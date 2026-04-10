日本一の食肉通販会社へ、LR・カミチクホールディングスが共同で新会社「LR プラス K」設立

LR株式会社

ふるさと納税といったEC支援事業などを担うLR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表：末永祐馬、以下LR）と、カミチクグループ各社の統括・管理を行う株式会社カミチクホールディングス（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役社長：上村昌志、以下カミチクHD）は、日本一の食肉通販会社を目指す新会社「株式会社LRプラスK」を共同で設立しました。

弊社が培ってきたEC支援の知見と、カミチクグループが持つ一貫した食肉生産体制を一体化させ、地域資源を最大限に生かした地方発の新しい価値を全国・世界へ発信していきます。

■ 設立の背景・目的

日本の地方には、誇るべき地域資源が多く存在しています。それらを伝え、届ける手段として欠かせないのが通信販売です。

LRはEC支援を通じて社名として掲げる「Local Revitalization＝地方創生」に一層貢献するため、カミチクHDは原点である生産者として「美味しい牛肉を一人でも多くの方々へお届けしたい」の思いをより強固なものにするため、といったお互いの思いが一致したことで、今回新会社「LRプラスK」の設立に至りました。

鹿児島を拠点とするカミチクHDとLRが連携し、ECに特化した事業を推進することで、さらなる価値を生み出し、全国・世界へ発信していきます。

■ 事業概要

産地と食卓をダイレクトに繋ぎ、新鮮なこだわりの食肉を速やかにお届けする体制強化。オンラインに特化した出口戦略を磨き、日本一の食肉通販会社を目指します。

■ 社名・ロゴ紹介

- 畜産製品のEC販売カミチクグループ自慢のお肉を、産地直送でお届けします。- ふるさと納税での返礼品提供・発送各自治体の域内事業者として返礼品を提供し、全国の寄附者様へお届けします。- 法人向け販売・B2B2Cソリューション法人のお客様の大口注文や卸売など多様なビジネスニーズに柔軟にお応えします。【社名】

両社名から取ったアルファベット（ LRはそのまま、カミチクHDのK）を活用することで、2社の連携を示しつつ、プラスアルファの新たな価値を生み出す企業を目指す、との思いを込めています。

【ロゴ】

カミチクHDとLRの2つの力が合わさり、大きなうねりを創り出すイメージを表現。2社のイメージカラー (LRのグリーン、カミチクHDのブルー)を取り入れることで、両者が力強くタッグを組み、大きな力となることを伝えています。

■ 新会社概要

会社名：株式会社LRプラスK

代表者：代表取締役会長 上村昌平、代表取締役社長 末永祐馬

設立日：2026年2月27日

所在地：鹿児島県鹿児島市東開町2-5

公式サイト：https://lrk.co.jp/

■ 代表メッセージ

【上村 昌平】

エサづくりから飼養管理まで細部にこだわり抜いた、安全・安心で美味しいお肉をお届けします。 生産者の想いを食卓につなぎ、喜びと元気を提供し、関わる全ての人が繁栄する地方創生を実現してまいります。

【末永 祐馬】

肉の魅力を高め続けてきたカミチクと共に日本一の食肉通販を実現し、地方の価値を高めます。 お客様の選び方に柔軟に寄り添い、常に選ばれる理由を追求し、肉選びの新たなスタンダードを創造します。

■設立会社紹介

【株式会社カミチクホールディングス】

全国有数の畜産県である鹿児島において、飼料の生産から、牛・豚の飼育、食肉の製造・加工・販売、小売・飲食業までを一貫して行う事業の6次産業化を推進するグループの管理統括部門。設立は2014年。

会社名：株式会社カミチクホールディングス

事業内容：グループ会社の経営方針策定・資金管理・ガバナンス強化等

所在地：鹿児島市谷山中央一丁目54番1号

公式サイト： https://www.kamichiku.co.jp

【LR株式会社】

2016年8月の設立以降、地方自治体のふるさと納税業務受託、ECサイトの運営・コンサルティングを主軸に展開。全国10都道府県に営業拠点を置き、33自治体の支援業務に従事。撮影、ライティング、ECサイト構築、WEB広告運用、受注管理、カスタマーサポートの各実務工程を自社内で実施。地域産品の企画・開発、廃校を活用した施設の運営など、地域活性化に向けた事業を推進。

会社名：LR株式会社

事業内容：ふるさと納税運営事業、EC事業、地方創生事業

所在地：日置市伊集院町郡1343-1

公式サイト： https://local-revitalization.co.jp/