デビュー35周年を迎えたシンガー・ソングライター中西圭三が、ものまね女王の荒牧陽子とのデュエットソング『情熱の記憶』を配信リリース

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/(https://zula.jp/) ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、中西圭三と荒牧陽子のデュエットソング『情熱の記憶』を本日配信リリースした。『情熱の記憶』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

デビュー35周年を迎えた中西圭三。

「Woman」「眠れぬ想い」など数々のヒット曲を生み出してきた彼が、デビュー35周年を記念した楽曲『情熱の記憶』を本日配信リリースした。





今作は、歌手・ものまねタレントとしても活動する荒牧陽子とのデュエットソング。

意外な組み合わせに思えるかもしれないが、実は中西と荒牧は共に岡山県出身。





音楽イベントにて出会った二人は同郷のシンパシーを感じ。35周年記念曲として、荒牧のテレビでの姿や声から世界的トレンドのラテンポップスの要素を取り入れた楽曲を制作する事になる。

現在、世界的な音楽トレンドになりつつあるラテンポップスの要素を取り入れた楽曲制作を中西が模索する中で、荒牧の高い歌唱力が必要となり今回のコラボレーションが実現した。

今回は中西からの希望もあり、荒牧は初めての作詞に挑戦した。

記憶の共有をテーマに、2人で歌唱パートごとにそれぞれ言葉を紡いでいく作業を数週間続け歌詞を完成させた。

デビュー35周年という節目で精力的に活動する中西圭三から、ますます目が離せない。



中西圭三×荒牧陽子の『情熱の記憶』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。

リリース情報

タイトル：情熱の記憶

アーティスト名：中西圭三×荒牧陽子

配信開始日：2026年4月10日

【収録曲】

1.情熱の記憶

配信サービス：https://zula.link-map.jp/links/hBp7GOZV(https://zula.link-map.jp/links/hBp7GOZV)

中西圭三

1964年11月11日生まれ、岡山県倉敷市出身。91年3月25日にデビューシングル「タンジェリン・アイズ」をリリース。同年ZOOに提供した「Choo Choo Train」がミリオンヒット。92年、シングル「Woma」がヒットし、日本レコード大賞作曲賞受賞。同年、NHK紅白歌合戦に出場。NHK「おかあさんといっしょ」で使用された「ぼよよん行進曲」「まんまるスマイル」を制作。2007年からは夏に子どもたちへの読み聞かせ企画「うたえほん」の制作。児童虐待の啓蒙運動である「オレンジリボン運動」やチャリティー活動にも参加している。





・中西圭三 OFFICIAL YouTube：https://www.youtube.com/@KeizoNakanishi(https://www.youtube.com/@KeizoNakanishi)

・中西圭三 OFFICIAL WEBSITE：https://www.keizo.net/(https://www.keizo.net/)

・中西圭三 OFFICIAL X：https://x.com/keizo1111(https://x.com/keizo1111)

・中西圭三 OFFICIAL Instagram：https://www.instagram.com/keizo1111/?hl=ja(https://www.instagram.com/keizo1111/?hl=ja)

荒牧陽子

1981年1月14日生まれ、岡山市出身。20歳で上京し、アーティストとして活動する中で スタジオシンガーとしても活動。2011年に「スター☆ドラフト会議」でものまね連発メドレーを披露し、歌唱力と表現力を高く評価される。ものまねシンガーとして活躍し、テレビ・イベントなど年間200本以上出演。20年「ものまねグランプリ・歌まねNO．1決定戦」初代チャンピオン。21年「千鳥の鬼レンチャン激ムズ！サビだけカラオケ」で10連チャン達成。同年「ものまね王座決定戦」に初出場で優勝。主なものまねレパートリーは大黒摩季、倖田來未、浜崎あゆみなど多数。





・荒牧陽子OFFICIAL YouTube：https://www.youtube.com/yoko_aramaki(https://www.youtube.com/yoko_aramaki)

・荒牧陽子 OFFICIAL WEBSITE：https://www.makizm.com/(https://www.makizm.com/)

・荒牧陽子 OFFICIAL X：https://x.com/yoko_aramaki(https://x.com/yoko_aramaki)

・荒牧陽子 OFFICIAL Instagram：https://www.instagram.com/yoko_aramaki/(https://www.instagram.com/yoko_aramaki/)

ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。





ZULA公式サイト：http://www.zula.jp(http://www.zula.jp)

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP(https://twitter.com/ZULA_JP)

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/(https://www.instagram.com/zula_jp/)