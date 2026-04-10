車に積み込んだ分だけ家具が半額に！ ビッグウッド兵庫「家具詰め放題」を加古川店で4月18日に開催

株式会社ブライダル・ボックス

兵庫県で家具のオフプライスストア「ビッグウッド」を5店舗フランチャイズ展開している株式会社ブライダル・ボックス（所在地：兵庫県明石市、代表取締役社長：石原隆志）は、ビッグウッド兵庫 加古川店にて、4月18日（土）に、“車に積んだ分だけ家具が半額になる”というユニークな仕組みで注目を集めている「家具の詰め放題」を開催いたします。

■テレビ企画発・SNSでも反響を呼んだ「家具の詰め放題」

「オフプライス」とは、メーカー等の余剰在庫を仕入れ、常に定価以下で販売する業態です。

日本初の家具オフプライスストア「ビッグウッド」では、国内外の高品質な新品家具（キズ物・廃盤品等）を直接仕入れ、格安で提供。その魅力が支持され、現在は全国55店舗、グループ売上高90億円を超える規模へ成長しています。

「家具詰め放題」は、一般的な“袋に詰める”スタイルとは異なり、お客様ご自身の車に家具を積めるだけ積み込み、その積載した家具が半額になる（※割引上限10万円）という、家具専門店ならではのダイナミックな企画です。

限られたスペースにいかに効率よく収めるかを考える工程も醍醐味のひとつ。試行錯誤する様子に、見ている人も思わず引き込まれるような盛り上がりを見せています。

ビッグウッド兵庫では、2026年2月に伊丹店で初開催した際にも大きな反響があり、SNSでは「一度は挑戦してみたい」「見ているだけでも楽しい」といった声が多数寄せられました。

4月以降も一部店舗を除くビッグウッド兵庫のいずれかの店舗にて実施予定です。

■企画概要

開催日 ：2026年4月18日（土）11時抽選スタート

対象 ：お客様ご自身の車（自家用車）に、安全に積載した家具全品

割引率 ：車に積まれた対象家具すべて半額（割引上限10万円）

場所 ：ビッグウッド 加古川店

参加方法 ：事前受付抽選制

・申し込みフォーム（https://forms.gle/mifLcTDfzKT8jsjj6）または店舗へのお電話（079-426-8877）

よりお申し込みください。

・事前受付をされたお客様の中から、当日11時に店舗にて抽選で参加者を決定いたします。

事前申込：2026年4月17日（金）17時まで申込受付可能

■注意事項

・当日参加は不可です。参加には事前のお申し込みが必要となりますので予めご了承ください。

・応募は1組様1回限りとさせていただきます。（1家族＝1組とさせていただきます。）

・レンタカーでのご応募は対象外とさせていただきます。（屋根付きの自家用車に限ります。）

・車は1組1台とさせていただきます。

・軽トラック、トラック、バス、キャンピングカー等の車種は対象外とさせていただきます。

・抽選会から商品の積み込み作業までを撮影させていただき、後日メディアや弊社SNSで公開する

ことをご了承いただける方のみ対象とさせていただきます。

・商品の積み込み作業は店舗スタッフがサポートさせていただきます。

・抽選時にその場にいらっしゃらない場合は当選無効とさせていただきます。

・雑貨や絨毯（ラグ）等の商品は対象外とさせていただきます。

・商品選びから詰め込み作業完了までの制限時間を1時間とさせていただきます。

・お支払いは現金のみとなります。・駐車場には限りがあるため、満車の場合はご利用いただけない可能性がございます。

その際は代表者様のみご来店ください。・イベント当日は店頭での受付が必須となります。・抽選は11時より開始いたします。開始時間を過ぎた場合はご参加いただけませんのでご注意ください。・当選は5組に1組の割合で、最大5組までとさせていただきます。・お車に積載した商品分のみ半額となります（最大10万円まで）。積みきれなかった商品は通常価格でのご購入となります。

ご不明な点等ございましたら、お近くの店舗スタッフまでお気軽にお声掛けくださいませ。

■実施店舗

ビッグウッドFC加古川店

所在地 ：〒675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村75

電話番号： 079-426-8877

営業時間：平日11:00～19:00

土日祝10:00～19:00

定休日 ：毎週水曜日

URL ：https://www.big-wood.co.jp/kansai/fc-kakogawa/

■ビッグウッドについて

1954年の創業以来、アウトレット家具を販売。2021年より「アウトレット」から「オフプライス」への業態変化を決断し、“日本初”の家具のオフプライスストアとして生まれ変わりました。

少しキズがあるので正規価格から数万円割引した家具、メーカー処分品を安く入荷し販売するなど、新品のワケあり家具をどこよりも品揃えを豊富に、お求めやすい価格で販売しています。

URL：https://www.big-wood.co.jp/

＜ビッグウッドの特長＞

・オフプライス家具のパイオニア

・目利きのプロが優良家具を厳選 ／国内外を問わない圧倒的仕入力

・大きな店舗空間に圧巻の立体陳列

・地域最安値を実現

兵庫県には、明石店、西神戸店、加古川店、姫路店、伊丹店の5店舗「ビッグウッド」がございます。独自の商品仕入れにより、憧れのブランド家具、厳選された素材の家具、一点ものを多く取り扱っています。さらに、他の店舗にはないセールも実施していく予定です。

URL：https://www.bigwood-hyogo.jp/(https://www.bigwood-hyogo.jp/)

Instagram ：https://www.instagram.com/bigwood_hyogo_official/(https://www.instagram.com/bigwood_hyogo_official/)