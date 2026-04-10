4期生を迎え、「桜にN」ブランドが拡大　「日交個人タクシー」、新たに4名が営業開始

日本交通株式会社

日本交通株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：若林泰治、以下「日本交通」）は、グループ台数確保と、乗務員のキャリアパス創出の一環として、新たに個人タクシー事業者4名との業務提携を開始しました。2026年4月9日（木）にTOC有明において、任命式と出発式を執り行いました。

「桜にN」ブランドの個人タクシー「日交個人タクシー」は2023年4月よりスタートし、第1～3期生計8名と業務提携を行ってまいりました。今般、日本交通本体営業所所属の乗務員2名、及び業務提携事業者（扇橋交通株式会社、東京ワールド交通株式会社）所属の乗務員2名と業務提携を行い、提携事業者は計12名となりました。

出発式でのテープカット関係者に見送られ、営業に入る新規事業者任命書を掲げる新規事業者(最前列)「日交個人タクシー」の行灯

日本交通グループの質と供給力の向上を目指します

日本交通は2005 年4 月に東洋交通株式会社と業務提携を締結し、「高品質なサービスの提供」を目指す「日本交通グループ」を結成しました。都内（東京23区・武蔵野市・三鷹市）では32法人8個人2,834台（2026年2月末現在、「その他ハイヤー」含む）と業務提携を行っております。個人タクシーとの業務提携によって、グループ外への人材・ノウハウの流出を防ぐことで、供給力と顧客満足度の向上を目指してまいります。

日本交通グループ仕様の装備・基準で営業

「日交個人タクシー」は、個人タクシーとして国の表示通達に従った車体表示等の取り扱いを行いますが、その他車載機器類、グループ内の資格認定制度、運行管理規定等も原則日本交通グループとして同じものが装備、適用されます。お客様には通常の日本交通タクシーと変わりなく、日本交通ブランドの安心感そのままにご利用いただけます。

乗務員にとっては、個人事業主として独立した後も、日本交通ブランドで営業を続けることができます。無線配車、専用乗り場、タクシーチケットなど日本交通グループの営業基盤を利用でき、これまでの乗務経験やノウハウをそのまま活かしながら業務に臨むことができます。

モビリティ自動化の時代だからこそ、有人サービスの付加価値を追求

自動運転モビリティサービスが実現に向けて取り組まれ、日本交通も積極的に挑戦しています。一方で、有人ならではの高付加価値なタクシーサービスは引き続き求められ、相互に補完し共存できると考えています。高いホスピタリティ・スキルを持つ人材の流出防止・確保を通して、多様なニーズへの対応を目指しています。

日交個人タクシーは、多様化するタクシー乗務員の価値観に対応したキャリアパスです。勤務時間やシフトが乗務員の裁量にゆだねられることから、自身のライフプランに合わせた、より自分らしい働き方が可能になります。また、グループ内での厳格な任命基準を設け、乗務員におけるトップキャリアの一つと位置づけることで、既存社員のモチベーション向上や、更なる人材確保にもつながるものと期待しています。

業務提携を行った「阿部タクシー」業務提携を行った「杉森タクシー」業務提携を行った「鎌田タクシー」業務提携を行った「坂井タクシー」