限定のルーレットにチャレンジ！人気アイテムなど豪華景品が当たるチャンス！

※すべて数量限定のため在庫がなくなり次第終了※購入金額に応じていずれかひとつになります

渋谷ロフト・銀座ロフトでしか手に入らないアイテムをチェック！

＜LANEIGE（ラネージュ）＞

ラネージュの人気のスキンケアがオリジナルトランクポーチに入ったスペシャルキット!

リップケアからスキンケアまで叶う旅行にぴったりの限定キットです。



製品名：ラネージュ レディトゥゴーキット

価 格：5,170円（税込）

＜INNISFREE（イニスフリー）＞

グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナーを配合した高密着シートが、

深く贅沢な潤いで包み込み、潤いに満ちたもっちり肌に導きます。



製品名：グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー シート マスク セット

価 格：2,970円（税込）

＜primera（プリメラ）＞

スキンケア成分70％の美容液クッション

ナイアシンアミド*¹×CICA*²配合でゆらぎ肌もツヤ感あふれるナチュラル美肌へ

*¹ 整肌保湿成分 *² マデカッソシド（整肌保湿成分）

製品名：ナイアシカウォータリークリームクッション SPF35/PA++

価 格：3,300円（税込）

＜ETUDE（エチュード）＞

ツヤ×血色カラーで作る多幸感メイクセット

製品名：フルーティリップ＆チークバーム イチジクセット

価 格：1,870円（税込）

＜espoir（エスポア）＞

新商品のお得なセットを限定でご用意！

絶妙な角度で、眉毛にフィット、ひと塗りでこなれ感のある垢抜けアイブロウメイクに

製品名：Wフィクシングカラセット

価 格：1,650円（税込）

＜HERA（ヘラ）＞

渋谷ロフト限定の購入特典！

ブラック クッション ファンデーション(本品/15g)お買い上げの方へ、専用ポーチプレゼント！

※銀座ロフトでのお取り扱いはございません。

※ブラック クッション ファンデーション(5g)は対象外です。

インスタライブを配信！渋谷ロフトからソウルの街を旅するようにショッピングやビューティー体験をお届け！

美容好き芸人 レインボー 池田さんが登場！



『SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC（ソウル イン ザ ロフト バイ アモーレパシフィック）』開催を記念して、お笑い芸人で美容にも詳しいレインボーの池田さんが、渋谷ロフトの会場からインスタライブを配信。会場に広がる“ソウルの街”をイメージしたイベント空間を巡りながら、気になるアイテムやおすすめコスメを紹介します。人気ブランドの注目商品や限定アイテムなど、会場の魅力をリアルタイムでお届けします。イベントの熱気あふれる雰囲気とともに、K-beautyの最新トレンドを楽しめるライブ配信です。

配信日時： 2026年4月19日（日） 21:30～

配信アカウント：アモーレパシフィックジャパン【APJ】公式Instagram（@amorepacific_jp）

出演：レインボー池田さん

▼レインボー池田さんプロフィール

1993年生まれ、大阪府出身。2016年にお笑いコンビ「レインボー」を結成。

コントでの女装をきっかけにメイクへの知見を深め、日本化粧品検定特級、メイクアップアドバイザーの資格を取得。芸人随一の美容通として知られ、自身のYouTube「レインボー池田直人の美しちゃんねる」ではお気に入りコスメや美容テクなどを発信している。

『SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC（ソウル イン ザ ロフト バイ アモーレパシフィック）』について

ロフトに出現する“トレンド都市ソウル”の街並み洗練と活気に満ちたトレンド都市・ソウルの街並みをイメージした空間デザインを展開。会場にはソウルのランドマークや街並みをモチーフにしたビジュアルが広がり、各ブランドのブースはクリニックやカフェ、学校、スーパーマーケットなど、ソウルの街にあるショップをイメージしたデザインに。ブランドごとの世界観を楽しみながら巡ることができます。まるでソウルの街を旅するようにショッピングやビューティー体験を楽しめる空間で、K-beautyの魅力を五感で体感できます。

▼詳しくはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000121471.html

アモーレパシフィックについて

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。