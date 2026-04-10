東京・代官山の洗練された美を台湾でも。高級エステティックサロン「TBC Senang TOKYO」台湾台中市に2号店オープン

TBCグループ株式会社

全国にエステティックサロンを展開するTBCグループ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役：⾧田 佳敏、以下TBCグループ）は、ラグジュアリーエステティックサロン「TBC Senang TOKYO」の台湾2号店を、2026年4月10日（金）、台湾・台中の新たな生活圏として注目を集めるエリアに誕生する大型商業施設「漢神洲際購物廣場」のグランドオープンとともに、同施設内へ出店いたします。

「TBC Senang TOKYO」は、東京・代官山の洗練されたライフスタイルを背景に展開する高級エステティックサロンです。

日本で培われた美容技術とエステティシャンの手技、そして上質なリラクセーション空間を融合し、心身のバランスを整えるトータルビューティを提供します。

今年で創業50周年を迎えたTBCグループは、本出店を通じて、都会の洗練された美意識と日本品質の美容サービスにより、台湾の皆様へ至福の美容体験をお届けし、グローバルに愛されるブランド確立を目指してまいります。

■ サロン空間

台中の新店舗が空間デザインに取り入れたのは、東京・代官山が持つ静けさと洗練された空間。

アイボリーとライトウッドを基調とした柔らかな色調で統一され、光・素材・余白が美しく調和する店内は、落ち着きのある上質な雰囲気に満ちています。単なる美容サービスを受ける場所ではなく、美しさと向き合い、自分自身を整えるための特別な時間を過ごす空間として、都市の喧騒を忘れ、心がゆっくりとほどけていくような穏やかなひとときを提供します。

「Senang（セナング）」とは

インドネシア語で「心地よさ」「くつろぎ」「幸福」を意味する、TBCグループのラグジュアリーエステティックサロンです。東京・代官山の穏やかで洗練された美意識を背景に、美容サービスにとどまらない、優雅なライフスタイルと美を体感するひとときをご提供。心身のバランスを整え、お客様が本来持つ輝きを引き出す「至福の時間」をお届けします。

■高品質なトータルビューティ

「TBC Senang TOKYO」では、日本で培われた繊細な技術とエステティシャンの手技を融合させた、多彩なコースメニューを提供しています。フェイシャルやボディトリートメントをはじめ、リラクセーション、ブライダル、マタニティケア、さらにはネイルやマシンを用いたケアまで、多様なニーズにお応えするトータルビューティをお届けします。

また、これらのサービスは、日本にある自社研究所の研究開発に支えられています。肌研究や蓄積されたデータをもとに開発された商品や技術を台湾の店舗でも取り入れることで、肌・体・心の調和を大切にしながら、お客様本来の美しさを引き出すお手伝いをいたします。台湾において、洗練された美しさと優雅なスタイルを求める女性の皆さまに、日本品質と科学的根拠に基づいた美容サービスをご提供いたします。

おすすめのコースメニュー

「絲柔光青春課程（シルキーグロウ エイジングケア※）」※年齢に応じたお手入れ

【概要】

TBCのハイグレードブランド「TO'US BEAUX（トゥアス ボー）」を使用した贅沢なコース。

繊細な手技によるリフトケアで肌本来の輝きを呼び覚まし、艶やかでハリのある理想の肌へと導きます。

【時間】

約85分

【価格】

ビジター：5,500元（約27,500円） メンバー：4,400元（約22,000円）

※日本円換算は2026年3月現在のレート（1元＝5円）に基づく目安です。

SHOP info

〈1号店「TBC Senang TOKYO 仙満谷 漢神百貨店」概要〉

- 所 在 地：台中漢神洲際購物廣場（台中市北屯区崇徳路三段865号 5階）- 電話番号：04-2422-7979- 営業時間：11:00～21:30（月～木）、11:00～22:00（金土日、祝日）※変更になる場合がございます。- ルーム数：全5室（個室：4室、VIPルーム：1室）- 提供コース：フェイシャルケア/ボディリラクセーション/ブライダルケア/マタニティケア/マシンケア/ハンド＆フットネイル/メンズケア- 公式サイト：https://tbc-senang.com.tw/GoWeb2/include/index.html- 所 在 地：高雄市前金区成功一路266-1号5階- 電話番号：07-215-8998- 営業時間：11:00～21:30（日～木）、11:00～22:00（金土・祝日前日）※変更になる場合がございます。- 提供コース：ボディ/フェイシャル/ハンド＆フット/マタニティケア- 公式サイト：https://tbc-senang.com.tw/GoWeb2/include/index.html

会社概要

TBCグループ株式会社は、1976年に創業し「お客様の美しさと健康の追求」をテーマに、エステティックサロン、メンズエステティックサロンの運営及び化粧品等の開発・販売、また関連会社での美容室、アイビューティサロンの運営など多岐に渡る事業を展開しております。現在は国内にとどまらず、アジアを中心とした海外へも進出。各地のニーズに合わせた美をお届けする「グローバル・ビューティ・ブランド」を目指しています。